ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
«Т» упало, «К» пропало. Косторная, как и Трусова, ушла от Тутберидзе к Плющенко
31 июля 20:01
автор: Лев Тигай

«Т» упало, «К» пропало. Косторная, как и Трусова, ушла от Тутберидзе к Плющенко

Вслед за Александрой Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко переходит еще одна рекордсменка мира в женском одиночном катании – Алена Косторная.

Об этой сенсации Тутберидзе сама сообщила в одной из социальных сетей. В частности, она написала, что этим летом Косторная предъявила тренерам целый «список девочек нон грата» (то есть, тех, с кем она не хочет кататься), что и стало причиной расставания.

При этом Тутберидзе здесь же признает, что с подобной ситуацией она сталкивается не впервые. И вспоминает, как в свое время Юлия Липницкая отказывалась выходить на один каток с Евгенией Медведевой, а потом и сама Медведева ставила такой же ультиматум - по отношению к Алине Загитовой.

Получается какая-то ерунда. С одной стороны, Тутберидзе вроде бы слывет крайне жестким тренером, с другой – звездные подопечные регулярно вьют из нее веревки. Ну, или пытаются это делать с переменным успехом. Что-то здесь не стыкуется, не находите?

Впрочем, отложим в сторону девичьи капризы и просто попробуем констатировать, что же произошло. Когда в начале мая по тому же маршруту - из «Хрустального» в академию Плющенко - проследовала Трусова, объяснить это было не так уж сложно. Вторая половина минувшего сезона у Саши явно не получилась: Королева четверных, осенью крушившая мировые рекорды чуть ли не раз в неделю, в декабре-январе не выиграла ничего, уступив на чемпионатах России и Европы как Косторной, так и Анне Щербаковой. Такая ситуация Трусову устраивать не могла, и ее желание сменить обстановку выглядело пусть спорным, но и естественным.

Только при чем тут Косторная? Она-то, наоборот, в полном «шоколаде» - только что захватила мировое лидерство и одержала победы на главных международных турнирах - ЧЕ и финале Гран-при. И кроме того ей в «Хрустальном» уже поставили обе программы на новый сезон, все шло как по маслу. И вдруг…

Если два месяца назад я писал, что без Трусовой Тутберидзе не обеднеет – мол, не впервой, ее школу и прежде покидали многие, то теперь расклад изменился. Боюсь, такого мощного удара по самолюбию владычица «Хрустального» не получала с 90-х годов прошлого века, когда скиталась по Америке в качестве безработной.

Шутка ли: от звездного трио «ТЩК», в минувшем сезоне совершившего революцию в мировом женском катании, у Тутберидзе осталась одна сиротливая буква - «Щ». Да, там есть еще суперюниорка Камила Валиева, которая через год, как раз к Олимпиаде-2022, преодолеет возрастной ценз, плюс может вернуться на лед Загитова, однако тенденция, как ни крути, налицо. В чем же дело?

Версий тут я вижу две, причем обе лежат на поверхности – и обе могут оказаться правильными. Так сказать, два в одном. Во-первых, юным звездочкам не нравится жесткая манера Тутберидзе. А во-вторых, у Плющенко их привлекают более выгодные материальные условия. При подобной массовости перемещений от одного (весьма успешного) тренера к другому (пока еще фактически начинающему) ничего третьего мне в голову не приходит.

Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Состоялся запуск марсохода Perseverance«Рубин» продлил контракт с ТарасовымСоставлен календарь матчей нового сезона премьер-лигиКокорин открыл правду о том, что ждет Ефремова в тюрьмеРоднина отреагировала на уход фигуристки Косторной от ТутберидзеРумынка, о которой мечтает весь мир
«Т» упало, «К» пропало. Косторная, как и Трусова, ушла от Тутберидзе к Плющенко
«Т» упало, «К» пропало. Косторная, как и Трусова, ушла от Тутберидзе к Плющенко
Вслед за Александрой Трусовой из группы Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко переходит еще одна рекордсменка мира в женском одиночном катании – Алена Косторная.
31.07.2020 20:01
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
Фигуристка Александровская погибла из-за депрессии, «Арсенал» выбил «Ман Сити» из Кубка Англии
Фигуристка Александровская погибла из-за депрессии, «Арсенал» выбил «Ман Сити» из Кубка Англии
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
19.07.2020 08:00
Фигурное катание
автор: Дмитрий Кузнецов
«Катя была целеустремленной, знала, чего хочет». Мозер – о погибшей фигуристке Александровской
«Катя была целеустремленной, знала, чего хочет». Мозер – о погибшей фигуристке Александровской
Нина Мозер рассказала «Советскому спорту» о человеческих качествах Екатерины Александровской, выбросившейся из окна сегодня утром.
18.07.2020 14:30
Фигурное катание
автор: Юрий Волохов
«Запомним тебя счастливой». Что пишут о гибели Екатерины Александровской
«Запомним тебя счастливой». Что пишут о гибели Екатерины Александровской
Болельщики и коллеги российской фигуристки оставляют на ее странице в инстаграме десятки соболезнований.
18.07.2020 14:00
Фигурное катание
автор: Степан Охотников
Оставила записку со словом «Люблю». Фигуристка Александровская покончила с собой в Москве
Оставила записку со словом «Люблю». Фигуристка Александровская покончила с собой в Москве
Утром 18 июля под окнами дома на улице 1905 года было найдено тело чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской.
18.07.2020 12:00
Фигурное катание
автор: Иван Сергеев
Этери Тутберидзе: Без обид, но настоящую радость мне приносят медали Дианы Дэвис
Этери Тутберидзе: Без обид, но настоящую радость мне приносят медали Дианы Дэвис
Этери Тутберидзе признана «Лучшим тренером» по итогам голосования престижной премии ISU Skating Awards.
12.07.2020 19:00
Фигурное катание
автор: Олег Чикирис
Косторная и Тутберидзе свои «Оскары» заслужили. Но при чем здесь Ханю?
Косторная и Тутберидзе свои «Оскары» заслужили. Но при чем здесь Ханю?
Международный союз конькобежцев (ISU) назвал обладателей индивидуальных призов по итогам сезона. Россиянки победили в двух номинациях из семи.
11.07.2020 20:00
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
Косторная получит «Оскар», хотя не тот. Тутберидзе, Щербакова и Медведева – под вопросом
Косторная получит «Оскар», хотя не тот. Тутберидзе, Щербакова и Медведева – под вопросом
В субботу вечером ISU назовет обладателей индивидуальных призов по итогам сезона. Россиянки претендуют на победу в четырех номинациях.
11.07.2020 13:00
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
Хватит отрубать старт сезона по частям. Предлагаем Гран-при из трех спаренных этапов
Хватит отрубать старт сезона по частям. Предлагаем Гран-при из трех спаренных этапов
Несмотря на отмену еще одного осеннего турнира,совет ISU пока не стал ставить крест на всей юниорской серии Гран-при-2020.
10.07.2020 07:45
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
«Русская красавица». Фигуристка Попова «словила хайп» на «сексе в 14»
«Русская красавица». Фигуристка Попова «словила хайп» на «сексе в 14»
Завершившая в этом году карьеру в танцах на льду Бетина Попова рассказала в соцсетях о проблемах, с которыми сталкиваются юные фигуристки.
02.07.2020 19:00
Фигурное катание
автор: Иван Сергеев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика