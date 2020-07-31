«Т» упало, «К» пропало. Косторная, как и Трусова, ушла от Тутберидзе к Плющенко

Об этой сенсации Тутберидзе сама сообщила в одной из социальных сетей. В частности, она написала, что этим летом Косторная предъявила тренерам целый «список девочек нон грата» (то есть, тех, с кем она не хочет кататься), что и стало причиной расставания.

При этом Тутберидзе здесь же признает, что с подобной ситуацией она сталкивается не впервые. И вспоминает, как в свое время Юлия Липницкая отказывалась выходить на один каток с Евгенией Медведевой, а потом и сама Медведева ставила такой же ультиматум - по отношению к Алине Загитовой.

Получается какая-то ерунда. С одной стороны, Тутберидзе вроде бы слывет крайне жестким тренером, с другой – звездные подопечные регулярно вьют из нее веревки. Ну, или пытаются это делать с переменным успехом. Что-то здесь не стыкуется, не находите?

Впрочем, отложим в сторону девичьи капризы и просто попробуем констатировать, что же произошло. Когда в начале мая по тому же маршруту - из «Хрустального» в академию Плющенко - проследовала Трусова, объяснить это было не так уж сложно. Вторая половина минувшего сезона у Саши явно не получилась: Королева четверных, осенью крушившая мировые рекорды чуть ли не раз в неделю, в декабре-январе не выиграла ничего, уступив на чемпионатах России и Европы как Косторной, так и Анне Щербаковой. Такая ситуация Трусову устраивать не могла, и ее желание сменить обстановку выглядело пусть спорным, но и естественным.

Только при чем тут Косторная? Она-то, наоборот, в полном «шоколаде» - только что захватила мировое лидерство и одержала победы на главных международных турнирах - ЧЕ и финале Гран-при. И кроме того ей в «Хрустальном» уже поставили обе программы на новый сезон, все шло как по маслу. И вдруг…