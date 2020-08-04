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Косторная опоздала с переходом? Медведева де-юре катается за Тутберидзе до сих пор
04 августа 16:00
автор: Лев Тигай
автор фото: Алена Косторная. Фото ISU

Косторная опоздала с переходом? Медведева де-юре катается за Тутберидзе до сих пор

То, что Косторная ушла от Тутберидзе уже после закрытия трансферного окна, не помешает фигуристке тренироваться и выступать под руководством Плющенко.

По регламенту переходы у нас разрешены только в течение двух месяцев по окончании сезона: с 1 апреля по 31 мая. А потому генеральному директору ФФККР Александру Когану не оставалось ничего другого, кроме как констатировать в интервью Russia Today: в сезоне-2020/21 Косторная сможет выступать только за свой прежний клуб «Самбо-70». То есть, за группу Тутберидзе.

Что это значит? Да ровным счетом ничего! Просто юридическая казуистика.

Переходы в фигурном катании были есть и будут. И при всей их хронической скандальности – с неизбежными обидами прежних тренеров на новых и, конечно, на подопечных-беглецов – никому не придет в голову вводить крепостное право и силком удерживать классного спортсмена там, где он кататься больше не хочет. Тем более, когда речь идет о звезде масштаба Косторной, которая выиграла в минувшем сезоне все крупнейшие турниры, включая чемпионат Европы и финал Гран-при. Де-факто она – сильнейшая на данный момент одиночница мира. Кто ж станет через крючкотворство отлучать такую ото льда?

Прецедентов, чтобы перебежчика подобного уровня дисквалифицировали за непопадание в трансферное окно, у нас, слава богу, не было и, надеюсь, никогда не будет. И в том, что Косторная сможет преспокойно тренироваться у Плющенко и выступать на соревнованиях именно под его руководством (насколько у них получится – другой вопрос), лично я уверен даже не на 99,9 процента, а на все полновесные 100.

Тем, кто не верит мне на слово, могу сообщить: да будет вам известно, что экс-чемпионка мира Евгения Медведева, ушедшая от Тутберидзе к канадцу Брайану Орсеру два года назад, формально представляет ее школу до сих пор. Да-да! По крайней мере, так считается на внутрироссийских соревнованиях там, где эта приписка хоть кого-то интересует.

Вот вам официальный протокол последнего чемпионата страны в Красноярске, где Медведева заняла пятое место в короткой программе, а с произвольной снялась из-за сломанного конька. Как видите, все чин-чинарем: «Москва, ЦСО «Самбо-70», отделение «Хрустальный». Хотя на самом деле Женя давным-давно живет и катается на другом конце земного шарика, в городе Торонто.

На других турнирах национального масштаба, где Медведева выступала за два последних, «орсеровских» года (например, в финале Кубка России-2018/19, где они бились за место в сборной перед ЧМ с Елизаветой Туктамышевой), все было оформлено точно так же, я проверял. Причем тут есть одна любопытная подробность: о своем отъезде в Канаду Женя, в отличие от Косторной, объявила еще в начале мая, когда оформить трансфер, как полагается, ей ничего не мешало. Видимо, просто не захотела связываться с этими бумажками или вообще о них забыла. И ничего.

Так что она забыла – и вы забудьте.

источник: «Советский спорт»
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