У нас будет еще один чемпионат России? Туман вокруг Гран-при начал рассеиваться

В пресс-релизе ISU, выпущенном 4 августа, было сказано, что на каждом из шести этапов Гран-при кроме представителей страны-организатора смогут выступить иностранные спортсмены, постоянно тренирующиеся в этой стране, а также те, кто прибудет в нее с соблюдением действующих там ограничений и правил безопасности. То есть, теоретически говоря, кто угодно. Такая формулировка не позволяла понять ровным счетом ничего.

ПО ОДНОМУ ТУРНИРУ ВМЕСТО ДВУХ

Но потом туман постепенно стал рассеиваться. Вице-президент ISU Александр Лакерник в интервью ТАСС заявил, что фигуристы будут кататься не на двух отборочных этапах, как обычно, а только на одном. В среду это подтвердил официальный сайт ФФККР, после чего многое стало ясно.

Дело в том, что в топ-30 любого из четырех видов «фигурки» почти нет людей, которые не выступают за Россию, США, Канаду, Японию, Китай или Францию, принимающих этапы Гран-при-2020, и не тренируются в одном из этих государств. Они вшестером покрывают около 90 процентов данного вида спорта.

Подробно изучив мировые рейтинги, я насчитал еще лишь три страны, где есть не один-два, а несколько классных спортсменов, территориально не связанных с «большой шестеркой», - это Италия, Германия и Корея. Причем первые две граничат с Францией, а последняя – и с Китаем и, через пролив, с Японией. Для проведения такого Гран-при географических перемещений толком и не потребуется.

А поскольку зачетный этап – только один, то даже если границы к осени откроются, все равно нет никакого смысла покидать родную страну. Ну или ту, где ты постоянно тренируешься. Стало быть, нам предстоят по сути национальные чемпионаты с редкими зарубежными вкраплениями. Например, Юдзуру Ханю, будучи подопечным Брайана Орсера, наверняка предпочтет канадский этап. А для наших Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, находящихся сейчас в США, было бы логично предпочесть этап американский.