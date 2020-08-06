ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
У нас будет еще один чемпионат России? Туман вокруг Гран-при начал рассеиваться
06 августа 15:31
автор: Лев Тигай,

У нас будет еще один чемпионат России? Туман вокруг Гран-при начал рассеиваться

После некоторых разъяснений стало понятно, по какой системе этой осенью пройдут турниры серии Гран-при.

В пресс-релизе ISU, выпущенном 4 августа, было сказано, что на каждом из шести этапов Гран-при кроме представителей страны-организатора смогут выступить иностранные спортсмены, постоянно тренирующиеся в этой стране, а также те, кто прибудет в нее с соблюдением действующих там ограничений и правил безопасности. То есть, теоретически говоря, кто угодно. Такая формулировка не позволяла понять ровным счетом ничего.

ПО ОДНОМУ ТУРНИРУ ВМЕСТО ДВУХ

Но потом туман постепенно стал рассеиваться. Вице-президент ISU Александр Лакерник в интервью ТАСС заявил, что фигуристы будут кататься не на двух отборочных этапах, как обычно, а только на одном. В среду это подтвердил официальный сайт ФФККР, после чего многое стало ясно.

Дело в том, что в топ-30 любого из четырех видов «фигурки» почти нет людей, которые не выступают за Россию, США, Канаду, Японию, Китай или Францию, принимающих этапы Гран-при-2020, и не тренируются в одном из этих государств. Они вшестером покрывают около 90 процентов данного вида спорта.

Подробно изучив мировые рейтинги, я насчитал еще лишь три страны, где есть не один-два, а несколько классных спортсменов, территориально не связанных с «большой шестеркой», - это Италия, Германия и Корея. Причем первые две граничат с Францией, а последняя – и с Китаем и, через пролив, с Японией. Для проведения такого Гран-при географических перемещений толком и не потребуется.

А поскольку зачетный этап – только один, то даже если границы к осени откроются, все равно нет никакого смысла покидать родную страну. Ну или ту, где ты постоянно тренируешься. Стало быть, нам предстоят по сути национальные чемпионаты с редкими зарубежными вкраплениями. Например, Юдзуру Ханю, будучи подопечным Брайана Орсера, наверняка предпочтет канадский этап. А для наших Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, находящихся сейчас в США, было бы логично предпочесть этап американский.

Хотя если они приедут домой на контрольные прокаты сборной России, то ситуация изменится. Вон Евгения Медведева тренируется в Москве в ожидании тех же сентябрьских прокатов, отделена от своего тренера Орсера доброй половиной земного шара и пока не решила, где будет кататься в Гран-при - здесь или в Канаде.

Календарь Гран-при-2020

23-25 октября. Этап 1. Лас-Вегас (США)

30 октября – 1 ноября. Этап 2. Оттава (Канада)

6-8 ноября. Этап 3. Чунцин (Китай)

13-15 ноября. Этап 4. Гренобль (Франция)

20-22 ноября. Этап 5. Москва (Россия)

27-29 ноября. Этап 6. Осака (Япония)

10-13 декабря. Финал. Пекин (Китай)

«МАТЧ ЗВЕЗД» В «МЕГАСПОРТЕ»

Канаде, кстати, повезло. Пусть их фигурное катание переживает не лучшие времена, за счет мощных интернациональных групп - Орсера в Торонто и особенно монреальской, где тренируется почти вся танцевальная элита из США, Франции, Китая, Великобритании и Испании, - турнир в Оттаве обещает стать единственным по-настоящему международным в серии.

При схеме «один этап на каждого» круг участников Гран-при непременно расширится. Хотя на азиатских турнирах часть видов, думаю, придется вообще отменить. Китай своими силами может обеспечить сносный состав участников только в парном катании, а Япония - только в одиночном. Посмотрим, в какую из этих стран приедут корейцы (до Чунцина им далековато - две тысячи километров, а не восемьсот, как до Осаки или, скажем, Шанхая), но создать «кворум» в парных видах они японцам все равно не помогут - дуэтов ни там, ни сям практически нет.

У России таких проблем, понятное дело, не предвидится. Даже если привычную квоту (по 12 участников у мужчин и женщин плюс 8 пар и 10 дуэтов в танцах) не сократят, наши заполнят ее с легкостью - что при минимальной помощи бывших советских республик, что без оной. По идее, можно было бы и азиатским этапам с кадрами подсобить, только вот границы закрыты, да и лететь туда дорого. Зато уж московский турнир в «Мегаспорте» точно будет самым сильным из шести. Даже без Тарасовой и Морозова. А уж если Медведева останется и Загитова все-таки решит вернуться, болельщики просто с ума сойдут!

Приблизительный состав участников «Гран-при России»

Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Евгения Медведева, Алина Загитова (если решит возобновить карьеру), Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Станислава Константинова (все – Россия), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Екатерина Рябова (Азербайджан), Алина Урушадзе (Грузия).

Мужчины: Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Михаил Коляда, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Сергей Воронов, Андрей Лазукин (все – Россия), Морис Квителашвили (Грузия), Денис Васильевс (Латвия), Владимир Литвинцев (Азербайджан).

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Диана Мухамедзянова/Илья Миронов (все – Россия).

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко (все – Россия), Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания), Александра Назарова/Максим Никитин (Украина), Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия).

…Вот такой «приоткрытый чемпионат России». На месяц раньше обычного - того, что под Новый год.

Но!

Тут возникает еще пара вопросов: могут ли какие-то этапы все-таки отменить – и если даже нет, то как будут отбирать участников финала?

И об этом мы с вами поговорим завтра. Там тоже масса интересного.

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Российские цены и комплектации: Toyota Highlander 2020Выбираем литые диски: на что обратить вниманиеСтартовал турнир в ФНЛХорватский футболист, оравший "Слава Украине", будет играть за РФ20 доказательств того, что бикини можно носить с любой фигуройКрасотка, которая развела Пелагею с Телегиным
У нас будет еще один чемпионат России? Туман вокруг Гран-при начал рассеиваться
У нас будет еще один чемпионат России? Туман вокруг Гран-при начал рассеиваться
После некоторых разъяснений стало понятно, по какой системе этой осенью пройдут турниры серии Гран-при.
06.08.2020 15:31
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
У нас все-таки будет Гран-при-2020. Правда, пока непонятно какой
У нас все-таки будет Гран-при-2020. Правда, пока непонятно какой
Совет ISU решил, что серия турниров Гран-при сезона-2020/2021 пройдет в запланированном формате из шести этапов: в США, Канаде, Китае, Франции, России и Японии.
04.08.2020 21:00
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
Косторная опоздала с переходом? Медведева де-юре катается за Тутберидзе до сих пор
Косторная опоздала с переходом? Медведева де-юре катается за Тутберидзе до сих пор
То, что Косторная ушла от Тутберидзе уже после закрытия трансферного окна, не помешает фигуристке тренироваться и выступать под руководством Плющенко.
04.08.2020 16:00
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
«Т» упало, «К» пропало. Косторная, как и Трусова, ушла от Тутберидзе к Плющенко
«Т» упало, «К» пропало. Косторная, как и Трусова, ушла от Тутберидзе к Плющенко
Вслед за Трусовой из группы Тутберидзе к Плющенко переходит еще одна рекордсменка мира в женском одиночном катании – Алена Косторная.
31.07.2020 20:00
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
Фигуристка Александровская погибла из-за депрессии, «Арсенал» выбил «Ман Сити» из Кубка Англии
Фигуристка Александровская погибла из-за депрессии, «Арсенал» выбил «Ман Сити» из Кубка Англии
В рубрике «Пока вы спали» – о самом интересном в мире спорта со вчерашнего вечера.
19.07.2020 08:00
Фигурное катание
автор: Дмитрий Кузнецов
«Катя была целеустремленной, знала, чего хочет». Мозер – о погибшей фигуристке Александровской
«Катя была целеустремленной, знала, чего хочет». Мозер – о погибшей фигуристке Александровской
Нина Мозер рассказала «Советскому спорту» о человеческих качествах Екатерины Александровской, выбросившейся из окна сегодня утром.
18.07.2020 14:30
Фигурное катание
автор: Юрий Волохов
«Запомним тебя счастливой». Что пишут о гибели Екатерины Александровской
«Запомним тебя счастливой». Что пишут о гибели Екатерины Александровской
Болельщики и коллеги российской фигуристки оставляют на ее странице в инстаграме десятки соболезнований.
18.07.2020 14:00
Фигурное катание
автор: Степан Охотников
Оставила записку со словом «Люблю». Фигуристка Александровская покончила с собой в Москве
Оставила записку со словом «Люблю». Фигуристка Александровская покончила с собой в Москве
Утром 18 июля под окнами дома на улице 1905 года было найдено тело чемпионки мира среди юниоров Екатерины Александровской.
18.07.2020 12:00
Фигурное катание
автор: Иван Сергеев
Этери Тутберидзе: Без обид, но настоящую радость мне приносят медали Дианы Дэвис
Этери Тутберидзе: Без обид, но настоящую радость мне приносят медали Дианы Дэвис
Этери Тутберидзе признана «Лучшим тренером» по итогам голосования престижной премии ISU Skating Awards.
12.07.2020 19:00
Фигурное катание
автор: Олег Чикирис
Косторная и Тутберидзе свои «Оскары» заслужили. Но при чем здесь Ханю?
Косторная и Тутберидзе свои «Оскары» заслужили. Но при чем здесь Ханю?
Международный союз конькобежцев (ISU) назвал обладателей индивидуальных призов по итогам сезона. Россиянки победили в двух номинациях из семи.
11.07.2020 20:00
Фигурное катание
автор: Лев Тигай
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика