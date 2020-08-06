У нас будет еще один чемпионат России? Туман вокруг Гран-при начал рассеиваться

В пресс-релизе ISU, выпущенном 4 августа, было сказано, что на каждом из шести этапов Гран-при кроме представителей страны-организатора смогут выступить иностранные спортсмены, постоянно тренирующиеся в этой стране, а также те, кто прибудет в нее с соблюдением действующих там ограничений и правил безопасности. То есть, теоретически говоря, кто угодно. Такая формулировка не позволяла понять ровным счетом ничего.
ПО ОДНОМУ ТУРНИРУ ВМЕСТО ДВУХ
Но потом туман постепенно стал рассеиваться. Вице-президент ISU Александр Лакерник в интервью ТАСС заявил, что фигуристы будут кататься не на двух отборочных этапах, как обычно, а только на одном. В среду это подтвердил официальный сайт ФФККР, после чего многое стало ясно.
Дело в том, что в топ-30 любого из четырех видов «фигурки» почти нет людей, которые не выступают за Россию, США, Канаду, Японию, Китай или Францию, принимающих этапы Гран-при-2020, и не тренируются в одном из этих государств. Они вшестером покрывают около 90 процентов данного вида спорта.
Подробно изучив мировые рейтинги, я насчитал еще лишь три страны, где есть не один-два, а несколько классных спортсменов, территориально не связанных с «большой шестеркой», - это Италия, Германия и Корея. Причем первые две граничат с Францией, а последняя – и с Китаем и, через пролив, с Японией. Для проведения такого Гран-при географических перемещений толком и не потребуется.
А поскольку зачетный этап – только один, то даже если границы к осени откроются, все равно нет никакого смысла покидать родную страну. Ну или ту, где ты постоянно тренируешься. Стало быть, нам предстоят по сути национальные чемпионаты с редкими зарубежными вкраплениями. Например, Юдзуру Ханю, будучи подопечным Брайана Орсера, наверняка предпочтет канадский этап. А для наших Евгении Тарасовой и Владимира Морозова, находящихся сейчас в США, было бы логично предпочесть этап американский.
Хотя если они приедут домой на контрольные прокаты сборной России, то ситуация изменится. Вон Евгения Медведева тренируется в Москве в ожидании тех же сентябрьских прокатов, отделена от своего тренера Орсера доброй половиной земного шара и пока не решила, где будет кататься в Гран-при - здесь или в Канаде.
Календарь Гран-при-2020
23-25 октября. Этап 1. Лас-Вегас (США)
30 октября – 1 ноября. Этап 2. Оттава (Канада)
6-8 ноября. Этап 3. Чунцин (Китай)
13-15 ноября. Этап 4. Гренобль (Франция)
20-22 ноября. Этап 5. Москва (Россия)
27-29 ноября. Этап 6. Осака (Япония)
10-13 декабря. Финал. Пекин (Китай)
«МАТЧ ЗВЕЗД» В «МЕГАСПОРТЕ»
Канаде, кстати, повезло. Пусть их фигурное катание переживает не лучшие времена, за счет мощных интернациональных групп - Орсера в Торонто и особенно монреальской, где тренируется почти вся танцевальная элита из США, Франции, Китая, Великобритании и Испании, - турнир в Оттаве обещает стать единственным по-настоящему международным в серии.
При схеме «один этап на каждого» круг участников Гран-при непременно расширится. Хотя на азиатских турнирах часть видов, думаю, придется вообще отменить. Китай своими силами может обеспечить сносный состав участников только в парном катании, а Япония - только в одиночном. Посмотрим, в какую из этих стран приедут корейцы (до Чунцина им далековато - две тысячи километров, а не восемьсот, как до Осаки или, скажем, Шанхая), но создать «кворум» в парных видах они японцам все равно не помогут - дуэтов ни там, ни сям практически нет.
У России таких проблем, понятное дело, не предвидится. Даже если привычную квоту (по 12 участников у мужчин и женщин плюс 8 пар и 10 дуэтов в танцах) не сократят, наши заполнят ее с легкостью - что при минимальной помощи бывших советских республик, что без оной. По идее, можно было бы и азиатским этапам с кадрами подсобить, только вот границы закрыты, да и лететь туда дорого. Зато уж московский турнир в «Мегаспорте» точно будет самым сильным из шести. Даже без Тарасовой и Морозова. А уж если Медведева останется и Загитова все-таки решит вернуться, болельщики просто с ума сойдут!
Приблизительный состав участников «Гран-при России»
Женщины: Алена Косторная, Анна Щербакова, Александра Трусова, Евгения Медведева, Алина Загитова (если решит возобновить карьеру), Елизавета Туктамышева, Софья Самодурова, Ксения Синицына, Станислава Константинова (все – Россия), Элизабет Турсынбаева (Казахстан), Екатерина Рябова (Азербайджан), Алина Урушадзе (Грузия).
Мужчины: Дмитрий Алиев, Александр Самарин, Михаил Коляда, Артур Даниелян, Макар Игнатов, Андрей Мозалев, Петр Гуменник, Сергей Воронов, Андрей Лазукин (все – Россия), Морис Квителашвили (Грузия), Денис Васильевс (Латвия), Владимир Литвинцев (Азербайджан).
Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Апполинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Диана Мухамедзянова/Илья Миронов (все – Россия).
Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Софья Евдокимова/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко (все – Россия), Сара Уртадо/Кирилл Халявин (Испания), Александра Назарова/Максим Никитин (Украина), Мария Казакова/Георгий Ревия (Грузия).
…Вот такой «приоткрытый чемпионат России». На месяц раньше обычного - того, что под Новый год.
Но!
Тут возникает еще пара вопросов: могут ли какие-то этапы все-таки отменить – и если даже нет, то как будут отбирать участников финала?
И об этом мы с вами поговорим завтра. Там тоже масса интересного.