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Гран-при-2020: спорт или клоунада? Смотря кто будет судить
07 августа 12:00
автор: Лев Тигай,

Гран-при-2020: спорт или клоунада? Смотря кто будет судить

Завершаем начатую вчера тему – про новые правила проведения серии Гран-при в предстоящем сезоне.

Накануне мы с вами уже уяснили, что в этом сезоне турниры главной коммерческой серии мирового фигурного катания будут сильно напоминать национальные чемпионаты России, США, Канады, Японии, Китая и Франции – прежде всего потому, что в зачет Гран-при-2020 у каждого пойдет лишь один этап вместо привычных двух.

Но на этом проблемы отнюдь не заканчиваются.

КАКИЕ ЭТАПЫ ЕЩЕ МОГУТ ОТМЕНИТЬ?

Вопрос не праздный. Пока ISU лишь констатировал, что «взрослый» Гран-при-2020 не будет отменен целиком – так же, как недавно отменили одноименную юниорскую серию. Но отдельные-то этапы от «внезапной смерти» вовсе не застрахованы. Коронавирус не дремлет, и во многих странах уже началась вторая волна пандемии, причем не сезонная: просто после снятия карантинных ограничений люди больше стали контактировать друг с другом – и вот результат.

В общем, я решил взяться за старое и собрал для вас статистику эпидемии по девяти перечисленным выше основным державам мировой «фигурки». Как ни странно, у России там чуть ли не лучшая динамика. И хотя нашим цифрам, как и китайским, верить не очень-то принято, за Москву, которая в данном случае интересует нас прежде всего, я относительно спокоен. Если так пойдет, к концу ноября на 12-миллионную столицу останется тысяч десять больных, что для нее, конечно, тьфу.

А вот совсем свежая японская вспышка действительно тревожит. Они там, знаете ли, такие пугливые… Что же до США с их заоблачными рекордами по части вируса, то тут надо делать поправку на рекордное же количество тестов в этой стране. И потом, еще учтите вот что: вирус-вирусом, но в Америке воскрес уже практически весь большой спорт. Бейсбол, баскетбол, футбол, автогонки, вовсю готовятся к теннисному US Open. А в Лас-Вегасе, где должен пройти этап Гран-при, каждую неделю дерутся бойцы ММА.

Кстати, в футбол уже играют не только в США, а везде. Включая Японию и Францию – одну из немногих европейских стран, отказавшихся возобновлять прерванный по весне чемпионат прошлого сезона. Оба своих национальных кубка они на днях все-таки доиграли. Хотя фигурное катание – это все-таки не футбол.

Короче, в своем субъективном рейтинге кандидатов на отмену этапов Гран-при-2020 я поставил бы Францию на второе место. Позади японцев и впереди американцев. Причин беспокоиться за остальных пока особо нет, а значит, у нас по-любому должен быть хоть один этап в Старом Свете (Москва), один в Новом (Оттава) и один в Азии.

Статистика эпидемии в странах-организаторах этапов Гран-при и других государствах, где живут или тренируются классные фигуристы

Заражения

Болеют сейчас

Стадия

США

Всего

Доля*

«+/-» в день**

4 802 275

1/68

+52 252

3 115 745

1/106

+28 361

рост

Франция

Всего

Доля

«+/-» в день

228 576

1/285

+677

116 515

1/558

+671

вторая

волна

Япония

Всего

Доля

«+/-» в день

42 663

1/2951

+1286

13 615

1/9247

+633

вторая

волна

Россия

Всего

Доля

«+/-» в день

861 423

1/170

+4288

185 601

1/791

-401

спад

Канада

Всего

Доля

«+/-» в день

119 882

1/314

+367

6685

1/5625

+59

спад

Китай

Всего

Доля

«+/-» в день

88 328

1/15 899

+136

2207

1/6 363 307

+6

конец

Германия

Всего

Доля

«+/-» в день

213 882

1/388

+697

10 135

1/8191

+175

вторая

волна

Италия

Всего

Доля

«+/-» в день

248 803

1/244

+253

12 646

1/4791

+45

спад

Корея

Всего

Доля

«+/-» в день

14 456

1/3579

+30

748

1/69 161

-15

конец

* От населения страны. ** В среднем за период с 1 по 5 августа.

КАК БУДУТ ОТБИРАТЬ В ФИНАЛ?

И последний вопрос. Который после прояснения всех прочих, описанных выше, теперь становится главным: что будет с пекинским финалом? Не в плане его сроков, которые остаются в подвешенном состоянии и могут быть передвинуты в начало 2021 года, а в плане отбора. Его правилами занимается специальная комиссия ISU и уже понятно, что никакого прежнего зачета «очки за места» в этом году не будет.

А как тогда?

Для меня очевидно: при лишь одном зачетном турнире и столь большом разбросе между ними по составу участников занятые на этапах места ничего значить не должны, это будет полный бред. Иначе убогая чемпионка Китая в женском катании получит преимущество над подавляющим большинством российских фигуристок. Только оценки, других вариантов тут просто не видно.

Но! Сразу возникает следующий момент: а сможет ли ISU обеспечить выезд на все шесть турниров полноценно-международных судейских бригад? Чтобы выставляемые ими баллы были пусть отчасти домашними (практически для всех шести стран, так что не страшно), но только отчасти – и при этом квалифицированными.

Надеюсь, теперь и вы поняли, что это ключевой вопрос, на 100 процентов №1. Если «Гран-при России» будут судить исключительно наши арбитры, а «Гран-при Японии» исключительно японские, это сразу обесценит всю затею. Превратит ее в этакое «состязание в судейском болении». Тогда серия перестанет быть нормальным спортивным соревнованием и сразу опустится до статуса очередных контрольных прокатов, не более.

А вот если нет – тогда будет круто.

источник: «Советский спорт»
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