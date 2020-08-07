Гран-при-2020: спорт или клоунада? Смотря кто будет судить

Накануне мы с вами уже уяснили, что в этом сезоне турниры главной коммерческой серии мирового фигурного катания будут сильно напоминать национальные чемпионаты России, США, Канады, Японии, Китая и Франции – прежде всего потому, что в зачет Гран-при-2020 у каждого пойдет лишь один этап вместо привычных двух.

Но на этом проблемы отнюдь не заканчиваются.

КАКИЕ ЭТАПЫ ЕЩЕ МОГУТ ОТМЕНИТЬ?

Вопрос не праздный. Пока ISU лишь констатировал, что «взрослый» Гран-при-2020 не будет отменен целиком – так же, как недавно отменили одноименную юниорскую серию. Но отдельные-то этапы от «внезапной смерти» вовсе не застрахованы. Коронавирус не дремлет, и во многих странах уже началась вторая волна пандемии, причем не сезонная: просто после снятия карантинных ограничений люди больше стали контактировать друг с другом – и вот результат.

В общем, я решил взяться за старое и собрал для вас статистику эпидемии по девяти перечисленным выше основным державам мировой «фигурки». Как ни странно, у России там чуть ли не лучшая динамика. И хотя нашим цифрам, как и китайским, верить не очень-то принято, за Москву, которая в данном случае интересует нас прежде всего, я относительно спокоен. Если так пойдет, к концу ноября на 12-миллионную столицу останется тысяч десять больных, что для нее, конечно, тьфу.

А вот совсем свежая японская вспышка действительно тревожит. Они там, знаете ли, такие пугливые… Что же до США с их заоблачными рекордами по части вируса, то тут надо делать поправку на рекордное же количество тестов в этой стране. И потом, еще учтите вот что: вирус-вирусом, но в Америке воскрес уже практически весь большой спорт. Бейсбол, баскетбол, футбол, автогонки, вовсю готовятся к теннисному US Open. А в Лас-Вегасе, где должен пройти этап Гран-при, каждую неделю дерутся бойцы ММА.