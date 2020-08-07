Гран-при-2020: спорт или клоунада? Смотря кто будет судить

Накануне мы с вами уже уяснили, что в этом сезоне турниры главной коммерческой серии мирового фигурного катания будут сильно напоминать национальные чемпионаты России, США, Канады, Японии, Китая и Франции – прежде всего потому, что в зачет Гран-при-2020 у каждого пойдет лишь один этап вместо привычных двух.
Но на этом проблемы отнюдь не заканчиваются.
КАКИЕ ЭТАПЫ ЕЩЕ МОГУТ ОТМЕНИТЬ?
Вопрос не праздный. Пока ISU лишь констатировал, что «взрослый» Гран-при-2020 не будет отменен целиком – так же, как недавно отменили одноименную юниорскую серию. Но отдельные-то этапы от «внезапной смерти» вовсе не застрахованы. Коронавирус не дремлет, и во многих странах уже началась вторая волна пандемии, причем не сезонная: просто после снятия карантинных ограничений люди больше стали контактировать друг с другом – и вот результат.
В общем, я решил взяться за старое и собрал для вас статистику эпидемии по девяти перечисленным выше основным державам мировой «фигурки». Как ни странно, у России там чуть ли не лучшая динамика. И хотя нашим цифрам, как и китайским, верить не очень-то принято, за Москву, которая в данном случае интересует нас прежде всего, я относительно спокоен. Если так пойдет, к концу ноября на 12-миллионную столицу останется тысяч десять больных, что для нее, конечно, тьфу.
А вот совсем свежая японская вспышка действительно тревожит. Они там, знаете ли, такие пугливые… Что же до США с их заоблачными рекордами по части вируса, то тут надо делать поправку на рекордное же количество тестов в этой стране. И потом, еще учтите вот что: вирус-вирусом, но в Америке воскрес уже практически весь большой спорт. Бейсбол, баскетбол, футбол, автогонки, вовсю готовятся к теннисному US Open. А в Лас-Вегасе, где должен пройти этап Гран-при, каждую неделю дерутся бойцы ММА.
Кстати, в футбол уже играют не только в США, а везде. Включая Японию и Францию – одну из немногих европейских стран, отказавшихся возобновлять прерванный по весне чемпионат прошлого сезона. Оба своих национальных кубка они на днях все-таки доиграли. Хотя фигурное катание – это все-таки не футбол.
Короче, в своем субъективном рейтинге кандидатов на отмену этапов Гран-при-2020 я поставил бы Францию на второе место. Позади японцев и впереди американцев. Причин беспокоиться за остальных пока особо нет, а значит, у нас по-любому должен быть хоть один этап в Старом Свете (Москва), один в Новом (Оттава) и один – в Азии.
Статистика эпидемии в странах-организаторах этапов Гран-при и других государствах, где живут или тренируются классные фигуристы
Заражения
Болеют сейчас
Стадия
США
Всего
Доля*
«+/-» в день**
4 802 275
1/68
+52 252
3 115 745
1/106
+28 361
рост
Франция
Всего
Доля
«+/-» в день
228 576
1/285
+677
116 515
1/558
+671
вторая
волна
Япония
Всего
Доля
«+/-» в день
42 663
1/2951
+1286
13 615
1/9247
+633
вторая
волна
Россия
Всего
Доля
«+/-» в день
861 423
1/170
+4288
185 601
1/791
-401
спад
Канада
Всего
Доля
«+/-» в день
119 882
1/314
+367
6685
1/5625
+59
спад
Китай
Всего
Доля
«+/-» в день
88 328
1/15 899
+136
2207
1/6 363 307
+6
конец
Германия
Всего
Доля
«+/-» в день
213 882
1/388
+697
10 135
1/8191
+175
вторая
волна
Италия
Всего
Доля
«+/-» в день
248 803
1/244
+253
12 646
1/4791
+45
спад
Корея
Всего
Доля
«+/-» в день
14 456
1/3579
+30
748
1/69 161
-15
конец
* От населения страны. ** В среднем за период с 1 по 5 августа.
КАК БУДУТ ОТБИРАТЬ В ФИНАЛ?
И последний вопрос. Который после прояснения всех прочих, описанных выше, теперь становится главным: что будет с пекинским финалом? Не в плане его сроков, которые остаются в подвешенном состоянии и могут быть передвинуты в начало 2021 года, а в плане отбора. Его правилами занимается специальная комиссия ISU и уже понятно, что никакого прежнего зачета «очки за места» в этом году не будет.
А как тогда?
Для меня очевидно: при лишь одном зачетном турнире и столь большом разбросе между ними по составу участников занятые на этапах места ничего значить не должны, это будет полный бред. Иначе убогая чемпионка Китая в женском катании получит преимущество над подавляющим большинством российских фигуристок. Только оценки, других вариантов тут просто не видно.
Но! Сразу возникает следующий момент: а сможет ли ISU обеспечить выезд на все шесть турниров полноценно-международных судейских бригад? Чтобы выставляемые ими баллы были пусть отчасти домашними (практически для всех шести стран, так что не страшно), но только отчасти – и при этом квалифицированными.
Надеюсь, теперь и вы поняли, что это ключевой вопрос, на 100 процентов №1. Если «Гран-при России» будут судить исключительно наши арбитры, а «Гран-при Японии» – исключительно японские, это сразу обесценит всю затею. Превратит ее в этакое «состязание в судейском болении». Тогда серия перестанет быть нормальным спортивным соревнованием и сразу опустится до статуса очередных контрольных прокатов, не более.
А вот если нет – тогда будет круто.