Новый удар по Тутберидзе. Теперь первая юниорка после Валиевой - Самоделкина из ЦСКА

Даже в отсутствие Камилы Валиевой, которая будет выступать не на этих, а на «взрослых» прокатах в «Мегаспорте» 12-13 сентября, и еще нескольких человек, снявшихся с Новогорска в последние пару дней (самая заметная потеря – Даниил Самсонов), заключительный кусок юниорского смотра – бесспорно, самый интересный. Прежде всего – из-за девочек, где конкурируют представительницы сразу трех сильных школ: Этери Тутберидзе, ЦСКА и Евгения Плющенко.

Правда, Софья Муравьева, только этим летом перешедшая в академию «Ангелы Плющенко» из армейского лагеря, в число лучших юниорок страны не входит. Зато ее ровесница Софья Самоделкина – самый, что ни на есть, авангард среди 13-летних фигуристок России и мира. Пусть она на год младше Дарьи Усачевой и Майи Хромых, которые в прошлом сезоне ярко дебютировали в юниорском Гран-при и на ЧМ, на внутренних турнирах Самоделкина боролась с этими ученицами Тутберидзе на равных. Например, на февральском первенстве страны в Саранске Соня с суммой за двести баллов была четвертой – впереди Хромых и сразу за будущей вице-чемпионкой планеты Усачевой.

Самоделкина - первый за последние годы (но явно не последний) топ-продукт школы ЦСКА в женском одиночном катании. И посмотреть на нее сегодня было любопытно вдвойне. Ведь эта фигуристка владеет единственным суперпрыжком, разрешенным в короткой программе - акселем в три с половиной оборота. Из заявившихся в Новогорск его больше не исполняет никто.

На разминке триксель у Самоделкиной получался в лучшем случае через раз. Но «тяжело в учении - легко в бою»: во время основного проката каскад «3А+3Т» Соня скрутила-приземлила отменно! После чего и все остальное доделала как полагается.

Ну, и как вам такая заявочка, мадам Тутберидзе?