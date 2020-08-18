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Новый удар по Тутберидзе. Теперь первая юниорка после Валиевой - Самоделкина из ЦСКА
18 августа 16:49
автор: Лев Тигай

Новый удар по Тутберидзе. Теперь первая юниорка после Валиевой - Самоделкина из ЦСКА

На контрольных прокатах на базе в Новогорске начались выступления представителей одиночного катания. Сегодня юниоры и юниорки исполнили короткие программы.

Даже в отсутствие Камилы Валиевой, которая будет выступать не на этих, а на «взрослых» прокатах в «Мегаспорте» 12-13 сентября, и еще нескольких человек, снявшихся с Новогорска в последние пару дней (самая заметная потеря – Даниил Самсонов), заключительный кусок юниорского смотра – бесспорно, самый интересный. Прежде всего – из-за девочек, где конкурируют представительницы сразу трех сильных школ: Этери Тутберидзе, ЦСКА и Евгения Плющенко.

Правда, Софья Муравьева, только этим летом перешедшая в академию «Ангелы Плющенко» из армейского лагеря, в число лучших юниорок страны не входит. Зато ее ровесница Софья Самоделкина – самый, что ни на есть, авангард среди 13-летних фигуристок России и мира. Пусть она на год младше Дарьи Усачевой и Майи Хромых, которые в прошлом сезоне ярко дебютировали в юниорском Гран-при и на ЧМ, на внутренних турнирах Самоделкина боролась с этими ученицами Тутберидзе на равных. Например, на февральском первенстве страны в Саранске Соня с суммой за двести баллов была четвертой – впереди Хромых и сразу за будущей вице-чемпионкой планеты Усачевой.

Самоделкина - первый за последние годы (но явно не последний) топ-продукт школы ЦСКА в женском одиночном катании. И посмотреть на нее сегодня было любопытно вдвойне. Ведь эта фигуристка владеет единственным суперпрыжком, разрешенным в короткой программе - акселем в три с половиной оборота. Из заявившихся в Новогорск его больше не исполняет никто.

На разминке триксель у Самоделкиной получался в лучшем случае через раз. Но «тяжело в учении - легко в бою»: во время основного проката каскад «3А+3Т» Соня скрутила-приземлила отменно! После чего и все остальное доделала как полагается.

Ну, и как вам такая заявочка, мадам Тутберидзе?

Предводительница «Хрустального» на катке, кстати, не присутствовала, ее школу здесь представлял Сергей Дудаков. Однако впечатление от готовности их подопечных было тоже весьма мощным. Все с новыми программами, все в хорошей форме – показалось, что после скандальных переходов к Плющенко Александры Трусовой и Алены Косторной Тутберидзе обозлилась как следует и теперь готова взять реванш любой ценой!

Усачева, правда, подвела. Она не выдержала напряжения и сдвоила все тройные прыжки. Зато Хромых не захромала ни разу - пусть и вымахала явно за официально значащиеся у нее на сайте ISU 160 сантиметров роста. Сегодняшняя Майя – это просто каланча, но зато как она катается! Ни дать, ни взять - новая русская Каролина Костнер.

Падений у одиночниц в Новогорске не было. Вообще ни одного! Даже «новоплющенковская» Муравьева отпрыгала свое честь по чести. Мужчины? Ну, там «лучшим из оставшихся» по итогам короткой я назвал бы Евгения Семененко, питерского воспитанника Алексея Мишина.

Завтра, в среду, – произвольные программы. Время четверных. Если помните, Хромых в минувшем сезоне пыталась делать многооборотный сальхов, хотя без особого успеха. А пару недель назад в интернете появилось видео, где Самоделкина приземляет на тренировке те же «4C». В общем, что-то будет…

источник: «Советский спорт»
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