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Сергей Шахрай: Переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко – некрасивая история
18 августа 17:38
автор: Олег Чикирис

Сергей Шахрай: Переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко – некрасивая история

Чемпион мира в парном катании Сергей Шахрай – о проблемах в работе детских тренеров и громких переходах фигурсток в это межсезонье.

«НЕ ПОНЯЛ, В ЧЕМ ИДЕЯ ПРОКАТОВ У ЮНИОРОВ»

- Проходят прокаты у кандидатов в юниорскую сборную России. Ваши впечатления?
- Я не очень понял идею проведения сейчас прокатов у юниоров. Во-первых, пока все юниорские международные старты отменены. Во-вторых, все юниоры намного позднее, чем обычно, вышли на лед из-за пандемии. Поэтому форсировать подготовку, готовить их к прокатам, губительно для их неокрепших организмов. Зачем пороть горячку, если наша юниорская сборная и так на две головы выше всех в мире при любых раскладах?

- Нина Мозер со своими учениками отказалась от прокатов, мотивируя это тем, что программы у ребят еще сырые, требуют неспешной доработки.
- Абсолютно правильное решение. Нина Михайловна еще раз доказала, что является большим профессионалом. Спокойно можно было бы эти прокаты провести в рамках юниорского Кубка России. Ребята со своими тренерами к тому времени довели бы программы до ума.

Я видел некоторые выступления, программы у всех сырые, недоработанные. Многие пары выглядят, как неоперившиеся цыплята. Вместо этих прокатов лучше было спокойно шлифовать программы, закладывать базу на сезон.

- Камила Валиева не стала выступать на юношеских прокатах, а ее фамилия появилась среди участников взрослых прокатов. Почему ее тренер Этери Тутберидзе и, видимо, федерация приняли такое решение?
- Валиева уже переросла юношеский уровень. Она побеждала на юношеском чемпионате мира. Ей там делать нечего. Прокаты взрослой сборной пройдут в сентябре, у нее есть еще месяц для спокойной подготовки. Думаю, ее готовят к взрослому чемпионату России, там она, несмотря на свои 14 лет, выступать может, и, думаю, сможет составить серьезную конкуренцию опытным спортсменам.

«У ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ УНИЗИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ»

- Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы Олег Овсянников недавно посетовал, что детские тренеры не защищены перед лицом родителей учеников. Тренер может работать с учеником два-три года, после чего родителя просто его забирают и уходят к другому тренеру. Несправедливо?
- В чем здесь несправедливость? Родители несут всю финансовую нагрузку за своего ребенка. Если они видят, что ребенок не прогрессирует у этого тренера, имеют полное право уйти к другому наставнику.

У нас же не профессиональные клубы, как в футболе, контрактов у нас никаких нет. Это же детский спорт.

- Еще Овсянников сетует на маленькие зарплаты детских тренеров, и даже называет цифру – 15 тысяч рублей.
- Я согласен с ним, в таком государстве как Россия, зарплата в 15 тысяч рублей унизительно мала для людей профессионально занимающихся своей работой. И государству нужно решать эту проблему.

«ПЕРЕХОД КОСТОРНОЙ К ПЛЮЩЕНКО – НЕКРАСИВАЯ ИСТОРИЯ»

- Тему ухода Александры Трусовой и Алены Косторной от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко нам никак не обойти. Какое у вас мнение по этому поводу?
- В фигурном катании тоже есть своеобразный трансферный период, когда спортсмен может поменять тренера. Он длится с начала апреля до конца мая. Трусова ушла в эти сроки, а вот Косторная ушла от Тутберидзе летом, после окончания трансферного периода. Из-за этого весь шум.

Но есть и другие нюансы в этой истории. Тутберидзе поставила Косторной две новые программы, а та взяла и перешла к Плющенко. И Евгений еще подлил масла в огонь, сказав, что программы плохие, и он будет ставить Косторной новые. С интересом будем ждать эти новые программы.

- Это нарушение внутрикорпоративной этики?
- Можно и так назвать. Плющенко мог бы просто сказать, что эти программы, по его мнению, Косторной не подходят, поэтому мы будем делать новые.

В данной ситуации хотел бы поддержать Этери Тутберидзе не только, как тренера всем все давно доказавшего, постоянно дающего результат. Этери Георгиевна продела большую работу, потратила массу времени на Косторную, поставила ей новые программы, и после этого ее ученица перешла к другому тренеру. На мой взгляд, некрасивая история.

источник: «Советский спорт»
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Сергей Шахрай: Переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко – некрасивая история
Сергей Шахрай: Переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко – некрасивая история
Чемпион мира в парном катании Сергей Шахрай – о проблемах в работе детских тренеров и громких переходах фигурсток в это межсезонье.
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