Сергей Шахрай: Переход Косторной от Тутберидзе к Плющенко – некрасивая история

«НЕ ПОНЯЛ, В ЧЕМ ИДЕЯ ПРОКАТОВ У ЮНИОРОВ»

- Проходят прокаты у кандидатов в юниорскую сборную России. Ваши впечатления?

- Я не очень понял идею проведения сейчас прокатов у юниоров. Во-первых, пока все юниорские международные старты отменены. Во-вторых, все юниоры намного позднее, чем обычно, вышли на лед из-за пандемии. Поэтому форсировать подготовку, готовить их к прокатам, губительно для их неокрепших организмов. Зачем пороть горячку, если наша юниорская сборная и так на две головы выше всех в мире при любых раскладах?

- Нина Мозер со своими учениками отказалась от прокатов, мотивируя это тем, что программы у ребят еще сырые, требуют неспешной доработки.

- Абсолютно правильное решение. Нина Михайловна еще раз доказала, что является большим профессионалом. Спокойно можно было бы эти прокаты провести в рамках юниорского Кубка России. Ребята со своими тренерами к тому времени довели бы программы до ума.

Я видел некоторые выступления, программы у всех сырые, недоработанные. Многие пары выглядят, как неоперившиеся цыплята. Вместо этих прокатов лучше было спокойно шлифовать программы, закладывать базу на сезон.

- Камила Валиева не стала выступать на юношеских прокатах, а ее фамилия появилась среди участников взрослых прокатов. Почему ее тренер Этери Тутберидзе и, видимо, федерация приняли такое решение?

- Валиева уже переросла юношеский уровень. Она побеждала на юношеском чемпионате мира. Ей там делать нечего. Прокаты взрослой сборной пройдут в сентябре, у нее есть еще месяц для спокойной подготовки. Думаю, ее готовят к взрослому чемпионату России, там она, несмотря на свои 14 лет, выступать может, и, думаю, сможет составить серьезную конкуренцию опытным спортсменам.

«У ДЕТСКИХ ТРЕНЕРОВ УНИЗИТЕЛЬНО НИЗКИЕ ЗАРПЛАТЫ»

- Вице-президент Федерации фигурного катания Москвы Олег Овсянников недавно посетовал, что детские тренеры не защищены перед лицом родителей учеников. Тренер может работать с учеником два-три года, после чего родителя просто его забирают и уходят к другому тренеру. Несправедливо?

- В чем здесь несправедливость? Родители несут всю финансовую нагрузку за своего ребенка. Если они видят, что ребенок не прогрессирует у этого тренера, имеют полное право уйти к другому наставнику.