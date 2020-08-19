ЦСКА – Тутберидзе – 2:0. В последний день юниорских прокатов

Как и накануне, основное внимание было приковано к девочкам. Смогут ли уже довольно опытные ученицы Этери Тутберидзе взять реванш за поражение в короткой программе у Софьи Самоделкиной из ЦСКА? Напомню, что эта 13-летняя воспитанница Сергея Давыдова во вторник порадовала нас отменным акселем в три с половиной оборота, да не простым, а в каскаде с тройным тулупом.

КАК МОЖНО ПРЫГАТЬ ЧЕТВЕРНОЙ С РОСТОМ 160 САНТИМЕТРОВ?

В ответ из лагеря «Хрустального» выкатили свое бронебойное орудие: Майя Хромых заявила на произвольную четверной сальхов. Ее новая постановка опять смотрелась здорово, хотя жанр тут был совсем не тот, что в предыдущий день. На смену сочному, заводному блюзу пришла камерная, где-то даже авангардная музыка, в которой Хромых выглядела не менее красиво и органично. Эх, если бы не прыжки…

С четверного Майя рухнула сразу, причем без шансов – недокрутила добрых пол-оборота. А потом, в середине проката случилось еще одно падение. Вот, взгляните на фрагмент видеотрансляции с сайта Первого канала.

Жаль. Признаться, я в принципе не понимаю, как фигуристка ростом 160 сантиметров может замахиваться на четверной – ничего подобного в истории прежде не бывало. С другой стороны, Тутберидзе уже столько раз удивляла весь мир, напрочь опрокидывая привычные стереотипы, что ей, наверное, виднее.

Обладательница серебряной медали юниорского ЧМ-2020 Дарья Усачева сегодня собралась и две трети программы исполнила безукоризненно, но… Под конец, когда силы стали иссякать, она упала тоже. Стало ясно, что реванша «Хрустальному» не видать.

САМОДЕЛКИНУ ПИШЕМ, ОСОКИНА – В УМЕ

А что же Самоделкина? Она вновь каталась непосредственно перед Усачевой и вновь не допустила ни единой заметной ошибки. Два трикселя Соня прыгать, правда, не стала, ограничившись одним-отдельным – зато как четко и легко она его сделала! Похоже, что у наших признанных специалисток по этому элементу Алены Косторной и Елизаветы Туктамышевой в ЦСКА вырос очень серьезный конкурент. И ведь Самоделкина четверные тоже тренирует, причем не без успеха.

Конечно, сегодня ей было немного полегче, чем конкуренткам из «Хрустального»: постановки-то обе – с прошлого сезона, привычные-разношенные, как старые тапочки. Но в 13, перед выходом на юниорскую мировую арену, так делают многие, это не криминал. И хотя Самоделкиной придется отложить свой международный дебют на 2021 год из-за отмены «младшей» серии Гран-при, за право выступить на мартовском юниорском ЧМ в Китае она поборется обязательно. Одно из трех мест в сборной там можно сразу отдавать Камиле Валиевой, а вот основных претенденток на две остальных путевки мы как раз и наблюдали сейчас в Новогорске.

Кстати, не исключено, что в этот спор сможет вмешаться еще одна армейская фигуристка – Елизавета Осокина. Вот уж кто удивил так удивил! В декабре ученице Елены Буяновой исполняется 14, и до сих пор Осокина серьезных успехов не добивалась, но на нынешних прокатах выступила просто блестяще – выдала две программы одна чище другой. Это что ж выходит? Что битву в Новогорске Тутберидзе проиграла со счетом 0:2?..

У мужчин-юниоров произвольная вышла куда скромнее. После того, как Андрей Мозалев, Артур Даниелян и Петр Гуменник перебрались во «взрослую» сборную, а Даниил Самсонов с Ильей Яблоковым снялись с Новогорска в последний момент из-за проблем со здоровьем, по-другому, наверное, и быть не могло. Все-таки в этом виде «фигурки» российская школа только набирает силу после кризиса.Таких конвейеров, как в женском или парном катании, у нас тут пока нет.

Итак, назло всем коронавирусам, сезон фигуристов стартовал. И с первых дней осени его маховик начнет раскручиваться быстрее. Уже 1 сентября стартует первый турнир с судьями и оценками – юниорское первенство Москвы, где наверняка выступят участники нынешних новогорских прокатов. А дальше придет очередь «взрослых», самых ярких звезд. 12-13 сентября – такие же прокаты первой национальной сборной в «Мегаспорте». 18-го числа начинается первый этап Кубка России в Сызрани. И, наконец, 23-го «челленджером» в немецком Оберстдорфе должен открыться международный сезон.