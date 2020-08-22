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Загитова никак не решит, возвращаться или нет. Тянуть ей осталось максимум два месяца
22 августа 15:00
автор: Лев Тигай

Загитова никак не решит, возвращаться или нет. Тянуть ей осталось максимум два месяца

Вчера вечером ФФККР объявила, как фигуристы нашей сборной будут распределяться по этапам Кубка России. В этих списках нет олимпийской чемпионки Алины Загитовой.

Эта история тянется с декабря, когда Загитова провалила финал Гран-при в Турине, заняв там шестое место при шести участницах, и заявила, что приостанавливает карьеру.

С тех пор увидеть ее на льду можно было разве что в шоу с говорящим названием «Спящая красавица». Тем не менее, летом федерация включила Алину в основной состав сборной России на сезон-2020/21, сохранив за ней тем самым соответствующую зарплату.

Дальше, после того, как ISU из-за коронавируса переформатировал Гран-при в серию то ли региональных, то ли вообще национальных турниров, ФФККР постановила: в этом сезоне попасть на чемпионат страны, а значит и на последующие чемпионаты Европы и мира, можно будет только через Кубок России. И для этого обязательно надо выступить на двух этапах КР из пяти.

Поэтому сейчас, когда Загитовой не оказалось среди участников Кубка, многие решили, что это конец. Ведь без нормального Гран-при и без участия в российском чемпионате возвращаться Алине просто некуда. Однако на самом деле все не так просто.

ДОЗАЯВИТЬСЯ НА КУБОК – НЕ ПРОБЛЕМА

Дело в том, что опубликованные первоначальные заявки на КР – далеко не полные. Пусть федерация в нынешнем году сократила число участников каждого этапа до 12 в мужском и женском катании, восемь дуэтов в парном и десять – в танцах, вакансий там все равно полно. Ведь сборная по любому из четырех видов катания – это лишь шесть человек в «основе» и максимум три запасных. То есть, не больше 18 мест на кубковых этапах, еще 42 (у одиночниц) свободны, дозаявляйся сколько влезет.

Генеральный директор ФФККР уже подтвердил в интервью агентству РИА «Новости», что вопрос с выступлением Загитовой в КР пока открыт. Окончательное решение она будет принимать после контрольных прокатов, которые пройдут 12-13 сентября в Москве.

МНОГОЕ ПРОЯСНИТСЯ В «МЕГАСПОРТЕ»

Уже кое-что. Теперь мы знаем, что через каких-то три недели вновь увидим катание действующей олимпийской чемпионки впервые за девять с лишним месяцев. И думаю, именно по сентябрьским прокатам нам с вами, да и самой Алине станет ясно очень многое или даже вообще все. Будут ли у нее новые программы, в какой она находится форме – лед «Мегаспорта» сам ответит на эти вопросы и вынесет свой вердикт. Увидим прежнюю, золотую Алину из Пхенчхана-2018 и Сайтамы-2019 – о’кей, добро пожаловать обратно в большой спорт. Появится на катке ее призрак из декабрьского Турина – значит, и говорить не о чем, пусть завязывает.

А вдруг получится ни то, ни се? Серединка-наполовинку, не разбери поймешь, ни рыба, ни мясо? Что ж, тогда придется еще подождать, хотя немного. Максимум полтора месяца. Последний шанс выполнить условие ФФККР и выступить на двух кубковых этапах у Загитовой будет, когда этих этапов как раз два и останется. И если она не объявится ни на первых трех в сентябре-октябре, ни на четвертом, стартующем 8 ноября в Казани, то все, поезд ушел. Закрываем лавочку. Дальше нянчиться с Загитовой и держать для нее «откидное» место в сборной никто не станет: на носу следующий, олимпийский сезон, где конкуренция в нашем женском катании опять возрастет – на «взрослую» мировую арену выйдет Камила Валиева. Кстати, она тоже выступит 12-го и 13-го на прокатах в «Мегаспорте».

ЖУРФАК КАТКУ НЕ ПОМЕХА

Так что тянуть резину Загитовой осталось недолго, все решится вот-вот. И я не думаю, что на ее выбор может всерьез повлиять предстоящая учеба в вузе. Действующих студентов среди спортсменов хоть пруд пруди, кому охота, совмещают, как миленькие. Самый известный пример из «фигурки» – двукратный чемпион мира Нэтан Чен, который пачками крутит четверные без отрыва от занятий в знаменитом йелльском университете. Уж там-то учиться точно трудней, чем на журфаке академии народного хозяйства, куда собралась Загитова.

Если помните, еще в начале года она говорила, что хочет стать тренером. Но передумала видимо, насмотревшись, как терзается Этери Тутберидзе, от которой летом к Евгению Плющенко сбежали две подряд звездных ученицы Александра Трусова и Алена Косторная. Почесала Алина, небось, в затылке, спросила про себя «на кой бес мне этот стресс?», да и пошла учиться не в спортивный вуз, а на телевизионщика. Так оно поспокойнее.

Теперь ей снова придется выбирать, причем раз и навсегда. Здесь шанса передумать уже не будет. Ну что, проснется наша «Спящая красавица»?..

источник: «Советский спорт»
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