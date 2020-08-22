Загитова никак не решит, возвращаться или нет. Тянуть ей осталось максимум два месяца

Эта история тянется с декабря, когда Загитова провалила финал Гран-при в Турине, заняв там шестое место при шести участницах, и заявила, что приостанавливает карьеру.

С тех пор увидеть ее на льду можно было разве что в шоу с говорящим названием «Спящая красавица». Тем не менее, летом федерация включила Алину в основной состав сборной России на сезон-2020/21, сохранив за ней тем самым соответствующую зарплату.

Дальше, после того, как ISU из-за коронавируса переформатировал Гран-при в серию то ли региональных, то ли вообще национальных турниров, ФФККР постановила: в этом сезоне попасть на чемпионат страны, а значит и на последующие чемпионаты Европы и мира, можно будет только через Кубок России. И для этого обязательно надо выступить на двух этапах КР из пяти.

Поэтому сейчас, когда Загитовой не оказалось среди участников Кубка, многие решили, что это конец. Ведь без нормального Гран-при и без участия в российском чемпионате возвращаться Алине просто некуда. Однако на самом деле все не так просто.

ДОЗАЯВИТЬСЯ НА КУБОК – НЕ ПРОБЛЕМА

Дело в том, что опубликованные первоначальные заявки на КР – далеко не полные. Пусть федерация в нынешнем году сократила число участников каждого этапа до 12 в мужском и женском катании, восемь дуэтов в парном и десять – в танцах, вакансий там все равно полно. Ведь сборная по любому из четырех видов катания – это лишь шесть человек в «основе» и максимум три запасных. То есть, не больше 18 мест на кубковых этапах, еще 42 (у одиночниц) свободны, дозаявляйся сколько влезет.