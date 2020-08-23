Блиц-криг Медведевой и Косторная с Трусовой в Казани. Каким будет Кубок России-2020

С Алиной Загитовой, которая никак не решит, возвращаться ей в большой спорт или нет, и среди участников КР пока не значится, мы с вами разобрались в субботу, в предыдущей статье .Теперь давайте-ка посмотрим на распределение по этапам остальных российских звезд, опубликованное нашей федерацией фигурного катания.

На каких этапах Кубка России-2020/21 будут выступать фигуристы национальной сборной

Этапы Женщины Мужчины Пары Танцы Этап 1 18-22.09 Сызрань Щербакова Медведева Синицына Самарин Игнатов Шулепов Савосин Тарасова/Морозов Панфилова/Рылов Морозова/Багин Шевченко/Еременко Худайбердиева/Базин Этап 2 10-13.10 Москва Трусова Медведева Самарин Даниелян Гуменник Шулепов Тарасова/Морозов Павлюченко/Ходыкин Мишина/Галлямов Пепелева/Плешков Синицина/Кацалапов Морозова/Багин Конкина/Дрозд Этап 3 23-27.10 Сочи Щербакова Туктамышева Самодурова Гулякова Алиев Коляда Мозалев Бойкова/Козловский Павлюченко/Ходыкин Пепелева/Плешков Синицина/Кацалапов Загорски/Гуррейро Шпилевая/Смирнов Худайбердиева/Базин Этап 4 8-12.11 Казань Косторная Трусова Самодурова Даниелян Игнатов Мозалев Савосин Мишина/Галлямов Степанова/Букин Скопцова/Алешин Шевченко/Еременко Шпилевая/Смирнов Этап 5 5-8.12 Москва Косторная Туктамышева Синицына Гулякова Алиев Коляда Гуменник Бойкова/Козловский Панфилова/Рылов Степанова/Букин Загорски/Гуррейро Скопцова/Алешин Конкина/Дрозд

Как видите, серия получается – серьезней некуда. Пусть коронавирус превратил Гран-при-2020 в череду сомнительных региональных соревнований, настоящая суперсерия турниров в конце года у нас будет все равно. Не в Японии с Америкой, а в Сызрани и Сочи. А что? Так даже удобнее. Не надо из-за разницы во времени будильники на ночь заводить.

ФФККР быстро почуяла куда ветер дует и переиначила регламент Кубка России именно на манер традиционного, настоящего Гран-при. Те же два этапа на каждого (причем обязательных, без них не попадешь на декабрьский чемпионат страны, а значит и на последующие ЧЕ и ЧМ), тот же резко ограниченный состав участников (на каждом этапе - по 12 женщин и мужчин, 8 спортивных пар и 10 танцевальных дуэтов) и очень похожая схема начисления зачетных очков.

Система получения очков в общий зачет Кубка России и Гран-при

Места на этапах Очки в зачет КР Очки в зачет ГП* 1 18 15 2 16 13 3 14 11 4 12 9 5 10 7 6 8 5 7 6 4 8 4 3 9 2 0 10 1 0 11 и ниже 0 0

* Для одиночного катания (в парных видах очки получают по шесть лучших дуэтов).

КАТОК В СЫЗРАНИ МОЖЕТ ЛОПНУТЬ

Правда, в КР этот зачет большого значения иметь не будет. Если в Гран-при по нему определяются шестерки финалистов и за каждый балл идет жесткая борьба, то в нашем случае речь идет лишь о квалификации на чемпионат России, где вакансий намного больше. Скажем, в одиночном катании там участвуют по 18 фигуристов, так что все «сборники» должны отбираться в Челябинск без каких-либо проблем, места всем хватит.

Серьезных призовых, как на Гран-при, во внутренних соревнованиях тоже нет. Но при таких звездных составах это все мелочи, не способные испортить общую картину. Судите сами: меньше, чем через месяц, - Медведева против Щербаковой (даже боюсь представить, что будет твориться в райцентре Самарской области вокруг катка с трибунами на 800 мест), потом – против Трусовой, дальше в Сочи возвращается Коляда, а чуть позже, в Казани, нас ждет схватка «беглянок от Тутберидзе к Плющенко» - Трусовой и Косторной. Плюс еще должна добавиться Камила Валиева и, даст бог, Загитова.

Представили? Прикинули? Слюну проглотили, не поперхнулись? А теперь скажите: ну, и на кой, при таком-то Кубке, нам сдался этот несчастный Гран-при?..

Хотя и Гран-при, какой-никакой, а тоже будет. В том числе – в Москве, где в ноябре наверняка отметятся все или почти все наши звезды. С середины сентября (точнее, с 12-го, когда начнутся контрольные прокаты «взрослой» сборной в «Мегаспорте») и до самого Нового года – сплошной пир фигурного катания!

Расписание крупнейших международных и внутрироссийских турниров до конца 2020 года

18-22 сентября. Кубок России. Этап 1. Сызрань

10-13 октября. Кубок России. Этап 2. Москва

23-25 октября. Гран-при. Этап 1. Лас-Вегас (США)

23-27 октября. Кубок России. Этап 3. Сочи

30 октября – 1 ноября. Гран-при. Этап 2. Оттава (Канада)

6-8 ноября. Гран-при. Этап 3. Чунцин (Китай)

8-12 ноября. Кубок России. Этап 4. Казань

13-15 ноября. Гран-при. Этап 4. Гренобль (Франция)

20-22 ноября. Гран-при. Этап 5. Москва

27-29 ноября. Гран-при. Этап 6. Осака (Япония)

5-8 декабря. Кубок России. Этап 5. Москва

10-13 декабря*. Гран-при. Финал. Пекин (Китай)

23-27 декабря. Чемпионат России. Челябинск

* Даты ориентировочные, финал Гран-при может быть перенесен на начало 2021 года.

МЕДВЕДЕВА, ТАРАСОВА И МОРОЗОВ: КАК НЕ РАЗОРВАТЬСЯ МЕЖДУ РОССИЕЙ И АМЕРИКОЙ

Отдельного разбора заслуживает «казус Медведевой», которая из-за закрытых эпидемией границ оказалась отрезана от своего канадского тренера Брайана Орсера. Женя готовится в родной Москве, на катке ЦСКА, где с ней работает сама легендарная Татьяна Тарасова, но бесконечно так продолжаться не может. Так как же быть?..

Пораскинув мозгами, Медведева заявилась на два стартовых этапа КР, чтобы «отстреляться» как можно раньше, уже к середине октября. Многие сразу решили, что после этого она немедленно рванет в Канаду к Орсеру и выступит именно на тамошнем этапе Гран-при, а не в Москве. Хотя я думаю, что дело обстоит несколько иначе: Женя рассматривает разные варианты и хотела прежде всего оставить себе поле для маневра - в зависимости от того, как пойдет история с эпидемией. Откроют границы – поедет в Торонто, воссоединится с Орсером и будет спокойно готовиться к чемпионату России месяц-полтора. Не выйдет – что ж, останется в Москве до конца года, деваться некуда. И тогда мы все-таки увидим ее на нашем этапе Гран-при.

Заметьте: Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым, которые «в нормальное время» тоже тренируются не здесь, а за океаном, у Марины Зуевой, в точности, как Медведевавыбрали два самых ранних этапа Кубка России. Правда, у них зазор между КР и «домашним» турниром Гран-при в Лас-Вегасе получается на неделю меньше, всего-то девять дней. А если после прилета американцы их в карантине сидеть заставят?..

Еще смущает календарная близость последнего турнира КР к финалу Гран-при в Пекине. Там совсем все впритык: одно заканчивается 8 декабря, а уже 10-го начинается другое. При том, что многие участники нашего кубкового этапа – Косторная, Туктамышева, Алиев, Бойкова/Козловский, Степанова/Букин - имеют полное право рассчитывать на попадание в пекинский финал.

С другой стороны, этот финал еще запросто могут перенести - куда-нибудь на январь-февраль, такая возможность давно озвучена. Да и правила отбора в Пекинне сформулированы до сих пор, пока в ISU только чешут в затылке. В то время как с нашим Кубком – уже все ясно и все тип-топ.

Ждать осталось недолго.