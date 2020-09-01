Алена Леонова: Не исключаю, что Косторная у Плющенко освоит четверные

– Какую роль в такой необычный сезон должен сыграть Кубок России? – Уже есть распределение участников по этапам. Участвуют все сильнейшие наши фигуристы. Через Кубок России будет проходить отбор на чемпионат страны. Поэтому это будут очень серьезные соревнования.

– Ваше мнение о системе Гран-при-2020, этапы которого будут похожи на национальные чемпионаты? Вы приветствуете такое решение ISU или это профанация? – Пандемия заставила ISU принять такое решение. Это вынужденная мера. Однако очевидно, что этап Гран-при в Москве соберет очень сильный состав. Это будет похоже на чемпионат России. Из-за этого московский этап не станет менее интересным.

– Кто принимал решение об отмене всех или почти всех турниров в Питере? Ведь в Москве соревнования идут по плану. – В федерацию пришла бумага из Комитета по физической культуре и спорта Санкт-Петербурга.

– Пройдет ли в октябре Мемориал Панина-Коломенкина, который пока значится в календаре федерации? – Турнир состоится, но участвовать в нем смогут только спортсмены в возрасте от 18 лет и старше. И если пройдут другие соревнования, например, Кубок Санкт-Петербурга, в календаре его пока нет, то в нем также смогут участвовать фигуристы, возраст которых достиг 18 лет.

– Недавно вы рассказали в СМИ, что в Петербурге до конца года турниров не будет. Почему именно вы выступили спикером? – Я являюсь председателем комиссии спортсменов в Федерации фигурного катания Санкт-Петербурга. Мне позвонил один журналист, я озвучила решение федерации.

– Вы сами собираетесь заявляться на этапы Кубка России?

– Я бы не хотела сейчас отвечать на вопросы по поводу своей карьеры. Поэтому – без комментариев.

«КОСТОРНАЯ ДОЛЖНА БЫЛА ПРЕДУПРЕДИТЬ ТУТБЕРИДЗЕ ОБ УХОДЕ»

– Переходы Александры Трусовой и Алены Косторной от Тутберидзе к Плющенко стали самой обсуждаемой темой лета в нашем фигурном катании. Какое у вас мнение?

– Алена поступила не очень красиво. Если она знала, что уйдет, нужно было сообщить Этери Георгиевне об этом заранее. А так получилось, что Тутберидзе потратила на Алену силы и время, поставила ей программы, а фигуристка ушла к другому тренеру. Все, что Алена умеет сейчас, это полностью заслуга Этери Георгиевны.

С другой стороны, спортсмен сам должен решать, где ему лучше тренироваться. Не знаю, как у Косторной сложится у Жени Плющенко. Такие смены тренера дают либо всплеск в карьере, либо, наоборот, карьера идет на спад. Надеюсь, у Алены все будет хорошо.

– А что скажете по поводу Трусовой?

– Это уже отлично подготовленная спортсменка, с хорошо поставленными четверными прыжками. Насколько я знаю, после карантина Саша восстановила все свои прыжки и даже еще добавила что-то новое. За ней будет интересно понаблюдать.

– Нина Мозер считает, что эти переходы – шаг назад для обеих. Согласны с ней?

– Мы все знаем, что девочки уже умеют. Мне будет интересно посмотреть, что в их катании появится нового. Вдруг Косторная освоит четверные, это будет явный прогресс.

– Некоторые специалисты призывают запретить переходы вне трансферного окна «май-июнь». Другие называют этот вариант «крепостным правом». Ваше мнение?

– Я полностью за соблюдение правил: есть трансферное окно – используйте его для переходов. Не перешли в этот период, будьте добры работать с прежним тренером. И безо всяких разногласий и недомолвок.

– Еще некоторые предлагают перейти на контрактную систему. Уходит спортсмен от тренера, пусть платит ему неустойку. Как вам такой вариант?

– Нет, это уже слишком. Как говорят англичане – too much. Фигурное катание слишком тонкий вид спорта. От него нужно получать удовольствие. Контрактная система не для нашего вила спорта.

«ЗАГИТОВОЙ НУЖНО ВОЗВРАЩАТЬСЯ»

– Алина Загитова никак не решит, возвращаться ей в большой спорт или нет. На какой из двух вариантов поставили бы вы?

– Алине нужно возвращаться, она еще не сказала своего последнего слова. Хотя к своим 18 годам выиграла уже все. Но хотелось бы увидеть Алину в других образах, чтобы мы могли еще насладиться ее катанием.

– Мы беседовали в мае, в разгар пандемии. Вы тогда понемногу тренировались. Сейчас возобновили тренировки в полную силу?

– Отвечу так: я поддерживаю форму.

– Тогда ваша машина была в ремонте. Забрали?

– Забрала, но на ней в основном ездит брат. Я все лето почти не была в Питере. Известный в недавнем прошлом фигурист Константин Гаврин пригласил меня поучаствовать в сборах. Я ему помогала в работе с детьми в Казани, затем был Сыктывкар, мастер-класс в Великом Новгороде, а в Чебоксарах мы ставим программы юным фигуристам с папой Кости Гаврина. Мне это доставляет большое удовольствие.

– Так вы скоро составите в Питере конкуренцию профессору Алексею Мишину…

– Ну, это вряд ли, – смеется Алена.

– За время пандемии еще кое-что случилось. «Зенит» уверенно выиграл чемпионат России по футболу. Следите за «Зенитом»?

– Не скажу, чтобы пристально слежу, но я мысленно с футболистами «Зенита». И очень рада, что команда стала чемпионом России. Сама на футболе была два раза еще до пандемии. «Зенит» тогда оба раза выиграл. Мне очень нравится атмосфера, люблю поболеть, покричать. Это отличная разгрузка.

– Вместе с фанатами кричали «Вперед за Питер!»?

– Конечно! В этом плане я за любой кипиш. Чего же не покричать? Шарфик? Нет, не купила. У папы есть зенитовский шарф, он ярый болельщик.