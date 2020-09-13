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Эпидемия «падучей». Как Трусова, Щербакова и Медведева по очереди вытирали каток
13 сентября 19:50
автор: Лев Тигай

Эпидемия «падучей». Как Трусова, Щербакова и Медведева по очереди вытирали каток

Контрольные прокаты сборной Россиив московском «Мегаспорте» завершились женской произвольной программой. Ни одна из ее участниц не избежала грубых ошибок.

Если накануне Александра Трусова каталась последней, то сегодня капризный жребий отправил ее на противоположный конец протокола под стартовым №1. Рекордсменка мира и нкеудачница второй половины прошлого сезона, в межсезонье перешедшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, в субботу приятно удивила – не только идеальными прыжками, но и прогрессом в хореографии. Однако то была лишь затравка – особенно для «Королевы четверных», которые в короткой программе, как известно, запрещены. Главным тестом должна была стать произвольная - причем как для Трусовой, так и для Плющенко, в воскресенье оставшегося с одной-единственной фигуристкой. Его вторая «беглянка от Тутберидзе» Алена Косторная сегодня утром снялась со второй половины прокатов.

Ближе к вечеру то же самое сделала Софья Самодурова – и их осталось всего пятеро. Но зато каких!

Трусова под музыку к различным (в основном, кинематографическим) интерпретациям «Ромео и Джульетты» выглядела не столь грациозно, как в субботу, но по-другому, наверное, и быть не могло, ведь она заявила три прыжка по четыре оборота. Из которых сделала приблизительно полтора: стартовый лутц – недокрут с падением, отдельный тулуп – касание льда рукой, каскад «4+3» из тех же тулупов – чисто, как и все остальное. «Ничего, молодцом!» - храбрился Плющенко, встречая Сашу на выходе со льда, однако всем вокруг было понятно, что теперь все в руках у подопечных Тутберидзе.

14-летняя юниорка Камила Валиева, выигравшая в своей возрастной категории все, что только можно, и допущенная к прокатам «взрослой» сборной в виде исключения, тоже запорола стартовый четверной. Она выпрыгнула с таким жутким наклоном (чуть ли не горизонтально), что шансов спасти элемент не было никаких. Зато вторая попытка покорить «4Т» в каскаде с двойным удалась на славу. Новую произвольную Валиева исполняет под «Болеро» Равеля.

Елизавета Туктамышева после «бабочки» в короткой программе сегодня пошла-таки на штурм тройного акселя, но безуспешно. После пaдения Лиза предпочла не рисковать и заменила второй триксельна дупель. Музыку они с Алексеем Мишиным выбрали оригинальней некуда: авангардно-японскую «Песнь заводной птицы» из спектакля одного из наших театров. Кому интересно послушать – вот вам кусок трансляции Первого канала. Правда, при таких ошибках под что ни катайся – все едино. Хоть под Моцарта, хоть под бетономешалку.

Щербакова. Главная надежда Тутберидзе и победительница всех произвольных прошлого сезона, в которых она участвовала. Ее лирическая произвольная открылась четверным лутцем и… Да-да, все то же самое.И Аня- недокрутила, и она - упала.

Господи, это что еще за эпидемия? Коронавируса нам, что ли, мало?

Перед выходом на каток последней фигуристки – единственной в этой пятерке, кто не владеет прыжками категории ультра-си – подумалось: а ведь она сейчас может взять и выиграть. Вот тогда будет номер, все просто от зависти умрут….

На первом каскаде Медведева, в отличие от предшественниц, действительно не упала, но потом… Со следующего тройного шлепнулась «мягким местом» об лед, на аксель зашла - и вообще не вытолкнулась. В общем, черт знает что и сбоку бантик. Хотя постановка у нее вообще-то очень интересная, на известную песню Alegria из бескрайней фонотеки цирка «Дю Солей». Под конец там у Жени даже задумано самое настоящее гимнастическое «колесо»! Одна беда: зрители в «Мегаспорте» его сегодня не увидели. Упереться-то в лед руками Женя уперлась, но потом вместо кувырка… просто села на колени и высунула язык. Мол, вот какая я сегодня хулиганка-ошибочница.

В целом прокаты все равно удались, но уж слишком смазанной получилась концовка – особенно по сравнению с заоблачными ожиданиями. Символическое первенство по сумме двух программ с символическим же перевесом лично я отдал бы Трусовой, а сразу за ней поставил бы Валиеву с Щербаковой, хотя это детали. В любом случае ни одна из наших звездных девочек не может записать этот уик-энд себе в актив.

Что ж, подождем первого турнира, до которого осталось совсем чуть-чуть. В пятницу, 18 сентября стартует первый этап Кубка России в Сызрани, где мы вновь увидим некоторых участников прошедших прокатов, в том числе – Щербакову и Медведеву.

Надеюсь, тамошний каток они вытирать собой уже не станут.

источник: «Советский спорт»
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