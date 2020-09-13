Эпидемия «падучей». Как Трусова, Щербакова и Медведева по очереди вытирали каток

Трусова под музыку к различным (в основном, кинематографическим) интерпретациям «Ромео и Джульетты» выглядела не столь грациозно, как в субботу, но по-другому, наверное, и быть не могло, ведь она заявила три прыжка по четыре оборота. Из которых сделала приблизительно полтора: стартовый лутц – недокрут с падением, отдельный тулуп – касание льда рукой, каскад «4+3» из тех же тулупов – чисто, как и все остальное. «Ничего, молодцом!» - храбрился Плющенко, встречая Сашу на выходе со льда, однако всем вокруг было понятно, что теперь все в руках у подопечных Тутберидзе.

Ближе к вечеру то же самое сделала Софья Самодурова – и их осталось всего пятеро. Но зато каких!

Если накануне Александра Трусова каталась последней, то сегодня капризный жребий отправил ее на противоположный конец протокола под стартовым №1. Рекордсменка мира и нкеудачница второй половины прошлого сезона, в межсезонье перешедшая от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко, в субботу приятно удивила – не только идеальными прыжками, но и прогрессом в хореографии. Однако то была лишь затравка – особенно для «Королевы четверных», которые в короткой программе, как известно, запрещены. Главным тестом должна была стать произвольная - причем как для Трусовой, так и для Плющенко, в воскресенье оставшегося с одной-единственной фигуристкой. Его вторая «беглянка от Тутберидзе» Алена Косторная сегодня утром снялась со второй половины прокатов.

14-летняя юниорка Камила Валиева, выигравшая в своей возрастной категории все, что только можно, и допущенная к прокатам «взрослой» сборной в виде исключения, тоже запорола стартовый четверной. Она выпрыгнула с таким жутким наклоном (чуть ли не горизонтально), что шансов спасти элемент не было никаких. Зато вторая попытка покорить «4Т» в каскаде с двойным удалась на славу. Новую произвольную Валиева исполняет под «Болеро» Равеля.

Елизавета Туктамышева после «бабочки» в короткой программе сегодня пошла-таки на штурм тройного акселя, но безуспешно. После пaдения Лиза предпочла не рисковать и заменила второй триксельна дупель. Музыку они с Алексеем Мишиным выбрали оригинальней некуда: авангардно-японскую «Песнь заводной птицы» из спектакля одного из наших театров. Кому интересно послушать – вот вам кусок трансляции Первого канала. Правда, при таких ошибках под что ни катайся – все едино. Хоть под Моцарта, хоть под бетономешалку.

Щербакова. Главная надежда Тутберидзе и победительница всех произвольных прошлого сезона, в которых она участвовала. Ее лирическая произвольная открылась четверным лутцем и… Да-да, все то же самое.И Аня- недокрутила, и она - упала.

Господи, это что еще за эпидемия? Коронавируса нам, что ли, мало?

Перед выходом на каток последней фигуристки – единственной в этой пятерке, кто не владеет прыжками категории ультра-си – подумалось: а ведь она сейчас может взять и выиграть. Вот тогда будет номер, все просто от зависти умрут….

На первом каскаде Медведева, в отличие от предшественниц, действительно не упала, но потом… Со следующего тройного шлепнулась «мягким местом» об лед, на аксель зашла - и вообще не вытолкнулась. В общем, черт знает что и сбоку бантик. Хотя постановка у нее вообще-то очень интересная, на известную песню Alegria из бескрайней фонотеки цирка «Дю Солей». Под конец там у Жени даже задумано самое настоящее гимнастическое «колесо»! Одна беда: зрители в «Мегаспорте» его сегодня не увидели. Упереться-то в лед руками Женя уперлась, но потом вместо кувырка… просто села на колени и высунула язык. Мол, вот какая я сегодня хулиганка-ошибочница.

В целом прокаты все равно удались, но уж слишком смазанной получилась концовка – особенно по сравнению с заоблачными ожиданиями. Символическое первенство по сумме двух программ с символическим же перевесом лично я отдал бы Трусовой, а сразу за ней поставил бы Валиеву с Щербаковой, хотя это детали. В любом случае ни одна из наших звездных девочек не может записать этот уик-энд себе в актив.

Что ж, подождем первого турнира, до которого осталось совсем чуть-чуть. В пятницу, 18 сентября стартует первый этап Кубка России в Сызрани, где мы вновь увидим некоторых участников прошедших прокатов, в том числе – Щербакову и Медведеву.

Надеюсь, тамошний каток они вытирать собой уже не станут.