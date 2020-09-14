Сергей Шахрай: Коляда – гвоздь прокатов, а «Джульетта» Трусовой гоняется за четверными

«КОГДА КОЛЯДА ОТШЛИФУЕТ ПРОГРАММУ, БУДЕТ ШЕДЕВР»

- Для начала хочу сказать, что многострадальный из-за коронавируса сезон наложил свой отпечаток, - подчеркнул Шахрай. - Четверть состава сборной России не смогла по разным причинам выступить в этих прокатах. Фигуристы впервые оказались в такой ситуации, что не могло не отразиться на подготовке спортсменов к сезону, поэтому мы должны быть снисходительны в своих оценках.

Хочу начать с выступления мужчин. Наконец, порадовал Михаил Коляда, он явно выделялся. Его переход к другому тренеру - Михаилу Мишину – дал такие результаты.

Теперь конкретика. Его команда, я имею в виду и хореографа, поставила Михаилу очень интересную, красивую программу. Она уже выглядит многообещающей, а когда Коляда ее откатает, отшлифует, это будет шедевр!

И радует, что Михаил очень чисто ее откатал. В программе был пока один четверной прыжок, и спортсмен его исполнил чисто. Словом, Коляда стал гвоздем прокатов и дал нам надежду на этот сезон.

Пара слов про прошлогоднего чемпиона среди юниоров Андрея Мозалева. Он прыгнул четыре четверных – два в короткой программе и два в произвольной. Причем в короткой очень уверенно исполнил такой сложный прыжок, как флип. Обе программы у 17-летнего Мозалева интересные, многообещающие, и Андрей их откатал без ошибок.