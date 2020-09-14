Сергей Шахрай: Коляда – гвоздь прокатов, а «Джульетта» Трусовой гоняется за четверными

«КОГДА КОЛЯДА ОТШЛИФУЕТ ПРОГРАММУ, БУДЕТ ШЕДЕВР»
- Для начала хочу сказать, что многострадальный из-за коронавируса сезон наложил свой отпечаток, - подчеркнул Шахрай. - Четверть состава сборной России не смогла по разным причинам выступить в этих прокатах. Фигуристы впервые оказались в такой ситуации, что не могло не отразиться на подготовке спортсменов к сезону, поэтому мы должны быть снисходительны в своих оценках.
Хочу начать с выступления мужчин. Наконец, порадовал Михаил Коляда, он явно выделялся. Его переход к другому тренеру - Михаилу Мишину – дал такие результаты.
Теперь конкретика. Его команда, я имею в виду и хореографа, поставила Михаилу очень интересную, красивую программу. Она уже выглядит многообещающей, а когда Коляда ее откатает, отшлифует, это будет шедевр!
И радует, что Михаил очень чисто ее откатал. В программе был пока один четверной прыжок, и спортсмен его исполнил чисто. Словом, Коляда стал гвоздем прокатов и дал нам надежду на этот сезон.
Пара слов про прошлогоднего чемпиона среди юниоров Андрея Мозалева. Он прыгнул четыре четверных – два в короткой программе и два в произвольной. Причем в короткой очень уверенно исполнил такой сложный прыжок, как флип. Обе программы у 17-летнего Мозалева интересные, многообещающие, и Андрей их откатал без ошибок.
«У ЩЕРБАКОВОЙ ПОЯВИЛАСЬ СОЛИДНОСТЬ, А ЖЕНСТВЕННОСТЬ НИКУДА НЕ ДЕЛАСЬ»
- Мы всегда многого ждем от наших девочек, но и здесь пандемия наложила свой отпечаток. Все они не смогли показать себя в полном блеске.
Лучшей выглядела Аня Щербакова. В ее катании появилась солидность, настоящее зрелое мастерство, при этом женственность никуда не делась. Аня прекрасно справилась с короткой программой, в произвольной упала с четверного лутца. Но ведь она решилась на исполнение этого сложного элемента в начале сезона. Со всем остальным она прекрасно справилась. Молодец!
В короткой программе Александры Трусовой проявились признаки работы с новым тренером Евгением Плющенко. А вот произвольная пока не может удовлетворить поклонников Саши.
Программа поставлена на музыку из различных интерпретаций «Ромео и Джульетты». Однако Джульетта в исполнении Трусовой пока – это сплошная погоня за четверными, про Ромео она вовсе не думает.
«У МЕДВЕДЕВОЙ ИНТЕРЕСНЫЕ НОВЫЕ ПРОГРАММЫ»
- Дебютировала на взрослом уровне Камила Валиева. Очевидно, что у этой 14-летней девочки огромный потенциал. Поэтому скажу так: ей сложно в первом «взрослом» старте показать все, на что она способна.
Елизавета Туктамышева обновила все программы, просто молодец в этом плане. Старалась, боролась, для начала сезона выглядела неплохо.
Женя Медведева серьезно настроена, это видно по ее новым программам. Пока они еще сырые, да и откатала Женя с ошибками. Однако сезон длинный, уверен, что свои интересные программы Медведева отшлифует. Это только дело времени.
Короткое резюме: ничего страшного не произошло, сезон только начинается, все фигуристы еще будут прибавлять.