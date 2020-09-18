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Из звезд – одна Щербакова, Медведева снялась. В Сызрани стартовал Кубок России
18 сентября 17:55
автор: Лев Тигай

Из звезд – одна Щербакова, Медведева снялась. В Сызрани стартовал Кубок России

Начался первый этап КР. В этом сезоне, в отсутствие нормального Гран-при, в российском Кубке выступят все сильнейшие фигуристы страны.

К сожалению, из представителей национальной сборной до 167-тысячного города в Самарской области не добрался почти никто. Прежде всего, турнир в Сызрани не станет первым для Евгении Медведевой после ее возвращения в группу Этери Тутберидзе. Когда в августе Медведева заявлялась на два самых ранних этапа КР, ее тренером еще был Брайан Орсер, и фигуристка рассчитывала, быстро отстрелявшись в нашем Кубке, успеть потом в Оттаву на тамошний Гран-при. Но вскоре стало ясно, что из-за сохраняющегося в Канаде двухнедельного карантина для приезжих, женин план реализовать невозможно, и она застряла на родине минимум до конца года.

Когда Медведева это поняла, она решила распрощаться с Орсером и вернулась к Тутберидзе. А когда вернулась, спешить стало уже некуда, и от срочной поездки в Сызрань Женя тоже предпочла отказаться - чтобы заново освоиться в «Хрустальном», подлечить хроническую травму спины и получше отработать новые программы, исполнение которых на контрольных прокатах неделю назад оставляло желать лучшего. Таким образом, медведевская премьера-2020/21 перенесена на второй, московский этап КР в середине октября.

У МОРОЗОВА НАШЛИ КОРОНАВИРУС

Также из-за травм в Сызрани не будет финалистки последнего юниорского Гран-при Ксении Синициной и прошлогоднего вице-чемпиона Европы Александра Самарина. Дмитрию Рылову, выступающему в паре с Аполлинарией Панфиловой, вырезают гланды, а Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым подстерегла другая беда: у партнера на днях обнаружили коронавирус. Этот дуэт, постоянно тренирующийся в США у Марины Зуевой, собирался действовать по «плану Медведевой», и, в отличие от нее, на этап Гран-при в Лас-Вегас вроде бы успевал, но… Теперь будущее нашей самой титулованной спортивной пары окуталось густым туманом. Остается только пожелать Морозову, чтобы он поскорей и без лишних осложнений переболел этой заразой.

Но – кто же остался? Кто все-таки выйдет на каток в Сызрани, окруженный скромными трибунами на 789 мест?

Школа Тутберидзе даже без Медведевой отправила на Волгу внушительный десант, во главе с двукратной чемпионкой России Анной Щербаковой. Компанию ей составили юные Майя Хромых и Софья Акатьева, причем Хромых будет выступать во «взрослой» возрастной категории – на внутренних соревнованиях 14-летним это разрешено. Кстати, уже известно, что ровесница Хромых, лучшая юниорка «Хрустального» и мира Камила Валиева из пяти этапов КР выбрала московские. То есть, через три недели в «Мегаспорте» Валиева вновь сойдется лицом к лицу с Медведевой и Александрой Трусовой, и там, в отличие от контрольных прокатов, им уже будут ставить оценки.

17-ЛЕТНЕГО ТАНЦОРА УНЕСЛИ НА НОСИЛКАХ

Однако вернемся в Сызрань, где сегодня первыми в борьбу вступили танцоры. Короткую программу неожиданно выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, катающиеся вместе только с этого лета. Они опередили четвертый дуэт страны по итогам прошлого сезона - Аннабель Морозову и Андрея Багина.

Чуть раньше, в юниорском ритм-танце случилось ЧП: Максим Серов подскользнулся во время исполнения поддержки, упал на спину под тяжестью партнерши Анастасии Федоровой и, похоже, ударился о лед головой. 17-летнего парня пришлось уносить с катка на носилках. Ей-богу, не турнир, а какие-то 33 несчастья…

В субботу начинается сезон в обоих видах одиночного катания: у женщин вне конкуренции (не в сезоне, а на этапе) должна быть, конечно, Щербакова, а из оставшихся в строю мужчин фаворитом считается Макар Игнатов. С парами же в Сызрани будет совсем туго: в воскресенье и понедельник на лед выйдут лишь четыре «взрослых» дуэта.

Кубок России. 1-й этап. Сызрань

Танцы. Короткая программа

1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 78,19

2. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 76,60

3. Софья Шевченко/Игорь Еременко – 72,18

Юниоры. Танцы. Короткая программа

1. Екатерина Андреева/Иван Десятов – 65,52

2. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев – 65,12

3. Екатерина Каташинская/Александр Васькович – 64,83

Основные участники в других видах и расписание остальных дней этапа

Женщины: Анна Щербакова, Майя Хромых, Анна Фролова, Мария Талалайкина, Софья Акатьева (юн.)

Мужчины: Макар Игнатов, Роман Савосин, Антон Шулепов, Артем Ковалев

Пары: Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев

19 сентября, суббота

13.15-14.40 (мск). Танцы. Произвольная программа

14.55-16.25. Женщины. Короткая программа

16.40-19.00. Юниоры. Танцы. Произвольная программа

19.15-20.45. Мужчины. Короткая программа

20 сентября, воскресенье

12.45-14.25. Мужчины. Произвольная программа

14.40-16.25. Женщины. Произвольная программа

16.40-17.40. Юниоры. Пары. Короткая программа

18.00-19.00. Пары. Короткая программа

21 сентября, понедельник

13.00-14.15. Юниоры. Пары. Произвольная программа

14.30-15.45. Пары. Произвольная программа

16.00-18.30. Юниоры. Женщины. Короткая программа

18.45-21.15. Юниоры. Мужчины. Короткая программа

22 сентября, вторник

11.00-13.45. Юниоры. Женщины. Короткая программа

14.00-16.45. Юниоры. Мужчины. Короткая программа

Первый канал 19 и 20 сентября покажет в прямом ТВ-эфире женские короткую и произвольную программы. Кроме того, все соревнования этапа будут транслироваться на сайте Первого канала.

Распределение фигуристов сборной России по остальным этапам КР

Этапы

Женщины

Мужчины

Пары

Танцы

Этап 2

10-13.10

Москва

Трусова

Медведева

Валиева

Самарин

Даниелян

Гуменник

Шулепов

Тарасова/Морозов

Павлюченко/Ходыкин

Мишина/Галлямов

Синицина/Кацалапов

Морозова/Багин

Конкина/Дрозд

Этап 3

23-27.10

Сочи

Щербакова

Туктамышева

Самодурова

Гулякова

Алиев

Коляда

Мозалев

Бойкова/Козловский

Павлюченко/Ходыкин

Пепелева/Плешков

Синицина/Кацалапов

Загорски/Гуррейро

Худайбердиева/Базин

Этап 4

8-12.11

Казань

Косторная

Трусова

Самодурова

Даниелян

Игнатов

Мозалев

Савосин

Мишина/Галлямов

Пепелева/Плешков

Степанова/Букин

Скопцова/Алешин

Шевченко/Еременко

Этап 5

5-8.12

Москва

Косторная

Туктамышева

Синицына

Валиева

Гулякова

Алиев

Коляда

Гуменник

Бойкова/Козловский

Панфилова/Рылов

Степанова/Букин

Загорски/Гуррейро

Скопцова/Алешин

Конкина/Дрозд

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