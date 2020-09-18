Из звезд – одна Щербакова, Медведева снялась. В Сызрани стартовал Кубок России

К сожалению, из представителей национальной сборной до 167-тысячного города в Самарской области не добрался почти никто. Прежде всего, турнир в Сызрани не станет первым для Евгении Медведевой после ее возвращения в группу Этери Тутберидзе. Когда в августе Медведева заявлялась на два самых ранних этапа КР, ее тренером еще был Брайан Орсер, и фигуристка рассчитывала, быстро отстрелявшись в нашем Кубке, успеть потом в Оттаву на тамошний Гран-при. Но вскоре стало ясно, что из-за сохраняющегося в Канаде двухнедельного карантина для приезжих, женин план реализовать невозможно, и она застряла на родине минимум до конца года.

Когда Медведева это поняла, она решила распрощаться с Орсером и вернулась к Тутберидзе. А когда вернулась, спешить стало уже некуда, и от срочной поездки в Сызрань Женя тоже предпочла отказаться - чтобы заново освоиться в «Хрустальном», подлечить хроническую травму спины и получше отработать новые программы, исполнение которых на контрольных прокатах неделю назад оставляло желать лучшего. Таким образом, медведевская премьера-2020/21 перенесена на второй, московский этап КР в середине октября.

У МОРОЗОВА НАШЛИ КОРОНАВИРУС

Также из-за травм в Сызрани не будет финалистки последнего юниорского Гран-при Ксении Синициной и прошлогоднего вице-чемпиона Европы Александра Самарина. Дмитрию Рылову, выступающему в паре с Аполлинарией Панфиловой, вырезают гланды, а Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым подстерегла другая беда: у партнера на днях обнаружили коронавирус. Этот дуэт, постоянно тренирующийся в США у Марины Зуевой, собирался действовать по «плану Медведевой», и, в отличие от нее, на этап Гран-при в Лас-Вегас вроде бы успевал, но… Теперь будущее нашей самой титулованной спортивной пары окуталось густым туманом. Остается только пожелать Морозову, чтобы он поскорей и без лишних осложнений переболел этой заразой.

Но – кто же остался? Кто все-таки выйдет на каток в Сызрани, окруженный скромными трибунами на 789 мест?