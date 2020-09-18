Из звезд – одна Щербакова, Медведева снялась. В Сызрани стартовал Кубок России

К сожалению, из представителей национальной сборной до 167-тысячного города в Самарской области не добрался почти никто. Прежде всего, турнир в Сызрани не станет первым для Евгении Медведевой после ее возвращения в группу Этери Тутберидзе. Когда в августе Медведева заявлялась на два самых ранних этапа КР, ее тренером еще был Брайан Орсер, и фигуристка рассчитывала, быстро отстрелявшись в нашем Кубке, успеть потом в Оттаву на тамошний Гран-при. Но вскоре стало ясно, что из-за сохраняющегося в Канаде двухнедельного карантина для приезжих, женин план реализовать невозможно, и она застряла на родине минимум до конца года.
Когда Медведева это поняла, она решила распрощаться с Орсером и вернулась к Тутберидзе. А когда вернулась, спешить стало уже некуда, и от срочной поездки в Сызрань Женя тоже предпочла отказаться - чтобы заново освоиться в «Хрустальном», подлечить хроническую травму спины и получше отработать новые программы, исполнение которых на контрольных прокатах неделю назад оставляло желать лучшего. Таким образом, медведевская премьера-2020/21 перенесена на второй, московский этап КР в середине октября.
У МОРОЗОВА НАШЛИ КОРОНАВИРУС
Также из-за травм в Сызрани не будет финалистки последнего юниорского Гран-при Ксении Синициной и прошлогоднего вице-чемпиона Европы Александра Самарина. Дмитрию Рылову, выступающему в паре с Аполлинарией Панфиловой, вырезают гланды, а Евгению Тарасову с Владимиром Морозовым подстерегла другая беда: у партнера на днях обнаружили коронавирус. Этот дуэт, постоянно тренирующийся в США у Марины Зуевой, собирался действовать по «плану Медведевой», и, в отличие от нее, на этап Гран-при в Лас-Вегас вроде бы успевал, но… Теперь будущее нашей самой титулованной спортивной пары окуталось густым туманом. Остается только пожелать Морозову, чтобы он поскорей и без лишних осложнений переболел этой заразой.
Но – кто же остался? Кто все-таки выйдет на каток в Сызрани, окруженный скромными трибунами на 789 мест?
Школа Тутберидзе даже без Медведевой отправила на Волгу внушительный десант, во главе с двукратной чемпионкой России Анной Щербаковой. Компанию ей составили юные Майя Хромых и Софья Акатьева, причем Хромых будет выступать во «взрослой» возрастной категории – на внутренних соревнованиях 14-летним это разрешено. Кстати, уже известно, что ровесница Хромых, лучшая юниорка «Хрустального» и мира Камила Валиева из пяти этапов КР выбрала московские. То есть, через три недели в «Мегаспорте» Валиева вновь сойдется лицом к лицу с Медведевой и Александрой Трусовой, и там, в отличие от контрольных прокатов, им уже будут ставить оценки.
17-ЛЕТНЕГО ТАНЦОРА УНЕСЛИ НА НОСИЛКАХ
Однако вернемся в Сызрань, где сегодня первыми в борьбу вступили танцоры. Короткую программу неожиданно выиграли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, катающиеся вместе только с этого лета. Они опередили четвертый дуэт страны по итогам прошлого сезона - Аннабель Морозову и Андрея Багина.
Чуть раньше, в юниорском ритм-танце случилось ЧП: Максим Серов подскользнулся во время исполнения поддержки, упал на спину под тяжестью партнерши Анастасии Федоровой и, похоже, ударился о лед головой. 17-летнего парня пришлось уносить с катка на носилках. Ей-богу, не турнир, а какие-то 33 несчастья…
В субботу начинается сезон в обоих видах одиночного катания: у женщин вне конкуренции (не в сезоне, а на этапе) должна быть, конечно, Щербакова, а из оставшихся в строю мужчин фаворитом считается Макар Игнатов. С парами же в Сызрани будет совсем туго: в воскресенье и понедельник на лед выйдут лишь четыре «взрослых» дуэта.
Кубок России. 1-й этап. Сызрань
Танцы. Короткая программа
1. Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 78,19
2. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 76,60
3. Софья Шевченко/Игорь Еременко – 72,18
Юниоры. Танцы. Короткая программа
1. Екатерина Андреева/Иван Десятов – 65,52
2. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев – 65,12
3. Екатерина Каташинская/Александр Васькович – 64,83
Основные участники в других видах и расписание остальных дней этапа
Женщины: Анна Щербакова, Майя Хромых, Анна Фролова, Мария Талалайкина, Софья Акатьева (юн.)
Мужчины: Макар Игнатов, Роман Савосин, Антон Шулепов, Артем Ковалев
Пары: Ксения Ахантьева/Валерий Колесов, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев
19 сентября, суббота
13.15-14.40 (мск). Танцы. Произвольная программа
14.55-16.25. Женщины. Короткая программа
16.40-19.00. Юниоры. Танцы. Произвольная программа
19.15-20.45. Мужчины. Короткая программа
20 сентября, воскресенье
12.45-14.25. Мужчины. Произвольная программа
14.40-16.25. Женщины. Произвольная программа
16.40-17.40. Юниоры. Пары. Короткая программа
18.00-19.00. Пары. Короткая программа
21 сентября, понедельник
13.00-14.15. Юниоры. Пары. Произвольная программа
14.30-15.45. Пары. Произвольная программа
16.00-18.30. Юниоры. Женщины. Короткая программа
18.45-21.15. Юниоры. Мужчины. Короткая программа
22 сентября, вторник
11.00-13.45. Юниоры. Женщины. Короткая программа
14.00-16.45. Юниоры. Мужчины. Короткая программа
Первый канал 19 и 20 сентября покажет в прямом ТВ-эфире женские короткую и произвольную программы. Кроме того, все соревнования этапа будут транслироваться на сайте Первого канала.
Распределение фигуристов сборной России по остальным этапам КР
Этапы
Женщины
Мужчины
Пары
Танцы
Этап 2
10-13.10
Москва
Трусова
Медведева
Валиева
Самарин
Даниелян
Гуменник
Шулепов
Тарасова/Морозов
Павлюченко/Ходыкин
Мишина/Галлямов
Синицина/Кацалапов
Морозова/Багин
Конкина/Дрозд
Этап 3
23-27.10
Сочи
Щербакова
Туктамышева
Самодурова
Гулякова
Алиев
Коляда
Мозалев
Бойкова/Козловский
Павлюченко/Ходыкин
Пепелева/Плешков
Синицина/Кацалапов
Загорски/Гуррейро
Худайбердиева/Базин
Этап 4
8-12.11
Казань
Косторная
Трусова
Самодурова
Даниелян
Игнатов
Мозалев
Савосин
Мишина/Галлямов
Пепелева/Плешков
Степанова/Букин
Скопцова/Алешин
Шевченко/Еременко
Этап 5
5-8.12
Москва
Косторная
Туктамышева
Синицына
Валиева
Гулякова
Алиев
Коляда
Гуменник
Бойкова/Козловский
Панфилова/Рылов
Степанова/Букин
Загорски/Гуррейро
Скопцова/Алешин
Конкина/Дрозд