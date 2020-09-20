Мисс Сызрань. Щербакова разгромила всех с разницей «+40» на стартовом этапе КР

ПОКОРЕНИЕ ФЛИПА

На контрольных прокатах в середине сентября она упала с четверного лутца. На сегодняшней утренней тренировке в Сызрани то же самое произошло с флипом. А днем, на разминке перед произвольной программой падений было уже два, одно больнее другого.

Что же делать? Отказаться? В конце концов сезон только начинается, а золото Анна Щербакова практически обеспечила себе еще накануне, оторвавшись от ближайшей преследовательницы на 13 баллов. Стоит ли набивать лишние синяки, проверяя на прочность поверхность катка?..

Еще как стоит. Когда пришло время кататься «на оценки», Щербакова без тени сомнения вновь пошла на упрямый флип - и скрутила его по всем правилам, на «+3»!

Да, она пока не в идеальной форме, что лишний раз подтвердили несколько помарок: степ-аут на выезде с одного из акселей и недокруты в конце двух каскадов во второй половине программы. Но после длиннющей коронавирусной паузы иначе быть просто не могло. Аня вообще склонна прибавлять по ходу сезона, постепенно выходя на пик к самым важным турнирам.

Хотя баллы у нее уже сейчас – о-го-го. Всего «минус два» от официального мирового рекорда Александры Трусовой в произвольной и «минус один» - от аналогичного достижения Алены Косторной по сумме двух программ. И пусть судейство в Сызрани было не международным, а домашним, у Щербаковой резервов тоже хватает. Напомню, что минувшей зимой она делала в произвольной не один, а три прыжка в четыре оборота.