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Мисс Сызрань. Щербакова разгромила всех с разницей «+40» на стартовом этапе КР
20 сентября 17:20
автор: Лев Тигай

Мисс Сызрань. Щербакова разгромила всех с разницей «+40» на стартовом этапе КР

Вице-чемпионка Европы Анна Щербакова выиграла первый этап Кубка России с оценками на уровне мирового рекорда.

ПОКОРЕНИЕ ФЛИПА

На контрольных прокатах в середине сентября она упала с четверного лутца. На сегодняшней утренней тренировке в Сызрани то же самое произошло с флипом. А днем, на разминке перед произвольной программой падений было уже два, одно больнее другого.

Что же делать? Отказаться? В конце концов сезон только начинается, а золото Анна Щербакова практически обеспечила себе еще накануне, оторвавшись от ближайшей преследовательницы на 13 баллов. Стоит ли набивать лишние синяки, проверяя на прочность поверхность катка?..

Еще как стоит. Когда пришло время кататься «на оценки», Щербакова без тени сомнения вновь пошла на упрямый флип - и скрутила его по всем правилам, на «+3»!

Да, она пока не в идеальной форме, что лишний раз подтвердили несколько помарок: степ-аут на выезде с одного из акселей и недокруты в конце двух каскадов во второй половине программы. Но после длиннющей коронавирусной паузы иначе быть просто не могло. Аня вообще склонна прибавлять по ходу сезона, постепенно выходя на пик к самым важным турнирам.

Хотя баллы у нее уже сейчас – о-го-го. Всего «минус два» от официального мирового рекорда Александры Трусовой в произвольной и «минус один» - от аналогичного достижения Алены Косторной по сумме двух программ. И пусть судейство в Сызрани было не международным, а домашним, у Щербаковой резервов тоже хватает. Напомню, что минувшей зимой она делала в произвольной не один, а три прыжка в четыре оборота.

В общем, для послекарантинного сентября это было великолепно. Включая новое платье нежных оттенков жемчужного с розовым (см. видео из трансляции Первого канала) и артистичность, в плане которой ей равных нет. Есть о чем призадуматься Трусовой, Косторной и их новому тренеру Евгению Плющенко.

Анна Фролова отстала от тезки Щербаковой на гигантские сорок баллов, но зато выиграла схватку за серебро у другой представительницы «Хрустального» - Майи Хромых. Та в очередной раз пыталась осилить четверной сальхов и вновь потерпела категорическую неудачу: недокрут почти в целый оборот и падение. Фролова же сделала чисто практически все, и пара неясных ребер, записанных ей в протоколе, ничего изменить не могли.

МАЛЬЧИКИ-ВЫТИРАЛЬЧИКИ

Мужчины в отсутствие Александра Самарина устроили соревнование «кто больше ошибется», в котором весьма преуспели. Семеро парней за два дня выдавили из себя лишь один четверной «на плюс» - ритбергер Макара Игнатова во вчерашней короткой программе. Произвольная же обернулась сплошным кошмаром из падений, недокрутов и «бабочек». За час с небольшим фигуристы столь основательно вытерли своими телами поверхность катка, что заливку льда после них можно было и не проводить – там и так все было отполировано до зеркального блеска.

В итоге «лучшим среди худших» стал 17-летний Артем Ковалев из академии Евгения Плющенко - и только за счет запаса после короткой программы. Сегодня Ковалев запорол оба четверных, оба акселя и по технической оценке проиграл 24 балла… Щербаковой. Отставание от 16-летней девочки Романа Савосина, первенствовавшего в мужской произвольной, получилось немногим меньше: 71,62 против 90,03. Про Игнатова же лучше умолчим - записной фаворит турнира еле-еле удержался в призовой тройке.

Вечером начинается парное катание, но в нем каких-то откровений ждать тоже не стоит: у «взрослых» участвуют всего четыре дуэта. Напомню, что из-за проблем со здоровьем до Сызрани не доехали Евгения Тарасова с Владимиром Морозовым и Аполлинария Панфилова с Дмитрием Рыловым. Зато в понедельник и вторник должно быть интересно: под конец этапа дойдет очередь до юниорок во главе с Софьей Акатьевой – единственной фигуристкой в стране, владеющей и четверным прыжком, и тройным акселем.

Кубок России. 1-й этап. Сызрань

Женщины
Произвольная программа

1. Анна Щербакова – 164,27
2. Анна Фролова – 137,82
3. Майя Хромых – 123,34
4. Мария Талалайкина – 118,40

Сумма двух программ

1. Анна Щербакова – 246,40
2. Анна Фролова – 206,01
3. Майя Хромых – 192,62
4. Мария Талалайкина – 180,87

Мужчины
Короткая программа

1. Артем Ковалев – 84,87
2. Макар Игнатов – 81,82
3. Роман Савосин – 76,68

Произвольная программа

1. Роман Савосин – 147,72
2. Артем Ковалев – 144,52
3. Макар Игнатов – 135,64

Сумма двух программ

1. Артем Ковалев – 229,39
2. Роман Савосин – 224,40
3. Макар Игнатов – 217,46

Юниоры. Танцы
Произвольная программа

1. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев – 100,25
2. Екатерина Каташинская/Александр Васькович – 100,02
3. Екатерина Андреева/Иван Десятов – 94,66

Сумма двух программ

1. Ангелина Лазарева/Максим Прокофьев – 165,37
2. Екатерина Каташинская/Александр Васькович – 164,85
3. Екатерина Андреева/Иван Десятов – 160,18

Расписание до конца этапа

20 сентября, воскресенье

16.40-17.40 (мск). Юниоры. Пары. Короткая программа

18.00-19.00. Пары. Короткая программа

21 сентября, понедельник

13.00-14.15. Юниоры. Пары. Произвольная программа

14.30-15.45. Пары. Произвольная программа

16.00-18.30. Юниоры. Женщины. Короткая программа

18.45-21.15. Юниоры. Мужчины. Короткая программа

22 сентября, вторник

11.00-13.45. Юниоры. Женщины. Короткая программа

14.00-16.45. Юниоры. Мужчины. Короткая программа

источник: «Советский спорт»
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