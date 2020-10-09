Впервые Трусова против Тутберидзе. Чего ждать от второго этапа Кубка России

С ОЛИПИЙСКИМ ПРИЦЕЛОМ

14-летняя Валиева на два года младше соперницы. Она пока не может участвовать во «взрослых» международных соревнованиях, а значит не претендует на место в сборной России на чемпионатах мира и Европы 2021 года. Однако ее дуэль с Трусовой от этого не становится менее интригующей, ведь главная цель у обеих одна: зимние Игры-2022 в Пекине. Валиева перерастет возрастной ценз ISU как раз к началу следующего, олимпийского сезона и ее шансы победить через полтора года в китайской столице сейчас оцениваются не ниже трусовских – скорее, даже наоборот.

Кроме того, в «Мегаспорте» Трусова впервые выступит в роли не ученицы, а оппонентки тренера Валиевой Этери Тутберидзе, от которой Саша ушла полгода назад к Евгению Плющенко. Его школу кроме Трусовой на турнире представит еще одна одиночница – Станислава Константинтинова. Она тоже перешла к Плющенко в минувшее межсезонье, рассчитывая перезагрузить там свою карьеру, и недавно превзошла всех на городских прокатах в Санкт-Петербурге.

Камила Валиева

МЕДВЕДЕВА УЖЕ В БОЛЬНИЦЕ

Тутберидзе помимо Валиевой собиралась выставить на этап Евгению Медведеву, но той пришлось сняться в последний момент из-за обострения старой травмы спины. Сейчас Медведева находится в специализированной клинике, где ей предстоит углубленное обследование. Перед тем, как лечь в больницу, Женя объяснила ситуацию в соцсетях: «Я надеялась, что уколы помогут притупить боль, но все тщетно. Нужно бороться с причиной, а не со следствием».

Напомним, что три недели назад Медведева по той же причине снялась со стартового этапа КР в Саранске. И тогда это, в частности, привело к отмене прямых трансляций турнира на Первом канала. Теперь же телевизионщики рассудили иначе: выступления женщин в «Мегаспорте» до сих пор значатся в программе на субботу и воскресенье на сайте канала, хотя имя Медведевой из анонса там уже убрали. Видимо, противостояния Трусова – Валиева и особенно Тутберидзе – Плющенко сами по себе заманчивы для нашего ТВ.

Кто же победит? Это зависит прежде всего от количества и качества исполненных фигуристками четверных. Три чистых суперпрыжка наверняка принесут золото Трусовой, но если у нее выйдет меньше – это шанс для Валиевой, уже делавшей в произвольной программе два четверных тулупа.

Сергей Дудаков, Этери Тутберидзе, Евгения Медведева, Даниил Глейхенгауз

У ГАЛЛЯМОВА НАШЛИ КОРОНАВИРУС

Кроме Медведевой состав участников московского этапа понес «на флажке» еще несколько потерь. Вице-чемпион Европы-2020 Артур Даниелян не успевает залечить травму, а в парном катании фигуристы сразу из двух дуэтов заразились коронавирусом. Владимир Морозов, выступающий с Евгенией Тарасовой, уже выздоровел, но пока далек от лучшей формы. О положительном же тесте Александра Галлямова стало известно только вчера, для них с Анастасией Мишиной карантин только начинается.

Теперь в этом виде осталось всего две пары – согласитесь, маловато для турнира общенационального масштаба. И все-таки в «Мегаспорте» будет на кого посмотреть. Кроме Трусовой и Валиевой я выделил бы открытие сезона нашими лидерами в танцах на льду – Викторией Синициной и Никитой Кацалаповым.

С атмосферой тоже все должно быть в порядке, по крайней мере в выходные дни. Билетов на воскресенье в продаже уже нет, на субботу еще осталось несколько сотен по цене от 600 до 2500 рублей. Согласно действующему указу городских властей, трибуны должны быть заполнены не более, чем наполовину, хотя может получиться меньше – из-за требований социальной дистанции. В четверг на баскетбольном матче ЦСКА – «Маккаби» в 10-тысячном «Мегаспорте» присутствовали три с половиной тысячи зрителей.

Основные участники и расписание 2-го этапа Кубка России

Женщины: Александра Трусова, Камила Валиева, Станислава Константинова, Анна Фролова, Мария Талалайкина

Мужчины: Александр Самарин, Петр Гуменник, Антон Шулепов, Артем Ковалев, Евгений Семененко, Марк Кондратюк, Алексей Ерохов

Пары: Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Аннабель Морозова/Андрей Багин

10 октября, суббота

13.15-14.00. Танцы. Короткая программа

14.20-15.40. Мужчины. Короткая программа

16.00-17.20. Женщины. Короткая программа

17.40-18.10. Пары. Короткая программа

18.30-19.30. Юниоры. Пары. Короткая программа

11 октября, воскресенье

14.30-15.15. Танцы. Произвольная программа

15.45-17.15. Мужчины. Произвольная программа

17.40-19.10. Женщины. Произвольная программа

19.30-20.00. Пары. Произвольная программа

20.15-21.15. Юниоры. Пары. Произвольная программа

12 октября, понедельник

13.45-16.05. Юниоры. Мужчины. Короткая программа

16.20-18.00. Юниоры. Женщины. Короткая программа

18.15-20.20. Юниоры. Танцы. Короткая программа

13 октября, вторник

13.00-15.45. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа

16.00-18.45. Юниоры. Женщины. Произвольная программа

19.00-21.15. Юниоры. Танцы. Произвольная программа