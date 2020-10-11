Придуманный скандал. Так засудили Трусову или не засудили?

Напомню, что Трусова впервые в карьере приземлила, пусть и с ошибкой, тройной аксель, но проиграла двум ученицам своего бывшего тренера Этери Тутберидзе. Вокруг судейства разгорелись жаркие споры. Нынешний наставник Трусовой Евгений Плющенко, похвалив ее в соцсетях, приписал: «Твои сегодняшние баллы не хочу комментировать. Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает».
Лично мне во время соревнований не показалось, что Трусову засудили, - но кто я, в конце концов, такой? Раз уж поднялся тарарам, надо обязательно пересмотреть прокаты фигуристок и разобрать их оценки заново, да поподробнее.
Слагаемые оценок за короткую программу
Валиева
Усачева
Трусова
Прыжки
3Ф, 2А, 3Л+3Т*
2А, 3Л, 3Ф+3Т*
3А, 3Ф, 3Л+3Т*
Прыжковая «база»
19,71
19,65
24,41
Общая «база»
33,01
32,95
36,24
«+/-» всего
+11,89
+9,84
+4,57
«+/-» за аксель
+1,06 (+3,2)
+0,99 (+3,0)
-2,40 (-3,0)
Всего за аксель
4,36
4,29
5,60
Бонусы
3,00
3,00
-
Всего за технику
47,90
45,79
40,81
За технику без бонусов
44,90
42,79
40,81
Компоненты в среднем
9,30
8,65
8,74
Компоненты всего
37,20
34,60
34,96
Сумма за программу
85,10
80,39
75,77
Сумма без бонусов
82,10
77,39
75,77
* Прыжки во второй половине программы с 10-процентной надбавкой к базовой стоимости.
ИЩЕМ СЛЕДЫ ПРЕДВЗЯТОСТИ
Первым делом повторю одну крайне важную деталь, на которую я обращал ваше внимание еще вчера (активная ссылка https://www.sovsport.ru/figure/articles/2:959904). Преимущество Валиевой и Усачевой, составившее почти «+10» и «+5» соответственно, стало таким большим за счет специальных бонусов. За качественное исполнение отдельных элементов обе фигуристки Тутберидзе получили по три дополнительных балла, причем исключительно за вращения. У Трусовой аналогичных надбавок нет.
Эти бонусы применяются только в наших внутренних соревнованиях, да и то не всегда. Ни на чемпионате России, где определяется состав сборной, ни на международных турнирах их не бывает. Можно, конечно, попенять федерации, что в нынешнем КР, где из-за эпидемии выступают все звезды, обычно занятые на Гран-при, такие надбавки выглядят абсурдно и их стоило отменить. Но мы здесь ведем речь не об этом, так что не будем отвлекаться. Просто выбросим эти бонусы из головы и возьмем «в разработку» реальные отставания Трусовой. Они выглядят уже заметно скромнее: «-1,62» от Усачевой и «-6,33» от Валиевой.
Заодно перестанем оглядываться на общий уровень оценок, который на самом деле не такой уж заоблачный. Без бонусов у Валиевой получается не 85 в трех десятых от мирового рекорда, а только 82, что вполне укладывается в нормы «домашнего» судейства.
По «артистическим» компонентам Трусова стоит вровень с Усачевой и на пару баллов ниже Валиевой, что тоже законно. Значит, остается техническая оценка, где отставания таковы: «-1,98» и «-4,09».
Разбираемся с акселями. Трусова за свой тройной со степ-аутом и касанием льда рукой получила в среднем «-3» (в точности по рекомендациям ISU, хотя там вообще-то написано «минус три-четыре»), Валиева с Усачевой за чистые двойные – по «+3». Опять же не придерешься. Сашин прыжок все равно вышел подороже, но не на 4,7, как заложено в базе, а на балл с хвостиком.
Остальные прыжки и оценки у всех троих практически одинаковые. Разве что Усачева по совокупности единичку потеряла: с Трусовой ей трудно конкурировать по высоте вылета, с Валиевой - по навороченности заходов и выездов. «Неясное» ребро на трусовском флипе, вокруг которого было столько разговоров, забудьте, как дурной сон. Базу за него не снижали и «+2» все равно поставили.
Теперь пересчитываем трусовские отставания без прыжков. Получается «-0,77» от Усачевой и «-4,26» от Валиевой, превосходство которых над Трусовой по вращениям и дорожкам шагов – ни для кого не секрет. Вращения Камилы вообще не имеют аналогов в мире. А Трусова на непрыжковых элементах только по базе потеряла почти полтора балла - из-за третьего, на один ниже максимума, уровня дорожки (ей всегда ставят третий), и отсутствия базовой позиции в одном из вращений. Последняя придирка, обошедшаяся Саше в 0,87, – из высшей судейской математики и, наряду с ребрами, относится сейчас к тому типу «свистков», которые в игровых видах спорта принято называть модными.
ДВАЖДЫ ДВА ЧЕТЫРЕ
Вот вам и вся история. Суперпрыгунья Трусова, не получив преимущества по прыжкам - из-за плохого акселя и действующего в короткой запрета на четверные, предсказуемо проиграла во всем остальном. Дважды два четыре. Ну, и вокруг чего сыр-бор?
Да, надбавки у фигуристок Тутберидзе все-таки очень высоки, и, будь моя воля, результат выглядел бы немного иначе: ничья между Трусовой и Усачевой, а Валиева - впереди с запасом в «плюс 4-5». Это, опять же, без учета дурацких бонусов. То есть, мы имеем дело вовсе не с «бессовестным сплавом», а максимум с перекосом на балл-другой. И не забывайте, что по сегодняшним судейским канонам чистые прокаты учениц Тутберидзе дают им определенное дополнительное преимущество.
Всерьез оспаривать, что Трусова не проиграла короткую Валиевой, - смешно. Саша даже с чистым трикселем не факт, что обошла бы Камилу, показавшую вчера в «Мегаспорте» нечто совершенно выдающееся, это был стопроцентный «прокат на 80». Нечто столь же завораживающее мы за последний год видели разве что у рекордсменки миры Алены Косторной. А до нее – у Евгении Медведевой и Алины Загитовой, когда они были на пике.
Кстати, валиевские оценки почти идентичны личному рекорду Загитовой. Что по сумме (82,08 тогда и 82,10 сейчас), что по составляющим, что по набору элементов. Каскад Алины лутц-ритбергер тут не играет роли, он стоял в начале рекордной программы и 10-процентной надбавки не имел.
И еще один пример. В декабре прошлого года Косторная выдала идеальную короткую, где было все, что душе угодно, - начиная с цельности образа и заканчивая чистейшим трикселем. Дело было на чемпионате страны в Красноярске и домашние, как сейчас, судьи без всяких бонусов поставили Алене небывалые в истории 89,86. Это больше, чем вчера у Валиевой, ровно на те семь с лишним баллов, что составляют разницу между акселями в 2,5 и 3,5 оборота.
Только не такими 3,5, как у Трусовой, а безупречными. Думаю, скоро она научится их делать.