Придуманный скандал. Так засудили Трусову или не засудили?

Напомню, что Трусова впервые в карьере приземлила, пусть и с ошибкой, тройной аксель, но проиграла двум ученицам своего бывшего тренера Этери Тутберидзе. Вокруг судейства разгорелись жаркие споры. Нынешний наставник Трусовой Евгений Плющенко, похвалив ее в соцсетях, приписал: «Твои сегодняшние баллы не хочу комментировать. Все мировое сообщество фигурного катания и так все понимает».

Лично мне во время соревнований не показалось, что Трусову засудили, - но кто я, в конце концов, такой? Раз уж поднялся тарарам, надо обязательно пересмотреть прокаты фигуристок и разобрать их оценки заново, да поподробнее.

Слагаемые оценок за короткую программу

Валиева Усачева Трусова Прыжки 3Ф, 2А, 3Л+3Т* 2А, 3Л, 3Ф+3Т* 3А, 3Ф, 3Л+3Т* Прыжковая «база» 19,71 19,65 24,41 Общая «база» 33,01 32,95 36,24 «+/-» всего +11,89 +9,84 +4,57 «+/-» за аксель +1,06 (+3,2) +0,99 (+3,0) -2,40 (-3,0) Всего за аксель 4,36 4,29 5,60 Бонусы 3,00 3,00 - Всего за технику 47,90 45,79 40,81 За технику без бонусов 44,90 42,79 40,81 Компоненты в среднем 9,30 8,65 8,74 Компоненты всего 37,20 34,60 34,96 Сумма за программу 85,10 80,39 75,77 Сумма без бонусов 82,10 77,39 75,77

* Прыжки во второй половине программы с 10-процентной надбавкой к базовой стоимости.

ИЩЕМ СЛЕДЫ ПРЕДВЗЯТОСТИ

Первым делом повторю одну крайне важную деталь, на которую я обращал ваше внимание еще вчера (активная ссылка https://www.sovsport.ru/figure/articles/2:959904). Преимущество Валиевой и Усачевой, составившее почти «+10» и «+5» соответственно, стало таким большим за счет специальных бонусов. За качественное исполнение отдельных элементов обе фигуристки Тутберидзе получили по три дополнительных балла, причем исключительно за вращения. У Трусовой аналогичных надбавок нет.

Эти бонусы применяются только в наших внутренних соревнованиях, да и то не всегда. Ни на чемпионате России, где определяется состав сборной, ни на международных турнирах их не бывает. Можно, конечно, попенять федерации, что в нынешнем КР, где из-за эпидемии выступают все звезды, обычно занятые на Гран-при, такие надбавки выглядят абсурдно и их стоило отменить. Но мы здесь ведем речь не об этом, так что не будем отвлекаться. Просто выбросим эти бонусы из головы и возьмем «в разработку» реальные отставания Трусовой. Они выглядят уже заметно скромнее: «-1,62» от Усачевой и «-6,33» от Валиевой.

Заодно перестанем оглядываться на общий уровень оценок, который на самом деле не такой уж заоблачный. Без бонусов у Валиевой получается не 85 в трех десятых от мирового рекорда, а только 82, что вполне укладывается в нормы «домашнего» судейства.

По «артистическим» компонентам Трусова стоит вровень с Усачевой и на пару баллов ниже Валиевой, что тоже законно. Значит, остается техническая оценка, где отставания таковы: «-1,98» и «-4,09».

Разбираемся с акселями. Трусова за свой тройной со степ-аутом и касанием льда рукой получила в среднем «-3» (в точности по рекомендациям ISU, хотя там вообще-то написано «минус три-четыре»), Валиева с Усачевой за чистые двойные – по «+3». Опять же не придерешься. Сашин прыжок все равно вышел подороже, но не на 4,7, как заложено в базе, а на балл с хвостиком.

Остальные прыжки и оценки у всех троих практически одинаковые. Разве что Усачева по совокупности единичку потеряла: с Трусовой ей трудно конкурировать по высоте вылета, с Валиевой - по навороченности заходов и выездов. «Неясное» ребро на трусовском флипе, вокруг которого было столько разговоров, забудьте, как дурной сон. Базу за него не снижали и «+2» все равно поставили.

Теперь пересчитываем трусовские отставания без прыжков. Получается «-0,77» от Усачевой и «-4,26» от Валиевой, превосходство которых над Трусовой по вращениям и дорожкам шагов – ни для кого не секрет. Вращения Камилы вообще не имеют аналогов в мире. А Трусова на непрыжковых элементах только по базе потеряла почти полтора балла - из-за третьего, на один ниже максимума, уровня дорожки (ей всегда ставят третий), и отсутствия базовой позиции в одном из вращений. Последняя придирка, обошедшаяся Саше в 0,87, – из высшей судейской математики и, наряду с ребрами, относится сейчас к тому типу «свистков», которые в игровых видах спорта принято называть модными.

ДВАЖДЫ ДВА ЧЕТЫРЕ

Вот вам и вся история. Суперпрыгунья Трусова, не получив преимущества по прыжкам - из-за плохого акселя и действующего в короткой запрета на четверные, предсказуемо проиграла во всем остальном. Дважды два четыре. Ну, и вокруг чего сыр-бор?

Да, надбавки у фигуристок Тутберидзе все-таки очень высоки, и, будь моя воля, результат выглядел бы немного иначе: ничья между Трусовой и Усачевой, а Валиева - впереди с запасом в «плюс 4-5». Это, опять же, без учета дурацких бонусов. То есть, мы имеем дело вовсе не с «бессовестным сплавом», а максимум с перекосом на балл-другой. И не забывайте, что по сегодняшним судейским канонам чистые прокаты учениц Тутберидзе дают им определенное дополнительное преимущество.

Всерьез оспаривать, что Трусова не проиграла короткую Валиевой, - смешно. Саша даже с чистым трикселем не факт, что обошла бы Камилу, показавшую вчера в «Мегаспорте» нечто совершенно выдающееся, это был стопроцентный «прокат на 80». Нечто столь же завораживающее мы за последний год видели разве что у рекордсменки миры Алены Косторной. А до нее – у Евгении Медведевой и Алины Загитовой, когда они были на пике.

Кстати, валиевские оценки почти идентичны личному рекорду Загитовой. Что по сумме (82,08 тогда и 82,10 сейчас), что по составляющим, что по набору элементов. Каскад Алины лутц-ритбергер тут не играет роли, он стоял в начале рекордной программы и 10-процентной надбавки не имел.

И еще один пример. В декабре прошлого года Косторная выдала идеальную короткую, где было все, что душе угодно, - начиная с цельности образа и заканчивая чистейшим трикселем. Дело было на чемпионате страны в Красноярске и домашние, как сейчас, судьи без всяких бонусов поставили Алене небывалые в истории 89,86. Это больше, чем вчера у Валиевой, ровно на те семь с лишним баллов, что составляют разницу между акселями в 2,5 и 3,5 оборота.

Только не такими 3,5, как у Трусовой, а безупречными. Думаю, скоро она научится их делать.