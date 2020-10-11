Ну, и где «судейский заговор»? Трусова – чемпионка «Мегаспорта»

После псевдоскандальной короткой интерес к сегодняшней произвольной программе подскочил в геометрической прогрессии. Сумеет ли Александра Трусова догнать и перегнать учениц своего бывшего тренера Этери Тутберидзе? Накануне Камила Валиева с Дарьей Усачевой отправили рекордсменку мира на третье промежуточное место, от чего ее новый наставник Евгений Плющенко даже принялся намекать на некий судейский заговор…
И ТРИКСЕЛЬ, И ЧЕТВЕРНОЙ. ВПЕРВЫЕ В РОССИИ!
На самом деле у них с Трусовой имелись веские основания быть довольными уже первым днем соревнований в «Мегаспорте». В субботу Саша впервые в карьере докрутила тройной аксель, что, несмотря на испорченный выезд, значило куда больше, чем все кубкороссийские оценки, места и медали, вместе взятые. Дело в том, что до сегодняшнего дня ни одна наша фигуристка никогда не приземляла на одном «взрослом» турнире и триксель, и четверной. Подобное удавалось только юной американке Алисе Лю.
Учитывая запрет на прыжки в четыре оборота в женской короткой программе, обладательница подобного арсенала автоматически получает очень серьезное преимущество над любыми конкурентками. И когда Трусова вчера осилила, наконец, большой-мужской аксель, стало понятно, что за оформлением исторического достижения дело не станет. Уж что-что, а четверные «Королева четверных» умеет делать лучше всех.
Угрозы Роспотребнадзора закрыть фигурнокатательную лавочку на Ходынке из-за субботних нарушений коронавирусного режима, к счастью, остались только угрозами. И когда Трусова выехала на каток, все было в ее руках - выступавшая непосредственно перед Сашей Валиева запорола целых три прыжка! С двух, включая первый из четверных тулупов, она упала вообще «без вариантов» (даже странно, что ни одного недокрута не поставили), и вообще каталась куда скованнее, чем накануне. Выходя со льда, Камила еле-еле сдерживала слезы - гениально талантливая 14-летняя девочка не выдержала давления на первом в своей жизни взрослом турнире.
Хотя кто сказал, что талант Трусовой калибром меньше? Он просто другой! И она - уже пережившая, в отличие от Валиевой, не только взлеты, но и жесткие падения, - ринулась на лед с неумолимостью акулы, почуявшей запах крови.
Стартовый лутц у Саши, правда, не сложился: руки в лед на выезде, хорошо, что не упала. Зато потом оба четверных тулупа пошли «как дети в школу». И за них Трусовой преспокойно дали те самые, «внутрироссийские» бонусы, по вине которых ее отставание от фигуристок Тутберидзе после короткой программы выглядело спорно большим.
А на поверку оказалось ерундовым. Короткая - это вообще детский сад! Наша «Попрыгунья №1» может в произвольной не то что «десятку», а хоть полтинник отыграть – только дай шанс.
После «двух из трех» по трусовским четверным стало понятно, что ее сегодня ничто не остановит. Включая сашино же падение с каскада лутц-ритбергер в конце программы и дальнейший прокат Усачевой, замыкавшей стартовый протокол. Даша элементами ультра-си не владеет и, как она ни старалась, ничего изменить уже не могла. Хоть с бонусами, хоть с конусами…
Шикарный турнир. Первая «заруба» мирового уровня в эпоху коронавируса. То ли еще будет.
ДУБЛЬ ПЛЮЩЕНКО
У мужчин тоже всех затмил питомец Плющенко - Артем Ковалев выиграл второй этап КР-2020/21 из двух возможных-прошедших. Первая победа этого 17-летнего парня три недели назад в Сызрани была одержана, скорее, на безрыбье, со скромной суммой меньше 230. Зато теперь Ковалев набрал вполне взрослые 255, разом подняв планку личного рекорда на двадцать баллов! В сегодняшней произвольной ему одному покорились два четверных (оба - сальховы).
Опытный Александр Самарин после пятого места в короткой программе решил в воскресенье вообще отказаться от четверных. Причина – недолеченная травма спины, из-за которой фигурист подумывал вообще сняться с турнира. И вот что интересно: сорви Ковалев хоть один элемент, и Самарин сегодня стал бы победителем! Во многом за счет «девяток» за компоненты, которые вне России ему вряд ли когда-нибудь поставят, - и тем не менее.
Лучшие танцоры страны Виктория Синицина и Никита Кацалапов тоже решили кататься, несмотря на травму колена у партнерши, но показать целиком новую произвольную (под Майкла Джексона - не из затасканных песен, а необычного, лирического) им было не суждено. В середине программы Вика остановилась, и возобновить выступление уже не смогла. Слишком больно.
Кубок России. 2-й этап. Москва
Женщины
Произвольная программа
1. Александра Трусова – 164,82
2. Дарья Усачева – 152,81
3. Камила Валиева – 148,60
4. Анна Фролова – 133,16
5. Станислава Константинова – 129,73
Сумма двух программ
1. Александра Трусова – 240,59
2. Камила Валиева – 233,70
3. Дарья Усачева – 233,20
4. Анна Фролова – 201,92
5. Станислава Константинова – 196,83
Мужчины
Произвольная программа
1. Артем Ковалев – 171,97
2. Александр Самарин – 170,33
3. Петр Гуменник – 169,95
4. Евгений Семененко – 163,22
Сумма двух программ
1. Артем Ковалев – 255,82
2. Александр Самарин – 253,10
3. Петр Гуменник – 249,46
4. Евгений Семененко – 249,05
Пары
Произвольная программа
1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 136,42
2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 121,70
Сумма двух программ
1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 208,39
2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 186,39
Танцы
Произвольная программа
1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 120,97
2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 89,14
3. Софья Карташова/Илья Карпов – 78,98
Сумма двух программ
1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 198,00
2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 149,56
3. Софья Карташова/Илья Карпов – 130,15
Расписание до конца турнира
11 октября, воскресенье
20.15-21.15 (мск). Юниоры. Пары. Произвольная программа
12 октября, понедельник
13.45-16.05. Юниоры. Мужчины. Короткая программа
16.20-18.00. Юниоры. Женщины. Короткая программа
18.15-20.20. Юниоры. Танцы. Короткая программа
13 октября, вторник
13.00-15.45. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа
16.00-18.45. Юниоры. Женщины. Произвольная программа
19.00-21.15. Юниоры. Танцы. Произвольная программа