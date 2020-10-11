Ну, и где «судейский заговор»? Трусова – чемпионка «Мегаспорта»

Угрозы Роспотребнадзора закрыть фигурнокатательную лавочку на Ходынке из-за субботних нарушений коронавирусного режима, к счастью, остались только угрозами. И когда Трусова выехала на каток, все было в ее руках - выступавшая непосредственно перед Сашей Валиева запорола целых три прыжка! С двух, включая первый из четверных тулупов, она упала вообще «без вариантов» (даже странно, что ни одного недокрута не поставили), и вообще каталась куда скованнее, чем накануне. Выходя со льда, Камила еле-еле сдерживала слезы - гениально талантливая 14-летняя девочка не выдержала давления на первом в своей жизни взрослом турнире.

Учитывая запрет на прыжки в четыре оборота в женской короткой программе, обладательница подобного арсенала автоматически получает очень серьезное преимущество над любыми конкурентками. И когда Трусова вчера осилила, наконец, большой-мужской аксель, стало понятно, что за оформлением исторического достижения дело не станет. Уж что-что, а четверные «Королева четверных» умеет делать лучше всех.

На самом деле у них с Трусовой имелись веские основания быть довольными уже первым днем соревнований в «Мегаспорте». В субботу Саша впервые в карьере докрутила тройной аксель, что, несмотря на испорченный выезд, значило куда больше, чем все кубкороссийские оценки, места и медали, вместе взятые. Дело в том, что до сегодняшнего дня ни одна наша фигуристка никогда не приземляла на одном «взрослом» турнире и триксель, и четверной. Подобное удавалось только юной американке Алисе Лю.

После псевдоскандальной короткой интерес к сегодняшней произвольной программе подскочил в геометрической прогрессии. Сумеет ли Александра Трусова догнать и перегнать учениц своего бывшего тренера Этери Тутберидзе? Накануне Камила Валиева с Дарьей Усачевой отправили рекордсменку мира на третье промежуточное место, от чего ее новый наставник Евгений Плющенко даже принялся намекать на некий судейский заговор…

Хотя кто сказал, что талант Трусовой калибром меньше? Он просто другой! И она - уже пережившая, в отличие от Валиевой, не только взлеты, но и жесткие падения, - ринулась на лед с неумолимостью акулы, почуявшей запах крови.

Стартовый лутц у Саши, правда, не сложился: руки в лед на выезде, хорошо, что не упала. Зато потом оба четверных тулупа пошли «как дети в школу». И за них Трусовой преспокойно дали те самые, «внутрироссийские» бонусы, по вине которых ее отставание от фигуристок Тутберидзе после короткой программы выглядело спорно большим.

А на поверку оказалось ерундовым. Короткая - это вообще детский сад! Наша «Попрыгунья №1» может в произвольной не то что «десятку», а хоть полтинник отыграть – только дай шанс.

После «двух из трех» по трусовским четверным стало понятно, что ее сегодня ничто не остановит. Включая сашино же падение с каскада лутц-ритбергер в конце программы и дальнейший прокат Усачевой, замыкавшей стартовый протокол. Даша элементами ультра-си не владеет и, как она ни старалась, ничего изменить уже не могла. Хоть с бонусами, хоть с конусами…

Шикарный турнир. Первая «заруба» мирового уровня в эпоху коронавируса. То ли еще будет.

ДУБЛЬ ПЛЮЩЕНКО

У мужчин тоже всех затмил питомец Плющенко - Артем Ковалев выиграл второй этап КР-2020/21 из двух возможных-прошедших. Первая победа этого 17-летнего парня три недели назад в Сызрани была одержана, скорее, на безрыбье, со скромной суммой меньше 230. Зато теперь Ковалев набрал вполне взрослые 255, разом подняв планку личного рекорда на двадцать баллов! В сегодняшней произвольной ему одному покорились два четверных (оба - сальховы).

Опытный Александр Самарин после пятого места в короткой программе решил в воскресенье вообще отказаться от четверных. Причина – недолеченная травма спины, из-за которой фигурист подумывал вообще сняться с турнира. И вот что интересно: сорви Ковалев хоть один элемент, и Самарин сегодня стал бы победителем! Во многом за счет «девяток» за компоненты, которые вне России ему вряд ли когда-нибудь поставят, - и тем не менее.

Лучшие танцоры страны Виктория Синицина и Никита Кацалапов тоже решили кататься, несмотря на травму колена у партнерши, но показать целиком новую произвольную (под Майкла Джексона - не из затасканных песен, а необычного, лирического) им было не суждено. В середине программы Вика остановилась, и возобновить выступление уже не смогла. Слишком больно.

Кубок России. 2-й этап. Москва

Женщины

Произвольная программа

1. Александра Трусова – 164,82

2. Дарья Усачева – 152,81

3. Камила Валиева – 148,60

4. Анна Фролова – 133,16

5. Станислава Константинова – 129,73

Сумма двух программ

1. Александра Трусова – 240,59

2. Камила Валиева – 233,70

3. Дарья Усачева – 233,20

4. Анна Фролова – 201,92

5. Станислава Константинова – 196,83

Мужчины

Произвольная программа

1. Артем Ковалев – 171,97

2. Александр Самарин – 170,33

3. Петр Гуменник – 169,95

4. Евгений Семененко – 163,22

Сумма двух программ

1. Артем Ковалев – 255,82

2. Александр Самарин – 253,10

3. Петр Гуменник – 249,46

4. Евгений Семененко – 249,05

Пары

Произвольная программа

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 136,42

2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 121,70

Сумма двух программ

1. Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 208,39

2. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 186,39

Танцы

Произвольная программа

1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 120,97

2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 89,14

3. Софья Карташова/Илья Карпов – 78,98

Сумма двух программ

1. Аннабель Морозова/Андрей Багин – 198,00

2. Екатерина Миронова/Евгений Устенко – 149,56

3. Софья Карташова/Илья Карпов – 130,15

Расписание до конца турнира

11 октября, воскресенье

20.15-21.15 (мск). Юниоры. Пары. Произвольная программа

12 октября, понедельник

13.45-16.05. Юниоры. Мужчины. Короткая программа

16.20-18.00. Юниоры. Женщины. Короткая программа

18.15-20.20. Юниоры. Танцы. Короткая программа

13 октября, вторник

13.00-15.45. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа

16.00-18.45. Юниоры. Женщины. Произвольная программа

19.00-21.15. Юниоры. Танцы. Произвольная программа