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«Накройте Исинбаеву полотенцем, кровь из ушей от ее комментов». Отклики на «Ледниковый период»
12 октября 16:00
автор: Степан Охотников

«Накройте Исинбаеву полотенцем, кровь из ушей от ее комментов». Отклики на «Ледниковый период»

В субботу Первый канал показал второй выпуск нового сезона «Ледникового периода».

Напомним, что ведущей проекта вместе с Алексеем Ягудиным стала олимпийская чемпионка Алина Загитова. В жюри проекта входят Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Татьяна Навка, Елена Исинбаева и певец Сергей Лазарев.

Участниками проекта стали:

  • Актриса Ирина Пегова/Алексей Тихонов
  • Актриса Мария Луговая/Повилас Ванагас
  • Певец Влад Соколовский/Екатерина Боброва
  • Телеведущая Регина Тодоренко/Роман Костомаров
  • Актер Вячеслав Чепурченко/Татьяна Тотьмянина
  • Певец Влад Топалов/Елена Ильиных
  • Актриса Надежда Михалкова/Максим Маринин
  • Актер Евгений Пронин/Татьяна Волосожар
  • Телеведущий и продюсер Владимир Маркони/Маргарита Дробязко
  • Актриса Ольга Кузьмина/Александр Энберт
  • Певица и ведущая Ольга Бузова/Дмитрий Соловьев
  • Футболист Дмитрий Сычев/Мария Петрова
  • Актер Вольфганг Черни/Оксана Домнина
  • Корреспондент Первого канала Ольга Паутова/Максим Шабалин

Вот что пишут зрители на странице проекта в Youtube.

Анна Гордицкая
Елена Исинбаева портит шоу. Отвратительная и противная судья.

Тая Клименко
Исинбаева возомнила, что разбирается в фигурном катании лучше Тарасовой, Мишина, Навки! Уберите ее, пусть прыгает, а не судит.

Hey Girl
Кровь из ушей от комментов Исинбаевой. Лучше бы книги читала.

С МЯУ и УСАМИ Мир Добрее Станет. Лена К.
Кузьмина и Энберт непобедимы! Тодоренко и Костомаров тронули за душу с «Любимыми не расставайтесь». Что ни пара, то шедевр – ловлю себя на мысли! Крутой 2020 – ЛЕДНИКОВЫЙ! Так Держать!

Ice Berg
Очень нравится Татьяна Навка в жюри. Если и ставит не максимальную оценку, то всегда объясняет, почему и над чем поработать. В отличие от Исинбаевой, которая не может обосновать свои заниженные оценки.

Amy Rose Rose Amy
Исинбаева уже все наши-ваши задачи выполнила? Накройте ее полотенцем!

Зарима Текеева
Мишин – главное украшение этого проекта, он профессор не только в ФК, но и в судействе.

Twenty Alina Pilots
Не знаю, может я одна заметила, но Алина в этом выпуске смотрелась достаточно гармонично и по сравнению с прошлым выпуском стала говорить более раскрепощенно и уверенно. А что касается пар, номера были просто потрясающие, сложно кого-то одних выделить, состав и вправду шикарный! P.S. Не, ну а то что Исинбаева всех бесит, с этим соглашусь (Пушкина 2.0 версия).

Николай Иващенко
Очень прошу вас взять в следующий сезон в качестве участника Елену Исинбаеву! Интересно будет на нее – «профессионала» в фигурном катании посмотреть. А то судить-то легко, самой не катавшись.

Людмила Филимонова
Очень не хватает постановок Александра Жулина. Очень! Жаль!

Евгения Юрьевна
«Девушки! Уймите Вашу мать!» со всем уважением к заслугам Елены Гаджиевны Исинбаевой, но в данном случае... молчание – золото! Всем добра и здоровья!

Карина Соловьева
«Сильным тренировки не нужны, слабым не помогут», фраза дня, красавец Максим Маринин, гений.

Iryna Aytemur
Бузова как дерево, а партнер носит ее по льду. Пластика – это дар, она либо есть, либо ее нет. Вот Оле ее не дали при рождении.

источник: «Советский спорт»
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