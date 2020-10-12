«Накройте Исинбаеву полотенцем, кровь из ушей от ее комментов». Отклики на «Ледниковый период»

Тая Клименко Исинбаева возомнила, что разбирается в фигурном катании лучше Тарасовой , Мишина , Навки ! Уберите ее, пусть прыгает, а не судит.

Вот что пишут зрители на странице проекта в Youtube.

Напомним, что ведущей проекта вместе с Алексеем Ягудиным стала олимпийская чемпионка Алина Загитова. В жюри проекта входят Татьяна Тарасова, Алексей Мишин, Татьяна Навка, Елена Исинбаева и певец Сергей Лазарев.

Hey Girl

Кровь из ушей от комментов Исинбаевой. Лучше бы книги читала.

С МЯУ и УСАМИ Мир Добрее Станет. Лена К.

Кузьмина и Энберт непобедимы! Тодоренко и Костомаров тронули за душу с «Любимыми не расставайтесь». Что ни пара, то шедевр – ловлю себя на мысли! Крутой 2020 – ЛЕДНИКОВЫЙ! Так Держать!

Ice Berg

Очень нравится Татьяна Навка в жюри. Если и ставит не максимальную оценку, то всегда объясняет, почему и над чем поработать. В отличие от Исинбаевой, которая не может обосновать свои заниженные оценки.

Amy Rose Rose Amy

Исинбаева уже все наши-ваши задачи выполнила? Накройте ее полотенцем!

Зарима Текеева

Мишин – главное украшение этого проекта, он профессор не только в ФК, но и в судействе.

Twenty Alina Pilots

Не знаю, может я одна заметила, но Алина в этом выпуске смотрелась достаточно гармонично и по сравнению с прошлым выпуском стала говорить более раскрепощенно и уверенно. А что касается пар, номера были просто потрясающие, сложно кого-то одних выделить, состав и вправду шикарный! P.S. Не, ну а то что Исинбаева всех бесит, с этим соглашусь (Пушкина 2.0 версия).

Николай Иващенко

Очень прошу вас взять в следующий сезон в качестве участника Елену Исинбаеву! Интересно будет на нее – «профессионала» в фигурном катании посмотреть. А то судить-то легко, самой не катавшись.

Людмила Филимонова

Очень не хватает постановок Александра Жулина. Очень! Жаль!

Евгения Юрьевна

«Девушки! Уймите Вашу мать!» со всем уважением к заслугам Елены Гаджиевны Исинбаевой, но в данном случае... молчание – золото! Всем добра и здоровья!

Карина Соловьева

«Сильным тренировки не нужны, слабым не помогут», фраза дня, красавец Максим Маринин, гений.

Iryna Aytemur

Бузова как дерево, а партнер носит ее по льду. Пластика – это дар, она либо есть, либо ее нет. Вот Оле ее не дали при рождении.