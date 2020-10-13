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Сергей Шахрай: Плющенко одержал двойную победу, но его претензии к арбитрам необоснованны
13 октября 10:00
автор: Юрий Волохов
автор фото: Евгений Плющенко. На фото: Александра Трусова с тренерами

Сергей Шахрай: Плющенко одержал двойную победу, но его претензии к арбитрам необоснованны

Чемпион мира Сергей Шахрай подвел итоги второго этапа Кубка России по фигурному катанию.

«ПЛЮЩЕНКО ПОСЧИТАЛ, ЧТО СУДЬИ НЕДООЦЕНИЛИ ВЫСТУПЛЕНИЕ ТРУСОВОЙ»

– Сразу хочу сказать, что это лишь начало сезона, ничего страшного не произошло. Но, тем не менее, страсти кипели. Например, короткая программа ознаменовалась скандалом. Евгений Плющенко предъявил претензии к арбитрам по поводу программы Саши Трусовой, которая сейчас является его ученицей. Он посчитал, что выступление его подопечной судьи недооценили.

Должен сказать, что обслуживала эти соревнования бригада очень опытных арбитров, которые судят крупные международные соревнования. Евгений, наоборот, должен быть им благодарен, что арбитры выставили Александре объективные оценки. И тем самым показали, что тренеру и его ученице еще нужно поработать над короткой.

А если это были бы международные соревнования, которые обслуживают иностранные судьи? Они бы тоже нашли ошибки в выступлении Трусовой. Никто никого жалеть не будет. И наши арбитры лишь нашли то, что у Саши было недостаточно хорошо исполнено.

Первое место в короткой программе заслуженно заняла Камила Валиева, воспитанница Этери Тутберидзе. Она прекрасно справилась с выступлением, откатала все чисто и совершенно заслуженно получила высокие оценки.

«ТРУСОВА ДОПУСТИЛА МЕНЬШЕ ОШИБОК И ПОБЕДИЛА»

@sashatrusova_team. На фото: Александра Трусова

Что касается произвольной программы, то Валиева, на мой взгляд, не выдержала напряжения – все-таки дебютировала на взрослых соревнованиях. Но все мы знаем силу Трусовой в произвольном катании, что и произошло.

Повторю, это первый старт, нашим талантливым девочкам просто не хватило соревновательной практики.

Камила сорвала во второй части программы два тройных лутца, чего с ней никогда не происходило. Саша гораздо опытней, не сказать, чтобы она показала что-то выдающееся, но в целом допустила меньше ошибок и у нее были более сложные прыжки. Это и принесло Александре общую победу.

Вначале я покритиковал Плющенко за претензии к арбитрам, но в завершении хочу сказать, что результаты его работы с Трусовой уже видны. Она раскрывается в артистическом плане. Мы видим, что Саша не только умеет прыгать, но очень интересно интерпретирует музыку. Это уже заметно.

Если подытожить: Плющенко одержал двойную победу на втором этапе Кубка России, в соревновании мужчин победил его воспитанник Артем Ковалев. Можно поздравить молодого тренера с успехом, но к судьям все-таки не стоило апеллировать.

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