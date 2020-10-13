Сергей Шахрай: Плющенко одержал двойную победу, но его претензии к арбитрам необоснованны

«ПЛЮЩЕНКО ПОСЧИТАЛ, ЧТО СУДЬИ НЕДООЦЕНИЛИ ВЫСТУПЛЕНИЕ ТРУСОВОЙ»

– Сразу хочу сказать, что это лишь начало сезона, ничего страшного не произошло. Но, тем не менее, страсти кипели. Например, короткая программа ознаменовалась скандалом. Евгений Плющенко предъявил претензии к арбитрам по поводу программы Саши Трусовой, которая сейчас является его ученицей. Он посчитал, что выступление его подопечной судьи недооценили.

Должен сказать, что обслуживала эти соревнования бригада очень опытных арбитров, которые судят крупные международные соревнования. Евгений, наоборот, должен быть им благодарен, что арбитры выставили Александре объективные оценки. И тем самым показали, что тренеру и его ученице еще нужно поработать над короткой.

А если это были бы международные соревнования, которые обслуживают иностранные судьи? Они бы тоже нашли ошибки в выступлении Трусовой. Никто никого жалеть не будет. И наши арбитры лишь нашли то, что у Саши было недостаточно хорошо исполнено.

Первое место в короткой программе заслуженно заняла Камила Валиева, воспитанница Этери Тутберидзе. Она прекрасно справилась с выступлением, откатала все чисто и совершенно заслуженно получила высокие оценки.

«ТРУСОВА ДОПУСТИЛА МЕНЬШЕ ОШИБОК И ПОБЕДИЛА»