«Фильм про меня? Не надо сладкое делать еще слаще». Интервью с Ириной Родниной

У нас на фестивале был замечательный фильм «Коробка» – про дворовый футбол. Фильм про ребят, у которых нет возможности заниматься в серьезных спортивных школах, секциях, они играют во дворе, и некоторые из них затем становятся хорошими футболистами.

– «Движение вверх» многие ругали, но лично мне фильм очень понравился. – Ну и замечательно! Игровое кино – это не хроника. Нынешнее поколение ничего про те времена уже не знает. Про это почти не пишут. Поэтому важно, что снимаются такие фильмы. Они поднимают интерес к нашей истории.

Что бы про меня ни говорили, но у меня тоже было два партнера, с которыми я выступала и добилась определенных результатов. Одна я – просто Ира Роднина .

– В последние годы снимается много спортивного кино: «Легенда №17», «Движение вверх» и другие. Как вам эти фильмы? – «Легенду №17» я не смотрела полностью, видела только отрывки. И скажу так: из нас, современников главных героев этих фильмов, которых мы хорошо знали, получатся плохие рецензенты. Мы видели этих людей в разных жизненных ситуациях, поэтому, естественно, в кино мы их не узнаем. Но это игровое кино, у него совсем другие задачи, оно имеет право на вымысел. Этим оно и отличается от документального. И если в нашем спорте есть такой прекрасный символ, как Валера Харламов , то на основании его яркой жизни и биографии делается художественный материал. Понятно, что кому-то нравится, кому-то нет. Валера был гениальным хоккеистом, но он играл в великой пятерке и отрывать его от партнеров нельзя.

9 октября в Москве отрылся 18-й Международный фестиваль спортивного кино. Трехкратная олимпийская чемпионка, девятикратная чемпионка мира по фигурному катанию Ирина Роднина возглавляет фестиваль в качестве президента уже 16-й год.

А возьмите старый фильм «Вратарь» – он ведь не про знаменитых футболистов. Спорт интересен своими социальными, воспитательными моментами, он формирует личность.

– Если предложат снять фильм про вас, дадите согласие?

– Для начала я посмотрю, кто эти люди, затем прочитаю сценарий. Об игровых видах спорта проще снимать художественные фильмы, чем о таких технических видах, как фигурное катание. Я очень сомневаюсь, что кто-то сможет сыграть меня во время выступления на льду. Так же как Александра Зайцева или Алексея Уланова. Мне кажется, что обо мне снято уже достаточно документальных фильмов, поэтому не стоит сладкое делать еще слаще.

«ТРУСОВА И КОСТОРНАЯ УШЛИ ОТ ТУТБЕРИДЗЕ? Я ТОЖЕ УХОДИЛА ОТ ТРЕНЕРА»

@alena_kostornay. На фото: Алена Косторная

– Тогда давайте о не столь сладком – спорте во время пандемии. Евгения Медведева ушла от Брайана Орсера. Что-то у них не заладилось…

– Почему не заладилось? Наложилась пандемия, плюс девочка больше решила не отрываться от родителей. Не вижу здесь никакой трагедии и терпеть не могу, когда занимаются сплетнями в фигурном катании. Кто с кем, когда и зачем?

– Этери Тутберидзе приняла Медведеву…

– Послушайте, это два профессиональных человека. Они поговорили, все проблемы решили. Если бы кто-то из них сказал «нет», мы бы ничего и не узнали. И все осталось бы по-прежнему.

– Весной и летом состоялись два громких перехода: Александра Трусова и Алена Косторная ушли от Этери Тутберидзе к Евгению Плющенко. После этого даже возникли разговоры, что в фигурном катании нужно вводить контрактную систему. Нужно?

– В футболе у спортсменов есть контракты с клубом. У фигуристов-сборников – контракты с федерацией. И наверняка, есть какие-то договоры и с тренером. Никогда не поверю, что Тутберидзе не работает на процентах. Не рассказывайте мне здесь про альтруизм.

Есть договоренности с родителями девочек, договоренности, на каких соревнованиях они будут выступать. Не надо постоянно ностальгировать по старым временам. Спорт давно стал профессиональным и коммерческим.

– Вы на чьей стороне в этой ситуации: Тутберидзе иди девчонок?

– Я сама уходила от одного тренера к другому. И ничего страшного не случилось.

«ЛЕДНИКОВЫЙ ПЕРИОД» – САМОДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. ЗАЧЕМ МНЕ НА ЭТО СМОТРЕТЬ?»

@ice_1tv

– Получится у Трусовой и Косторной выйти на новый уровень с Плющенко?

– Зачем гадать на кофейной гуще? Давайте подождем, скоро узнаем.

– Многие бывшие фигуристы становятся молодыми тренерами: Евгений Плющенко, Елена Ильиных, Юлия Липницкая... Аделина Сотникова открыла школу.

– Это просто здорово. Потому что у нас был период, когда все наши замечательные спортсмены уходили в шоу, и наш спорт оказался в некоторой яме в плане тренерских кадров. Как спортсменам отпущен определенный срок, так у тренеров есть определенные временные рамки для карьеры. Хотя есть и исключения, как Алексей Мишин.

– Стартовал новый сезон «Ледникового периода». Согласитесь, что в свое время это шоу дало большой всплеск интереса к фигурному катанию.

– Дало. Конечно, пусть люди лучше смотрят такие шоу, чем «Улицы разбитых фонарей». Но мне не нравится, что Первый канал превратился в сплошную самодеятельность.

– Поясните...

– Я привыкла к качественному фигурному катанию. Почему я должна смотреть на самодеятельность? Когда в паре один профессиональный спортсмен, а второй на коньках едва умеет стоять. Я была всего один раз на этом шоу, пришла посмотреть на катание Оксаны Пушкиной. Если это можно назвать катанием. Оксана обидится? Я ей это говорила, она в курсе.

– Вернется ли Алина Загитова в большой спорт?

– Это от нее зависит. Спросите ее, что вы меня спрашиваете? Считаю, что такое решение зависит от самого спортсмена, от его окружения и тренерского штаба. Если они выполнили все задачи, которые перед собой ставили – это одна ситуация. Если нет – другая.