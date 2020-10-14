«Леха, могу устроить администратором или аниматором». Плющенко и Ягудин опять воюют

Между ними происходит такой диалог:

Началось с того, что Ягудин постебался над конфликтом между двумя школами фигурного катания - «Хрустальным» и Этери Тутберидзе с одной стороны и «Ангелами Плющенко» с другой. Алексей выложил видео «общения» лошади (»Хрустальный») и пони («Ангелы Плющенко»). На ролик был наложена звуковая дорожка знаменитого мема, где два человека, находящихся на разных сторонах озера, ругаются друг с другом.

- Тони.

- Да пошел ты, Тони!

- А как тебя зовут?

- Эзекиль.

- Пошел ты, Эзекиль!

alexei.yagudin: Такие вот дела в фигурке на сегодняшний день)))))

Такое резюме сделал Ягудин, тэгнув обе школы, а также добавив тэг #срачпродолжается.

Первым на ролик отреагировал Илья Авербух, который много работал с учениками Тутберидзе как хореограф, а в фигурнокатательном бизнесе является конкурентом Плющенко:

averbukhofficial

Браво:)!!!

alexei.yagudin

Мне тоже очень смешно

Подписчики Алексея в большинстве своем позитивно отреагировали на шутку, но были и те, кто посчитал ее перебором. Вскоре к диалогу присоединился и сам Евгений Плющенко.

plushenkoofficial

Лёха, молодец, садись, 5!!!!! Ты следующий раз меня отмечай, а то мне люди присылают, а я не в курсе!(

Ягудин ответил остроумно, использовав аллюзию из спортивного прошлого:

alexei.yagudin

Женек, спасибо за пятерку! Но у меня другой учитель. Да и я старенький. Уже не переманишь.

А вот ответ Плющенко, скорее, грубый, чем остроумный. Если, конечно, писал он, а не кто-то за него (орфография и пунктуация различаются с первым постом):

plushenkoofficial

Леха, да куда же тебя.... хотя..... если только администратором или лучше наверное аниматором!? В принципе я не против!!!!

В общем, с нашим фигурным катанием не соскучишься. Ждем новых скандалов, интриг и расследований.