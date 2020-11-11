Рождение супердуэта. Мишина и Галлямов обыграли всех сильнейших на Кубке России (видео)

ЗОЛОТЫЕ «ГАЛЕРЫ»

«Нас поставили перед фактом. Сказали: вы едете в Казань. А готовы, не готовы – ваши проблемы», – рассказывала Анастасия Мишина после короткой программы в интервью сайту ФФККР.

Ничего себе «съездили по принуждению»!

Если до казанского этапа его состав в парном катании можно было называть «малым чемпионатом мира» скорее гипотетически, то сегодня этот статус обрел весьма вещественное доказательство. Как на льду, так и на табло. До нынешнего дня ни один из дуэтов планеты не набирал 225 баллов за две программы в сезоне-2020/21, а тут этот рубеж был преодолен дважды. Точнее, один раз преодолен, а другой – сокрушен. Теми самыми «подневольными» – Мишиной и Александром Галлямовым, совсем недавно перенесшим коронавирус.

Они проводят во «взрослых» только второй сезон и даже до 215 никогда прежде не добирались. Главный успех – бронза финала Гран-при-2019. Казанская победа будет явно покруче: обойти две пары, имеющие в активе три золота ЧЕ, включая последнее, – это вам не шутки. Тем более с оценками под мировой рекорд. До достижения Сюй Вэньцзинь и Хань Цуна Мишиной и Галлямову (возраст – 19 и 21 соответственно) не хватило всего 1,75.

Да, китайцы ставили свой рекорд не на скромном внутреннем турнире, а на чемпионате мира. Но если отбросить версию о раздутых домашних компонентах, и сосредоточиться на технической оценке за произвольную, то разница с азиатскими знаменитостями окажется еще меньше – каких-то 45 сотых. То есть, нашим достаточно подтянуть тодес с сегодняшнего третьего уровня до четвертого – и все, привет.