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Рождение супердуэта. Мишина и Галлямов обыграли всех сильнейших на Кубке России (видео)
11 ноября 19:00
автор: Лев Тигай
автор фото: ФФККР

Рождение супердуэта. Мишина и Галлямов обыграли всех сильнейших на Кубке России (видео)

В Казани, где проходит четвертый этап КР, золото небывало звездного турнира в парном катании довольно неожиданно завоевали Анастасия Мишина и Александр Галлямов.

ЗОЛОТЫЕ «ГАЛЕРЫ»

«Нас поставили перед фактом. Сказали: вы едете в Казань. А готовы, не готовы – ваши проблемы», рассказывала Анастасия Мишина после короткой программы в интервью сайту ФФККР.

Ничего себе «съездили по принуждению»!

Если до казанского этапа его состав в парном катании можно было называть «малым чемпионатом мира» скорее гипотетически, то сегодня этот статус обрел весьма вещественное доказательство. Как на льду, так и на табло. До нынешнего дня ни один из дуэтов планеты не набирал 225 баллов за две программы в сезоне-2020/21, а тут этот рубеж был преодолен дважды. Точнее, один раз преодолен, а другой сокрушен. Теми самыми «подневольными» Мишиной и Александром Галлямовым, совсем недавно перенесшим коронавирус.

Они проводят во «взрослых» только второй сезон и даже до 215 никогда прежде не добирались. Главный успех бронза финала Гран-при-2019. Казанская победа будет явно покруче: обойти две пары, имеющие в активе три золота ЧЕ, включая последнее, это вам не шутки. Тем более с оценками под мировой рекорд. До достижения Сюй Вэньцзинь и Хань Цуна Мишиной и Галлямову (возраст – 19 и 21 соответственно) не хватило всего 1,75.

Да, китайцы ставили свой рекорд не на скромном внутреннем турнире, а на чемпионате мира. Но если отбросить версию о раздутых домашних компонентах, и сосредоточиться на технической оценке за произвольную, то разница с азиатскими знаменитостями окажется еще меньше каких-то 45 сотых. То есть, нашим достаточно подтянуть тодес с сегодняшнего третьего уровня до четвертого – и все, привет.

Вы скажете, что за технику свои судьи тоже ставят больше? А за что, скажите на милость, там было снижать? Прокат-то у Мишиной с Галлямовым получился практически безупречным. В общем, кому охота – сами ищите там «блох» по видео с сайта Первого канала. А то у меня «искалка» уже ломается.

ПРЕМЬЕРА ОТ ТАРАСОВОЙ И МОРОЗОВА

Евгения Тарасова и Владимир Морозов впервые показали публике новую произвольную под казахского музыканта Димаша Кудайбергенова. Самый опытный и титулованный из наших действующих дуэтов выделялся по качеству исполнения непрыжковых элементов, но им (фигуристам, а не элементам) пока сильно не хватает физической готовности. После проката ребята долго не могли разогнуться и отдышались уже после того, как вышли со льда и сели на диван в ожидании оценок. Думаю, в этот день они даже без пары допущенных помарок (Морозов коснулся льда рукой в конце каскада, а Тарасова подпортила выезд с выброса) не достали бы Мишину с Галлямовым. Хотя 148 и 227 по сумме – это все равно о-го-го. Более, чем достаточно, для первого с января выступления на публике.

Действующие чемпионы Европы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский на сей раз остались в тени соперников. Постановка у них хоть и золотая, но старая, про Джеймса Бонда, а главное ошибки вышли более грубыми. С первого выброса Бойкова просто упала, на втором же устояла, но еле-еле со степ-аутом, а значит и с минусами. В итоге 140 и 220, которые устроили бы кого угодно и где угодно, но только не их и не здесь.

Возникает резонный вопрос: а не видели ли мы сегодня рождение новых лидеров российского и мирового парного катания?

С последним точно не согласятся хозяева Олимпиады-2022 китайцы, а насчет России… Знаете, пока я все-таки сформулировал бы поскромней: если в прошлом сезоне Мишина и Галлямов не смогли отобраться на ЧЕ, то теперь, перейдя к Тамаре Москвиной, они явно вытесняют из топ-3 в стране Дарью Павлюченко и Дениса Ходыкина. Весьма вероятно, что казанский пьедестал Кубка России это и есть наша сборная.

Казань
Кубок России
4-й этап

Пары
Произвольная программа

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 153,43
  2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 148,41
  3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 140,69
  4. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 133,12
  5. Карина Акопова/Никита Рахманин – 128,74
  6. Алина Пепелева/Роман Плешков – 127,60
  7. Виктория Васильева/Никита Володин – 116,57

Сумма двух программ

  1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 233,09
  2. Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 227,13
  3. Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 220,30
  4. Ясмина Кадырова/Иван Бальченко – 205,07
  5. Карина Акопова/Никита Рахманин – 196,75
  6. Алина Пепелева/Роман Плешков – 194,10
  7. Виктория Васильева/Никита Володин – 177,14

Юниоры
Пары
Произвольная программа

  1. Алина Расковалова/Артем Бутаев – 113,30
  2. Александра Каргулина/Илья Калашников – 108,08
  3. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 105,31

Сумма двух программ

  1. Алина Расковалова/Артем Бутаев – 179,36
  2. Александра Каргулина/Илья Калашников – 169,56
  3. Екатерина Петушкова/Евгений Маликов – 164,67

Расписание до конца этапа

11 ноября, среда

  • 17.00-19.30. Юниоры. Женщины. Короткая программа
  • 19.45-22.15. Юниоры. Мужчины. Короткая программа

12 ноября, четверг

  • 12.00-14.45. Юниоры. Женщины. Произвольная программа
  • 15.00-17.45. Юниоры. Мужчины. Произвольная программа

источник: «Советский спорт»
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