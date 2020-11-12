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25 лучших фигуристов всех времен. Кто они?
12 ноября 14:54
автор: Степан Охотников

25 лучших фигуристов всех времен. Кто они?

На днях американский сайт Yardbarker представил список лучших фигуристов в истории. Мы ознакомились с ним и поняли, что согласны не со всем.

Вот это список в порядке английского алфавита:

Брайан Бойтано (США) - олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира

Курт Браунинг (Канада) - четырехкратный чемпион мира

Ричард Баттон (США) - двукратный олимпийский чемпион, пятикратный чемпион мира

Патрик Чан (Канада) - олимпийский чемпион в команде, трехкратный чемпион мира

Джон Карри (Великобритания) - олимпийский чемпион, чемпион мира

Артур Дмитриев (Россия) - двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира

Пегги Флеминг (США) - олимпийская чемпионка, трехкратная чемпионка мира

Гиллис Графстрем (Швеция) - трехкратный олимпийский чемпион

Дороти Хэмилл (США) - олимпийская чемпионка, чемпионка мира

Скотт Хэмилтон (США) - олимпийский чемпион, четырехкратный чемпион мира

Юдзуру Ханю (Япония) - двукратный олимпийский чемпион, двукратный чемпион мира

Кэрол Хайсс (США) - олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира

Соня Хени (Норвегия) - трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира

Екатерина Гордеева/Сергей Гриньков (Россия) - олимпийские чемпионы, четырехкратные чемпионы мира

Мишель Кван (США) - пятикратная чемпионка мира

Евгения Медведева (Россия) - двукратная чемпионка мира

Евгений Плющенко (Россия) - двукратный олимпийский чемпион (один раз в команде), трехкратный чемпион мира

Ирина Роднина (Россия) - трехкратная олимпийская чемпионка, десятикратная чемпионка мира

Ульрих Сальхов (Швеция) - олимпийский чемпион, десятикратный чемпион мира

Алена Савченко (Германия) - олимпийская чемпионка, пятикратная чемпионка мира

Карл Шэфер (Австрия) - двукратный олимпийский чемпион, семикратный чемпион мира

Джейн Торвилл/Кристофер Дин (Великобритания) - олимпийские чемпионы, четырехкратные чемпионы мира

Тесса Вирчу/Скотт Мойр (Канада) - трехкратные олимпийские чемпионы (один раз в команде), трехкратные чемпионы мира

Катарина Витт (ГДР) - двукратная олимпийская чемпионка, четырехкратная чемпионка мира

Кристи Ямагучи (США) - олимпийская чемпионка, двукратная чемпионка мира

Надо признать, что список грамотный. Не без перекоса, конечно, в сторону Северной Америки (треть - представители США, а вместе с канадцами их почти половина - 11). Некоторые фигуристы в списке вопросов не вызывают. Понятно, что великие Соня Хени, Ирина Роднина, Ульрих Сальхов должны быть в любом подобном списке. Большинство остальных участников и по достижениям, и по вкладу в мировое фигурное катание тоже по праву занимают место в этом рейтинге.

Однако есть и спортсмены, присутствие которых вызывает вопросы. Прежде всего, это те, кто не был олимпийскими чемпионами. Таких в списке трое - Браунинг, Кван и Медведева. Или взять Джона Карри, который в 1976-м в возрасте 27 лет выиграл всё, что можно - Олимпийские игры, чемпионаты мира и Европы. После этого британец ушел в профессионалы и вопрос о том, продолжал бы он в том же духе остался открытым.

Мы решили подкорректировать список. В первую очередь в пользу советских/российских фигуристов, но не только них.

1. Чтобы снять обвинения в предвзятости, начнем с того, что уберем из списка россиянку. Женя Медведева, без сомнения, выдающаяся спортсменка и человек. Два года она вообще не знала поражений, выступая практически безошибочно. Однако для нахождения в списке этого явно мало. Особенно без звания олимпийской чемпионки. Меняем россиянку на кореянку Ким Ю На - олимпийскую чемпионку и двукратную чемпионку мира. Как и Медведева, она стала явлением в мировом фигурном катании. А титулов у нее могло быть и больше: не умаляя заслуг Аделины Сотниковой, всем понятно, что проходи Олимпиада в любой другой стране, победу на Играх-2014 отдали бы кореянке.

2. Вторая замена: убираем вышеупомянутого Джона Карри и меняем его на Алексея Ягудина- олимпийского чемпиона и четырехкратного чемпиона мира. Вместе с участником списка Евгением Плющенко Алексей сделал огромный вклад в развитие фигурного катания. Во многом благодаря им оно стало таким, каким мы его видим сейчас. А что касается титулов, которых у Ягудина и так хватает, еще неизвестно, сколько их могло бы быть, если бы не травмы.

3. Лишний в списке и Патрик Чан, ставший олимпийским чемпионом лишь в команде. Не умаляя заслуг канадца, надо заметить, что в той команде, возможно, и мы бы с вами стали чемпионами. На место Чана помещаем замечательный, выдающийся, новаторский танцевальный дуэт - Людмила Пахомова/Александр Горшков. Шестикратные чемпионы мира лишь однажды поднялись на верхнюю ступень пьедестала на Олимпиаде по одной причине: танцы были включены в программу Игр лишь в 1976 году, когда обоим советским фигуристам было по 30. Собственно во многом благодаря Пахомовой и Горшкову это включение и состоялось.

4. Убираем из списка и Дороти Хэмилл, так же, как и Карри, выигравшей в 1976-м все, что можно, и закончившую на этом карьеру. Вместо нее включаем Людмилу Белоусову и Олега Протопопова. Титулов, у которых намного больше, чем у Хэмилл (два олимпийских золота и четыре - мировых), а уж в плане спортивного долголетия они дадут фору кому угодно.

источник: «Советский спорт»
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