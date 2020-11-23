Гран-при-2020: Москва заткнула за пояс и Лас-Вегас, и Китай

Как видите, чем ниже занятое место – тем больше преимущество фигуристов с нашего турнира над коллегами из Лас-Вегаса и Чунцина. Это и есть истинный показатель класса национальной «школы». «Домашнее» судейство картины не искажает, поскольку домашним оно было везде.

Зато ее российская «третья четверть» удалась на славу. Что по представительности состава участников, что по качеству катания Москва намного превзошла турниры в США и Китае. Особенно это касается спортивной составляющей: поскольку лимит «не больше трех мест в каждом виде для одной страны» в данном случае не действовал, наши назло эпидемии с легкостью заполнили все вакансии и обеспечили весьма высокий, по-настоящему мировой уровень соперничества. Если бы Анна Щербакова и Алина Пепелева с Романом Плешковым не снялись с этапа в самый последний момент, когда заменить их уже не представлялось возможным по организационным причинам (более ранние замены осуществлялись без проблем), на льду «Мегаспорта» выступили бы максимально разрешенные (в том числе и по обычным, действовавшим до эпидемии правилам) 60 фигуристов.

Московский Гран-при должен был быть пятым по счету, а оказался третьим. Турниры во Франции и Канаде из-за коронавируса предпочли отменить совсем – как и декабрьский финал в Пекине. Американский Лас-Вегас, китайский Чунцин, японская Осака, которая примет последний этап в ближайший уик-энд, – вот и вся зарубежная география нынешней серии.

Кстати, в плане присутствия иностранных арбитров, Москва тоже оказалась впереди. На первом этапе работали исключительно американские судьи, на втором среди местных арбитров затесался один представитель Гонконга, территория которого входит в состав китайского государства, а у нас иностранцев было аж целых два. Причем один – из отнюдь не соседней Голландии! Это Жерон Принс, входящий в число самых авторитетных специалистов ISU и заслуживший у наших болельщиков плохую репутацию своими придирками к россиянам на турнирах последних лет.

Бог весть, каким ветром Принса занесло к нам в разгар пандемии через множество закрытых границ. В Москве он судил соревнования в парном катании в составе так называемой технической бригады (это три человека, которые не ставят «плюс-минусы» и компоненты, а определяют уровень сложности элементов и фиксируют недокруты с падениями) – и именно эта техбригада в пятничной короткой программе влепила балл штрафа за превышение лимита времени Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.

Впрочем, на следующий день чемпионы Европы все равно выиграли. Никакой Принс им помешать уже не мог, и Козловский после блестящего проката победно кричал: «Это наше место! В очередь!» Такие эмоции возможны только при зрителях, которых не было ни в Лас-Вегасе, ни в Чунцине. У нас же трибуны «Мегаспорта», пусть заполненные лишь на четверть и с интервалами, в шахматном порядке, создали вокруг катка по-настоящему живую, праздничную атмосферу.

Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото ISU

В ЯПОНИИ – БЕЗ ЯПОНСКИХ ЗВЕЗД, НО С Ю ЮН

Последний этап Гран-при в Осаке (27-28 декабря) тоже вряд ли способен конкурировать с московским. Участников там будет меньше 30, у танцоров заявлено только три дуэта, соревнования пар не планируются вовсе, да и в одиночном катании наплыва звезд не ожидается. Ни Юдзуру Ханю, ни Рика Кихира, ни Сема Уно, ни Сатоко Мияхара до своей родины не доедут – все они тренируются на других континентах, в Европе или Северной Америке. С точки зрения мирового интереса «номером один» на японском турнире будет его единственная зарубежная участница – Ю Юн. Напомню, что эта 16-летняя кореянка в первый же «взрослый» сезон стабильно прыгала тройной аксель и стала второй после Кихиры на чемпионате четырех континентов с впечатляющей суммой 223 балла.

Ну, а у нас фигурное катание высшего качества продолжится, причем очень скоро, уже на следующей неделе. С 5 по 8 декабря Москва принимает заключительный, пятый этап Кубка России (ожидаются Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и возможно даже Евгения Медведева), а там и до предновогоднего чемпионата страны в Челябинске рукой подать.