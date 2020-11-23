Гран-при-2020: Москва заткнула за пояс и Лас-Вегас, и Китай

Московский Гран-при должен был быть пятым по счету, а оказался третьим. Турниры во Франции и Канаде из-за коронавируса предпочли отменить совсем – как и декабрьский финал в Пекине. Американский Лас-Вегас, китайский Чунцин, японская Осака, которая примет последний этап в ближайший уик-энд, – вот и вся зарубежная география нынешней серии.
Зато ее российская «третья четверть» удалась на славу. Что по представительности состава участников, что по качеству катания Москва намного превзошла турниры в США и Китае. Особенно это касается спортивной составляющей: поскольку лимит «не больше трех мест в каждом виде для одной страны» в данном случае не действовал, наши назло эпидемии с легкостью заполнили все вакансии и обеспечили весьма высокий, по-настоящему мировой уровень соперничества. Если бы Анна Щербакова и Алина Пепелева с Романом Плешковым не снялись с этапа в самый последний момент, когда заменить их уже не представлялось возможным по организационным причинам (более ранние замены осуществлялись без проблем), на льду «Мегаспорта» выступили бы максимально разрешенные (в том числе и по обычным, действовавшим до эпидемии правилам) 60 фигуристов.
СОСТАВ УЧАСТНИКОВ И СУММЫ БАЛЛОВ НА ТРЕХ ЭТАПАХ ГРАН-ПРИ-2020
У НАС БЫЛИ И ЗРИТЕЛИ, И ДАЖЕ ГОЛЛАНДСКИЙ СУДЬЯ
Алена Косторная. Фото ISU
Как видите, чем ниже занятое место – тем больше преимущество фигуристов с нашего турнира над коллегами из Лас-Вегаса и Чунцина. Это и есть истинный показатель класса национальной «школы». «Домашнее» судейство картины не искажает, поскольку домашним оно было везде.
Кстати, в плане присутствия иностранных арбитров, Москва тоже оказалась впереди. На первом этапе работали исключительно американские судьи, на втором среди местных арбитров затесался один представитель Гонконга, территория которого входит в состав китайского государства, а у нас иностранцев было аж целых два. Причем один – из отнюдь не соседней Голландии! Это Жерон Принс, входящий в число самых авторитетных специалистов ISU и заслуживший у наших болельщиков плохую репутацию своими придирками к россиянам на турнирах последних лет.
Бог весть, каким ветром Принса занесло к нам в разгар пандемии через множество закрытых границ. В Москве он судил соревнования в парном катании в составе так называемой технической бригады (это три человека, которые не ставят «плюс-минусы» и компоненты, а определяют уровень сложности элементов и фиксируют недокруты с падениями) – и именно эта техбригада в пятничной короткой программе влепила балл штрафа за превышение лимита времени Александре Бойковой и Дмитрию Козловскому.
Впрочем, на следующий день чемпионы Европы все равно выиграли. Никакой Принс им помешать уже не мог, и Козловский после блестящего проката победно кричал: «Это наше место! В очередь!» Такие эмоции возможны только при зрителях, которых не было ни в Лас-Вегасе, ни в Чунцине. У нас же трибуны «Мегаспорта», пусть заполненные лишь на четверть и с интервалами, в шахматном порядке, создали вокруг катка по-настоящему живую, праздничную атмосферу.
Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Фото ISU
В ЯПОНИИ – БЕЗ ЯПОНСКИХ ЗВЕЗД, НО С Ю ЮН
Последний этап Гран-при в Осаке (27-28 декабря) тоже вряд ли способен конкурировать с московским. Участников там будет меньше 30, у танцоров заявлено только три дуэта, соревнования пар не планируются вовсе, да и в одиночном катании наплыва звезд не ожидается. Ни Юдзуру Ханю, ни Рика Кихира, ни Сема Уно, ни Сатоко Мияхара до своей родины не доедут – все они тренируются на других континентах, в Европе или Северной Америке. С точки зрения мирового интереса «номером один» на японском турнире будет его единственная зарубежная участница – Ю Юн. Напомню, что эта 16-летняя кореянка в первый же «взрослый» сезон стабильно прыгала тройной аксель и стала второй после Кихиры на чемпионате четырех континентов с впечатляющей суммой 223 балла.
Ну, а у нас фигурное катание высшего качества продолжится, причем очень скоро, уже на следующей неделе. С 5 по 8 декабря Москва принимает заключительный, пятый этап Кубка России (ожидаются Алена Косторная, Елизавета Туктамышева, Михаил Коляда, Дмитрий Алиев, Александр Самарин и возможно даже Евгения Медведева), а там и до предновогоднего чемпионата страны в Челябинске рукой подать.