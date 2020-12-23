Пик сезона. В Челябинске стартует чемпионат России

Согласно эпидемиологическим нормам, действующим сейчас в Челябинске, семитысячную арену «Трактор» можно заполнять на 35 процентов – и она будет на них заполнена, даже не сомневайтесь. Хотя на каждый из девяти видов программы (считая воскресные показательные выступления) билеты продавались отдельно, от них уже не осталось практически ничего. Несколько десятков свободных мест на дневные короткие программы в четверг и парную произвольную в субботу, четыре полудохлых билета на произвольный танец в пятницу – и все, остальное распродано. Плюс ТВ-трансляции на нашем Первом канале и на несколько зарубежных стран.

Впрочем, отбор отбором, но и без него чемпионат России – суперсобытие, турнир мирового топ-уровня. И никаким вирусам не под силу поколебать его статус-кво. У нас в стране столько фигуристов экстра-класса, что всех не перезаражаешь, как ни старайся, а значит, три дня высоких ледовых страстей нам с вами обеспечены. Со всеми полагающимися атрибутами, включая болельщиков на трибунах.

Привычный отборочный статус чемпионата отчасти находится под вопросом – из-за отсутствия на турнире ряда звезд первой величины: Алены Косторной , Евгении Медведевой , Дмитрия Алиева и Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым . Все они не успели набрать форму после коронавируса, хотя, не случись этой болезни, непременно претендовали бы на медали ЧР и места в национальной команде. Поскольку январский чемпионат Европы отменен, а до чемпионата мира, если он состоится, еще целых три месяца, ФФККР вовсе не обязана утверждать состав сборной сразу после Челябинска, как это делалось в предыдущие годы. И даже если состав все-таки объявят до конца уходящего года, в наступающем его при необходимости можно будет скорректировать.

Соревнования одиночников – пожалуй, самые непредсказуемые на турнире. Здесь реальные шансы на медаль имеют сразу шесть человек. Среди них, конечно, выделяется Михаил Коляда, после перехода к Алексею Мишину переживающий в 25 лет то ли вторую, то ли даже третью молодость. Хотя по технической сложности его превосходят и Андрей Мозалев, и Макар Игнатов, и ставший открытием сезона другой мишинский ученик – Евгений Семененко.

Этот 17-летний парень на недавнем чемпионате Санкт-Петербурга набрал больше 280 баллов, и в Челябинске запросто может стать тем самым «джокером», что смешает привычный расклад сил. Как и Мозалев с Игнатовым, Семененко прыгает в произвольной программе три четверных (Коляда в этом году больше двух пока не делал), но у него они все разные и потому исполняются отдельно – без лишнего риска, сопряженного с каскадами.

Александра Самарина тоже можно назвать «кандидатом в джокеры». Прошлогодний вице-чемпион Европы в этом сезоне выступил лишь на одном этапе КР в октябре и с тех пор на турнирах не появлялся – мешала травма спины. Можно лишь гадать, насколько Самарину удалось ее залечить, и что он способен показать в Челябинске. Плюс надо обязательно держать в уме «фактор Алиева» – как и то, что в мужском катании, в отличие от прочих видов, у России на ЧМ-2021 есть только два места вместо максимальных трех.

Шансы на медали ЧР в процентах

ВМЕШАЮТСЯ ЛИ ТАРАСОВА С МОРОЗОВЫМ В ФИНАЛ «ЧЕМПИОНАТА МОСКВИНОЙ»?

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

В парном катании все наши лидеры коронавирусом переболели и успели покататься на турнирах уже после него – так сказать, с антителами. Доминируют в нынешнем сезоне два молодых дуэта Тамары Москвиной: Анастасия Мишина с Александром Галлямовым обыграли Александру Бойкову и Дмитрия Козловского на этапе КР в Казани, но их следующая стычка на московском Гран-при принесла противоположный результат. Соответственно, решающим должен стать третий раунд в Челябинске, где счет наверняка пойдет на десятые доли балла. Хотя титулованных Евгению Тарасову и Владимира Морозова заранее списывать в бронзовые призеры тоже не стоит. Если им в кои-то веки удастся избежать ошибок на параллельных прыжках, это может привести к чему угодно – вплоть до золота.

Шансы на медали ЧР в процентах

Тиффани Загорски и Джонатан Гуррейро

У танцоров без Синициной и Кацалапова чемпионат явно осиротел. Второй паре страны Александре Степановой и Ивану Букину в Челябинске предстоит бороться не столько с конкурентами, сколько с самими собой, ведь в новом сезоне они еще не выступали. Зато на следующих «этажах» интриги должно быть побольше. Особенно на бронзовом, где сразу три дуэта – Скопцова/Алешин, Морозова/Багин и Худайбердиева/Базин имеют практически равные шансы заскочить на пьедестал.

Шансы на медали ЧР в процентах

Анастасия Скопцова и Кирилл Алешин

На сегодня, пожалуй, хватит… Женщины? Они начинают только в пятницу, так что эту вкусную тему мы с вами еще успеем распробовать отдельно – приправив ее свежей информацией с тренировок, которые в «Тракторе» уже идут.

Только что состоялась жеребьевка всех коротких программ. В начале первого по московскому времени чемпионат откроет Илья Яблоков, а вот вам стартовые номера основных звезд. Мужчины: Игнатов – 2, Семененко – 9, Гуменник – 11, Мозалев – 14, Коляда – 15, Самарин – 16. Пары: Павлюченко/Ходыкин – 4, Бойкова/Козловский – 5, Панфилова/Рылов – 6, Мишина/Галлямов – 7, Тарасова/Морозов – 10. Танцы: Степанова/Букин – 1, Загорски/Гуррейро – 12. Женщины: Валиева – 2, Щербакова – 9, Трусова – 14, Усачева – 16 и под последним №17 будет кататься Елизавета Туктамышева.

ВСЕ УЧАСТНИКИ И РАСПИСАНИЕ ЧЕМПИОНАТА РОССИИ

Женщины (17) : Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Софья Самодурова, Станислава Константинова, Анастасия Гулякова, Анна Фролова, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Ксения Цибинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Арина Онищенко.

: Анна Щербакова, Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Дарья Усачева, Майя Хромых, Софья Самодурова, Станислава Константинова, Анастасия Гулякова, Анна Фролова, Елизавета Нугуманова, Мария Талалайкина, Анастасия Тараканова, Ксения Цибинова, Валерия Костина, Станислава Молчанова, Арина Онищенко. Мужчины (17): Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Антон Шулепов, Артем Ковалев, Илья Яблоков, Марк Кондратюк, Егор Рухин, Артем Лежеев, Артем Зотов, Максим Варакин, Владислав Катичев, Егор Мурашов, Максим Петров

Михаил Коляда, Андрей Мозалев, Александр Самарин, Макар Игнатов, Петр Гуменник, Евгений Семененко, Антон Шулепов, Артем Ковалев, Илья Яблоков, Марк Кондратюк, Егор Рухин, Артем Лежеев, Артем Зотов, Максим Варакин, Владислав Катичев, Егор Мурашов, Максим Петров Пары (11): Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Кариниа Акопова/Кирилл Рахманин.

Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов, Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин, Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов, Алина Пепелева/Роман Плешков, Ясмина Кадырова/Иван Бальченко, Юлия Артемьева/Михаил Назарычев, Диана Мухаметзянова/Илья Миронов, Анастасия Балабанова/Алексей Святченко, Кариниа Акопова/Кирилл Рахманин. Танцы (14): Александра Степанова/Иван Букин, Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро, Аннабель Морозова/Андрей Багин, Елизавета Худайбердиева/Егор Базин, Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин, Софья Шевченко/Игорь Еременко, Екатерина Миронова/Евгений Устенко, Юлия Тульцева/Анатолий Беловодченко, Светлана Лизунова/Александр Вахнов, Софья Карташова/Илья Карпов, Елизавета Кириллова/Марк Чегодаев, Влада Павленина/Александр Алексанян, Елизавета Пасечник/Егор Колосовский, Влада Чашникова/Захар Черезов.

24 декабря, четверг

12.00-14.30 (мск). Мужчины. Короткая программа

14.50-16.55. Танцы. Короткая программа

18.00-19.45. Пары. Короткая программа

25 декабря, пятница

11.30-13.55. Танцы. Произвольная программа

14.15-17.00. Мужчины. Произвольная программа

17.20-19.45. Женщины. Короткая программа

26 декабря, суббота

14.35-16.40. Пары. Произвольная программа

17.00-19.45. Женщины. Произвольная программа

Фигуристы, которые не выступят на ЧР-2020