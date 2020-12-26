Сергей Шахрай: Если Трусова покажет свои козыри в произвольной - может победить

- Начнем с девушек. Сразу хотел бы сказать, что всем участницам было непросто подготовиться к выступлению – все переболели, у всех в этой связи были проблемы. К сожалению, никому не удалось чисто откатать свои программы.

Лидирует после короткой Аня Щербакова, но она допустила не характерную для себя ошибку, поэтому за вращение вместо четвертого уровня судьи ей поставил второй.

После проката Аня тяжело дышала, было видно, что выступление ей далось нелегко.

На втором месте идет Камилла Валиева. Она, как всегда, была прекрасна, но немного скованна. Камилла пыталась исполнить тройной аксель, но у нее не получилось – упала.

На третьем месте идет еще одна ученица Этери Тутберидзе – Дарья Усачева. Про нее пока говорить не буду – у девушки все впереди.