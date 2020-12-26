Сергей Шахрай: Если Трусова покажет свои козыри в произвольной - может победить

- Начнем с девушек. Сразу хотел бы сказать, что всем участницам было непросто подготовиться к выступлению – все переболели, у всех в этой связи были проблемы. К сожалению, никому не удалось чисто откатать свои программы.
Лидирует после короткой Аня Щербакова, но она допустила не характерную для себя ошибку, поэтому за вращение вместо четвертого уровня судьи ей поставил второй.
После проката Аня тяжело дышала, было видно, что выступление ей далось нелегко.
На втором месте идет Камилла Валиева. Она, как всегда, была прекрасна, но немного скованна. Камилла пыталась исполнить тройной аксель, но у нее не получилось – упала.
На третьем месте идет еще одна ученица Этери Тутберидзе – Дарья Усачева. Про нее пока говорить не буду – у девушки все впереди.
Интересно, что на четвертом месте расположилась одна из главных фавориток турнира Александра Трусова. Она откатала программу чисто, но все знают козыри Саши – это четверные прыжки. В короткой программе четверные запрещены, поэтому Саша решила откатать программу спокойно и чисто. Однако это не произвело впечатление на судей, и Трусова пока четвертая. Но если Саша продемонстрирует свои козыри в произвольной, вполне может побороться за первое место. Если, конечно, не упадет и не ошибется.
Елизавета Туктамышева - на непривычном пятом месте. Она пыталась исполнить тройной аксель, но в концовке получился степ-аут – при приземлении Лиза сразу поставила вторую ногу.
Отдельно хотел бы отметить победу в танцах Александры Степановой и Ивана Букина. Ребята в этом сезоне еще не выступали – постоянно болели. Но они чисто откатали программу и заслуженно стали чемпионами России.
Молодцы!
У мужчин победил Михаил Коляда – он сильно не рисковал, но выглядел убедительно, достойно и заслуженно победил.