Пока Плющенко скандалит, Траньков и Воронов – выигрывают. С Тарасовой и Морозовым

Больше всего шума было вокруг оценок Камилы Валиевой . Она упала с тройного акселя и все равно с запасом обошла Трусову, которая на сей раз откаталась чисто. Естественно, возникает вопрос: откуда взялись четыре с лишним балла разницы в пользу фигуристки, допустившей грубую ошибку?

Это не первый подобный случай в нынешнем сезоне: аналогичные скандальчики уже имели место на двух этапах Кубка России. В обоих случаях речь тоже шла о коротких программах и о судействе в пользу фигуристок Этери Тутберидзе . В качестве «жертв» тогда фигурировали Елизавета Туктамышева и та же Трусова. Правда, на следующий день все неизменно становилось на свои места и претензий к распределению призовых мест после произвольной не возникало.

19 часов, отделявших окончание вчерашних соревнований от начала сегодняшних, все обсуждали судейство женской короткой программы. Стоило Евгению Плющенко в очередной раз наехать на судей, занизивших, по его мнению, оценки Александре Трусовой , как эту тему моментально подхватили журналисты с болельщиками.

За триксель Валиеву наказали как положено: недокрут, снижение «базы», сплошные «-5» и, разумеется, балл штрафа. У Трусовой этот прыжок был двойным и на «+3», что принесло ей преимущество в 2,09. Но его почти целиком компенсировали слабые надбавки («плюс один») за так называемое неясное ребро при отталкивании на другом прыжке – тройном флипе. Кроме того, у Валиевой выше компоненты (ровно на те же 2,09!) и еще два с половиной балла она выиграла на непрыжковых элементах – вращениях и дорожке шагов.

То, что у Валиевой лучше вращения, обсуждать смешно. Они у нее лучшие в мире. Ее перевес по компонентам – то есть, хореографии, скольжению и прочим «артистическим» штучкам – тоже вполне закономерен. Да, Трусова в этом плане прибавила, но не настолько, чтобы сравняться с Камилой, Анной Щербаковой или Аленой Косторной. Просто раньше она проигрывала здесь баллов пять, а теперь проигрывает два.

Остается ребро на флипе, о ясности или неясности которого лично я судить не возьмусь. Плющенко считает его «идеальным», но он в данном случае лицо предвзятое. Эту ошибку у Трусовой фиксируют уже в пятый раз с начала нынешнего сезона, хотя в предыдущем, когда Саша тренировалась у Тутберидзе и выступала на международных турнирах, с флипом у нее все было нормально.

Кабы не пандемия, соответствие трусовских ребер мировым стандартам можно было бы легко проверить по оценкам интернациональной бригады арбитров на первом попавшемся «челленджере» или Гран-при, однако сейчас такой возможности нету. С другой стороны, контролером в технической бригаде, фиксирующей подобные нарушения, в Челябинске работает не кто-нибудь, а лично Александр Лакерник, – вице-президент ISU, то есть, главный эксперт по правилам «фигурки» не только в России, но и в мире.

Теперь резюме. Никаким «сплавом» тут не пахнет – если Трусову и «прижали», то на балл-другой, не больше. В пределах погрешности. Да, надбавки Валиевой и Щербаковой с бесконечными «плюс 4-5» выглядят поддутыми, но ведь и Трусовой за все, кроме флипа, вчера поставили «плюс 3-4». Есть ли смысл из-за этого скандалить, – ведь за короткую медалей не дают, и две трети чемпионата у одиночниц еще впереди?

А с точки зрения Трусовой – так и все три четверти. В короткой программе «удельный вес» ее любимых прыжков на порядок ниже. Здесь их всего четыре и четверные запрещены, а в произвольной будет 11 и каких угодно, – при том, что число «валиевских» вращений там и сям одинаковое.

Как бы Плющенко, исходя из естественного вроде бы тренерского посыла – защитить свою спортсменку, не переборщил и, наоборот, не подставил бы ее. Судьи ведь тоже люди. На демонстративную грубость могут и обидеться.

ПОЗДРАВЛЕНИЯ ОТ ПРОИГРАВШИХ

Евгения Тарасова и Владимир Морозов

Евгения Тарасова и Владимир Морозов не знали побед два года и четыре дня – с 22 декабря 2018-го, когда они тоже выиграли чемпионат страны, только не в Челябинске, а в Саранске. С тех пор с ними много чего случилось: отъезд в США к тренеру Марине Зуевой, изменения в стиле, травмы, поражения, болезни, – наконец, пандемия, из-за которой стало втройне сложнее разрываться между Россией и Америкой…

И все-таки они выстояли – и вернулись на вершину. После идеальной короткой программы Тарасова с Морозовым получили в произвольной последний стартовый номер и сегодня почти до самого конца катались блестяще. Они шли не просто к победе, а к победе нокаутом: кроме легкого касания партнершей льда на стартовом сальхове все было сделано так, что не придерешься, включая даже тодес четвертого уровня. Оставалось добить последний выброс – и все, можно шампанское открывать…

Уже по тому, как сикось-накось Тарасова взлетела в воздух, стало понятно, что выброс пропал. Она пыталась удержаться на ногах, но безуспешно. После чего они запороли и финальное вращение. Уп-с… Неужели золото опять уплывет из-под носа?

Пока судьи колдовали с баллами, на диванчике по обе стороны от фигуристов приплясывали от волнения молодые тренеры – Максим Траньков и Сергей Воронов, лишь в этом году завершивший карьеру одиночника. Было понятно, что разрыв между их питомцами и Александрой Бойковой с Дмитрием Козловским будет совсем небольшим. Но в чью пользу?

Потом зажгли оценки, и Транькова подбросило с дивана, как из катапульты. Словно он только что выиграл свое третье олимпийское золото.

И вот что примечательно: первыми новых-старых чемпионов подошли поздравить Бойкова и Козловский, только что лишившиеся национального титула. Они сегодня тоже были не безупречны, хотя их ошибка на выбросе оказалась поменьше – всего лишь степ-аут.

Дмитрий Козловский и Александра Бойкова

По технической оценке ученики Тамары Москвиной превзошли Тарасову с Морозовым, однако тех спасли компоненты и главное – запас после короткой. Не знаю, кто из них больше заслуживал первого места в произвольной программе (разница получилась – семь сотых!), но по сумме все справедливо.

Не менее заслуженной и трудной получилась бронза Дарьи Павлюченко с Денисом Ходыкиным.

Дарья Павлюченко и Денис Ходыкин

Всю осень они пребывали несколько в тени других дуэтов, зато к Челябинску подготовились отменно и повторили прошлогодний результат, впервые преодолев отметку 220 баллов.

Анастасия Мишина и Александр Галлямов, перед чемпионатом считавшиеся фаворитами наряду с Бойковой/Козловским, похоже, не выдержали психологического напряжения. В Челябинске они не сделали «на плюс» ни одного прыжка. Сегодня каскад похоронила «бабочка» партнерши вместо второго из тройных сальховов, а чуть позже на тулупе запнулся и партнер. Похоже, Мишина с Галлямовым вновь «пролетают» мимо сборной России – если, конечно, мартовский чемпионат мира не отменят и этой сборной вообще будет где выступать.

В календаре ЧР остался один, заключительный вид: женская произвольная программа. Совсем скоро, где-то к восьми вечера по московскому времени мы узнаем имя последней чемпионки Челябинска-2020.

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