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«Трактор» на орбите. Щербакова, Трусова и Валиева устроили фантастический концерт
26 декабря 21:00
автор: Лев Тигай
автор фото: ФФККР. На фото: Анна Щербакова

«Трактор» на орбите. Щербакова, Трусова и Валиева устроили фантастический концерт

Чемпионат России в Челябинске завершился женской произвольной программой. Все призеры – Анна Щербакова, Камила Валиева и Александра Трусова - превзошли мировой рекорд.

«А не чепуху ли ты, дружок, пишешь?» – спрашивал я себя несколько дней назад, когда пафосно назвал предстоящий турнир одиночниц на ЧР-2020 «Олимпиадой».

Оказалось – и правда чепуху. Тому, что вытворяли сегодня на льду эти три тоненьких девочки, никакая Олимпиада даже в пометки не годится. Это был сплошной 20-минутный взрыв мозга, снос крыши, выход в открытый космос! Не верьте, что тракторы не летают: бетонную громаду челябинской арены, носящей именно такое название, сорвало с фундамента и унесло куда-то за пределы галактики. Вместе с тысячами болельщиков на трибунах и миллионами у телеэкранов по всей Земле.

ВОСТОРГ ПЛЮЩЕНКО

Александра Трусова

Они катались подряд, одна за другой. Начинала Трусова, которая после вчерашней короткой шла только четвертой. Однако разрыв был небольшой – и Саша, выбросив из головы разговоры о судействе и прочую мишуру вроде шипов на своем платье (они на сей раз остались нераскрытыми – и слава богу) с ходу врезала соперницам двумя четверными лутцами!

За каскад с первым же из них ей насыпали феноменальные 19,31. Если не ошибаюсь, больше за один элемент в истории фигурного катания получал только Александр Самарин. Ни Юдзуру Ханю, ни Нэйтан Чен столько не набирали. О женщинах – и говорить нечего.

Второй, отдельный лутц у Трусовой вышел похуже, на грани недокрута. Однако судьи не стали придираться. И в дальнейшем лишь поставили ей «штатное» неясное ребро на флипе – и все. А главное, что Саша впервые за очень долгое время смирила свои аппетиты, ограничилась двумя четверными и откаталась чисто. Обе программы на турнире! Сейчас никто уже и не вспомнит, когда такое с ней было предыдущий раз.

Тренер Трусовой Евгений Плющенко был в восторге. Еще бы: 170 баллов – на четыре больше сашиного же официального мирового рекорда. Мол, съели? Давайте теперь – догоняйте, ежели сумеете.

ГЛАЗА ЗМЕИ

Камила Валиева

Вышедшая на каток следом Камила Валиева попала в непростую ситуацию. У нее в программе тоже значились два четверных но тулупы, которые заметно дешевле. Так что любой серьезный срыв сразу отбросил бы назад 14-летнюю дебютантку чемпионатов страны. У которой вдобавок не все в порядке со стабильностью – то «задумается» (ее собственные слова) перед прыжком, то почувствует неуверенность, как накануне перед тройным акселем…

Нет, не зря Валиеву с самой ранней осени засунули во «взрослые» турниры, чтобы набиралась опыта. Когда отступать стало некуда, Камила вдруг преобразилась, в ее взгляде появилась совсем не детская суровость и какой-то внутренний огонь. Настоящие «глаза змеи» в полном соответствии с образом ее новой произвольной!

А какой там был первый четверной на совершенно гигантской высоте. Вот посмотрите – на видео из трансляции Первого канала. Это же что-то невероятное, ей-богу.

У Валиевой под конец к флипу тоже придрались (не ребро, а четверть недокрута, но по технике она с Трусовой сыграла вничью. Компоненты же у Камилы всегда повыше, да и запас с предыдущего дня тоже кое-какой был. В общем, Валиева возглавила протокол, и казалось, что золото от нее уже никуда не денется. Ведь Щербакова еще не вполне оправилась после недавнего воспаления легких и накануне после проката едва дышала. А тут – произвольная, вдвое больше и втрое трудней.

СЛЕЗЫ ТУТБЕРИДЗЕ

Анна Щербакова

Когда программа закончилась, челябинский зал в полном составе можно было отправлять в психушку. Все стояли, все кричали и все плакали начиная со зрителей и заканчивая, так сказать, «официальными лицами». Вытирал глаза хореограф Даниил Глейхенгауз, текло по лицу у телекомментатора Алексея Ягудина и даже у «железной» Этери Тутберидзе под сброшенной в порыве чувств антивирусной маской обнаружился подозрительно дрожащий подбородок. Щербакова вопреки всему вышла и сделала все идеально! Включая те же два четверных – лутц и флип.

Оставив на катке все силы, она выезжала с него буквально на полусогнутых. Зато анино лицо просто светилось от счастья! Оценок можно было и не ждать: вопрос с чемпионкой решился столь наглядно, что возразить ни у кого не повернулся бы язык. Правда, оценки оказались оч-чень непростые: Щербакова превзошла не только международные мировые рекорды, но и свои «внутренние», установленные год назад в Красноярске и казавшиеся абсолютно недосягаемыми. Тогда у нее было 182 и 262 по сумме, сейчас – на два балла больше и там, и сям.

Там еще много чего было – например, драма Елизаветы Туктамышевой, которая утром подумывала сняться с произвольной из-за последствий недавнего коронавируса, в итоге все-таки вышла, но сделать ничего толком не смогла и выпала из первой шестерки. Или прокаты Майи Хромых и Дарьи Усачевой, благодаря которым школа Тутберидзе оккупировала четыре места в топ-5. Но это все – потом, сейчас не до подробностей.

Ведь только что мы видели настоящее чудо.

Челябинск
Фигурное катание
Женщины

источник: «Советский спорт»
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