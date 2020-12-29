Так у нас сборная или разборная? Почему Трусовой до сих пор нет в составе на ЧМ

Например, Елизавета Туктамышева . На короткую программу ее энтузиазма еще хватило, но в произвольной экс-чемпионка мира напоминала выжатый лимон. Последние остатки сил она потратила сразу, на два неудачных тройных акселя и дальше уже докатывала как придется, словно сомнамбула (см. видео из трансляции Первого канала). Признаться, я был сильно удивлен, когда увидел в протоколе, что Лиза умудрилась-таки сделать тем или иным образом все семь прыжковых элементов.

Во-вторых, – опять же из-за пандемии – чемпионат страны прошел без большой группы ведущих фигуристов. А некоторые из тех, кто все же доехал до Челябинска, выступали там на фоне последствий недавней болезни и физически не могли показать свою истинную силу.

Во-первых, из-за коронавируса отменен январский чемпионат Европы. И если раньше ЧР был последней проверкой непосредственно перед первенством континента и называл именно его участников, то теперь эта привычная последовательность нарушена. Челябинский отбор как бы повис в воздухе – ведь до чемпионата мира, запланированного на конец марта, еще много чего может произойти. Недаром в прежние годы состав сборной не раз корректировался в промежутке между ЧЕ и ЧМ.

С другой стороны, в Челябинске хватало и ярких выступлений, заслуживающих всяческого поощрения. Федерация оказалась в непростом положении. Наобум называть состав сборной целиком было бы глупо, ведь определить всех сильнейших на конец весны сейчас нельзя. Но и полностью отложить решение на потом – тоже не вариант, тогда чемпионат страны просто обесценился бы.

Пришлось искать между этими крайностями некую золотую середину.

КАК СОСТАВ ОПРЕДЕЛЯЛИ РАНЬШЕ

Анна Щербакова

Напомню, что обычная схема была такова: чемпионы и серебряные призеры ЧР попадают в сборную автоматически, а бронзовых ФФККР может как включить туда, так и заменить по своему усмотрению. Хотя этой возможностью федерация в последние годы старалась не пользоваться, предпочитая полностью соблюдать «спортивный принцип».

Кроме того, из этой иерархии надо исключить юных фигуристок, которые уже могут кататься «со взрослыми» внутри страны, но не имеют такого права на международной арене. Самый известный пример на эту тему случился два года назад в Саранске, когда весь пьедестал ЧР оккупировали 14-летние Анна Щербакова, Алена Косторная и Александра Трусова, а на ЧЕ поехали те, кто занял места с четвертого по шестое, – Станислава Константинова, Алина Загитова и Софья Самодурова.

Причем кандидатура Самодуровой (аналог бронзового призера) тогда считалась спорной – по сравнению с Евгенией Медведевой (седьмое место, не хватило трех с лишним баллов) и Елизаветой Туктамышевой (отлично выступала в первой половине сезона, но пропустила ЧР из-за болезни). В итоге ФФККР все-таки отправила Самодурову на ЧЕ, где та сенсационно взяла золото, а «чемпионка страны среди взрослых» Константинова, напротив, провалилась. Перед чемпионатом мира ее решили заменить, устроили дополнительный отбор в финале Кубка России с участием Туктамышевой и Медведевой, последняя его выиграла – в упорнейшей борьбе и при спорном судействе, после чего завоевала на ЧМ бронзовую медаль. А чемпионкой планеты тогда стала Загитова.

Как видите, история очень сложная. Здесь возможны самые разные, порой непредсказуемые повороты. Но вернемся к результатам Челябинска и к отбору в нынешнюю национальную команду.

Чемпионат России

Сумма двух программ

Женщины

Анна Щербакова - 264,10 Камила Валиева* - 254,01 Александра Трусова – 246,37 Дарья Усачева* - 230,56 Майя Хромых* - 211,91 Елизавета Нугуманова – 204,63 Елизавета Туктамышева – 204,25

Не выступали: Алена Косторная, Евгения Медведева

Мужчины

Михаил Коляда – 296,15 Макар Игнатов – 265,37 Марк Кондратюк – 260,31 Андрей Мозалев – 252,92 Александр Самарин – 251,38 Антон Шулепов – 249,89 Петр Гуменник – 247,47

Не выступали: Дмитрий Алиев, Артур Даниелян

Пары

Евгения Тарасова/Владимир Морозов – 228,23 Александра Бойкова/Дмитрий Козловский – 224,99 Дарья Павлюченко/Денис Ходыкин – 221,39 Анастасия Мишина/Александр Галлямов – 211,95 Аполлинария Панфилова/Дмитрий Рылов – 207,03

Танцы

Александра Степанова/Иван Букин – 220,16 Тиффани Загорски/Джонатан Гуррейро – 210,94 Анастасия Скопцова/Кирилл Алешин – 196,97 Софья Шевченко/Игорь Еременко – 194,29 Елизавета Худайбердиева/Егор Базин – 192,68 Аннабель Морозова/Андрей Багин – 182,86

Не выступали: Виктория Синицина/Никита Кацалапов

* Не претендуют на участие в чемпионате мира-2021, так как не преодолели 15-летний возрастной ценз ISU до 1 июля 2020 года.

ЧЕГО ЕЩЕ ВЫ ХОТИТЕ ОТ ТРУСОВОЙ?

В воскресенье после заседания исполкома ФФККР было объявлено: чемпионы Челябинска гарантируют себе путевки на ЧМ, а по всем остальным вопрос остается открытым. Разберем это решение на примере того же женского катания.

Первым делом вычеркиваем из итогов чемпионата России юниорок Этери Тутберидзе, втроем забравшихся в топ-5, – Валиеву, Усачеву и Хромых. Что получаем в остатке? Щербакова – уже в сборной, на два остальных места претендуют Трусова, Нугуманова и Туктамышева (именно в таком порядке) плюс держим в уме Косторную (между прочим, лучшую одиночницу мира в прошлом сезоне) и Медведеву.

Понятно, что минимум одно место надо было оставить вакантным. При всем уважении к Елизавете Нугумановой, прежде не поднимавшейся на ЧР выше 14-го места, никогда не выступавшей во «взрослом» Гран-при и опередившей в Челябинске полуживую Туктамышеву. Разница между ними составила всего 0,38, хотя Нугуманова установила личный рекорд – кстати, довольно скромный по российским меркам. Думаю, здесь речь будет идти скорее о включении 18-летней фигуристки в «начальную» сборную следующего сезона, состав которой тоже определяет ЧР. Если не в основную шестерку (там будет страшная конкуренция с участием Валиевой и ее сверстниц), то хотя бы в трио запасных, также находящихся «на зарплате».

Зато в случае с Трусовой вердикт ФФККР выглядит, мягко говоря, спорным. На ЧР Саша выдала два чистых проката, сделала два четверных и поучила оценки на уровне мирового рекорда. А до этого выиграла два кубковых этапа и даже на крайне неудачном ноябрьском Гран-при все равно была четвертой. Спрашивается: чего ж вам еще надобно, господа из федерации? Все ведь понимают, что если отбросить все текущие взлеты-падения-болячки, то три сильнейших фигуристки в стране «от 15 и старше» – это Щербакова, Трусова и Косторная.

ОТБОР БЕЗ ПРАВИЛ

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский

Аналогичные претензии к ФФККР могут предъявить серебряные призеры чемпионата в парных видах катания – Тиффани Загорски с Джонатаном Гуррейро и особенно Александра Бойкова с Дмитрием Козловским. У них-то в Челябинске были все сильнейшие и дуэт Тамары Москвиной до последнего боролся за золото. А если в февральском финале Кубка страны с Бойковой и Козловским, не дай бог, случится какая-то «одноразовая неприятность» – вроде микротравмы, сильного расстройства желудка или сломанного конька? Выкинете их с ЧМ (за что?!) или будете тащить на пьедестал через головы конкурентов?

У мужчин ситуация несколько иная – там у России на чемпионате мира есть только два места, а не три. Поэтому здесь решение ФФККР возражений не вызывает: Михаил Коляда все вопросы на свой счет точно снял, а одна вакансия (см. выше) должна оставаться по-любому. Но в других видах ее тоже можно было оставить всего одну (в танцах – для Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым). А Трусова и ей подобные герои Челябинска уже готовились бы к стокгольмскому ЧМ, который, надеюсь, все-таки не отменят. Думаю, так было бы справедливее.

И еще один важный момент. Плохо то, что до чемпионата России федерация совсем ничего не сформулировала про отбор. На пресс-конференции перед турниром гендиректор ФФККР Александр Коган категорически настаивал, что говорить про ЧМ еще рано, – а через неделю вдруг стало «не рано». Можно подумать, что соревнования в Челябинске могли внести полную ясность или, наоборот, перевернуть все вверх дном.

Понятно, что основная волна отказов от участия в ЧР пошла как раз в последние дни, и ситуация менялась очень быстро. Но все-таки отбор, где участники не имеют о его правилах ни малейшего представления, – это нонсенс. Хоть что-то фигуристам надо было сказать. Уж лучше потом, если что, переиграли бы.