Загитовой повезло со жребием. Щербакова и Валиева должны принести ее команде победу

Жеребьевка состоялась накануне, после конкурса прыжков, о котором «Советский спорт» уже рассказывал и который завершился парадоксально, но не сенсационно: квартет девушек вчистую перепрыгал четырех парней. Загитова с Медведевой, исполняющие на турнире «представительские» функции капитанов, перед конкурсом выступали с показательными номерами, и, глядя на них, даже несведущему зрителю было несложно понять: кто из героинь олимпийского Пхенчхана-2018 упорно пытается продолжать спортивную карьеру, а кто ее давно и официально приостановил, переключившись на учебу и работу телеведущей.

Дело даже не в том, что Алина в пятницу упала, а Женя нет. Просто Медведева передвигалась по льду на порядок легче и быстрее. Думаю, если у кого-то и оставались надежды на возвращение Загитовой в большой спорт, теперь их (надежды, а не надеявшихся) следует похоронить с подобающими почестями. Game over.

АЛИНЕ ДОСТАЛАСЬ «СБОРНАЯ ТУТБЕРИЗДЕ»

Зато при жеребьевке, определявшей составы команд на субботу и воскресенье, «Атаманша Алине» оказалась удачливее. Они с Медведевой выбирали фигуристов по очереди, как в дворовом футболе. И хотя начинала Женя (это право она получила не случайным образом, а почему-то от гендиректора Первого канала Константина Эрнста), когда дело дошло до их родного женского катания, первый «ход» уже перешел к Загитовой - и та, естественно, назвала Анну Щербакову.

Если бы Медведева могла затем выбрать любую из пяти оставшихся фигуристок, вполне возможно, что ей оказалась бы Камила Валиева. Но организаторы назначили второй «сеянной» Александру Трусову, так что у Жени вариантов не было. После чего Валиева отправилась к «загитовцам» вслед за Щербаковой, а вскоре к ним присоединилась и Дарья Усачева. Так везучая Алина заполучила сразу трех учениц Этери Тутберидзе, которые, как известно, проигрывают редко. На декабрьском чемпионате России в Челябинске Щербакова, Валиева и Усачева были первой, второй и четвертой соответственно.

В остальных видах «медведевцы» смотрятся посильнее: у них и Михаил Коляда, и супертанцоры Александра Степанова с Иваном Букиным, и две пары из школы Тамары Москвиной. Но если собрать в кучку личные рекорды нынешнего сезона, то выяснится, что по их сумме команда Загитовой превосходит соперников почти на 30 баллов. Щербакова с Валиевой перевешивают все. Кстати, что в сегодняшних коротких программах, что в завтрашних произвольных, оценки будут ставить самые настоящие судьи по вполне официальным правилам ISU. Никаких «6,0» и жюри с табличками, как в «Ледниковом периоде».

Кто победит в «Кубке Первого канала», если все повторят личные рекорды сезона-2020/21

КОСТОРНАЯ НЕ СТАЛА РИСКОВАТЬ, ЧТОБЫ НЕ ОСТАТЬСЯ БЕЗ ЧМ

По составу этот турнир превосходит все предыдущие, включая ЧР. До полного комплекта звезд не хватает только Виктории Синициной с Никитой Кацалаповым и Алены Косторной, которая значилась в предварительных списках, но снялась в последний момент, 3 февраля – и была заменена на Майю Хромых.

Причина отсутствия у Алены и танцоров одна: плохая форма после перенесенного в конце минувшего года коронавируса. Хотя в случае Косторной, думаю, важен еще один фактор. Лучшая фигуристка планеты по итогам прошлого сезона в новом пока не выиграла ни одного турнира, не прыгнула ни одного тройного акселя и всерьез рискует не отобраться на ЧМ-2021. Чемпионат страны Алена пропустила, и теперь у них с Евгением Плющенко остается последний шанс: финал Кубка России в конце февраля-начале марта. К нему и готовятся – стараясь не отвлекаться и не распыляться.

Другие претенденты на поездку в Стокгольм, где пройдет чемпионат мира (на данный момент состав сборной не сформирован даже наполовину), наоборот, решили воспользоваться командным турниром, чтобы лишний раз доказать свою состоятельность судьям и ФФККР. Ну, и подзаработать заодно – как-никак, из десяти миллионов рублей призового фонда в прыжковом конкурсе был разыгран всего один. Остальное разложит по карманам предстоящий Матч звезд. Вчера вечером выбрали и утвердили названия команд: «Время первых» Медведевой против «Красной машины» Загитовой.

Выходит, Женя любит смотреть не только японские мультики, но и наши фильмы про космонавтов. Ну, а с Алиной все ясно – у нее папа хоккейный тренер.

Расписание «Кубка первого канала»

6 февраля, суббота

17.00. Короткие программы

7 февраля, воскресенье

17.00. Произвольные программы