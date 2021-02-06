Сергей Шахрай: Валиева – это Месси и Роналду фигурного катания

Чемпион мира Сергей Шахрай прокомментировал выступление девушек.

- Особняком в короткой программе стоит выступление Камилы Валиевой. Я много выступлений видел в своей жизни, но это было абсолютное волшебство и шедевр. Валиева – это Месси и Роналду фигурного катания!

Камила чисто и легко справляется со сложнейшими элементами. Это просто истинное наслаждение смотреть на ее выступление. Я представляю, как она будет кататься на Олимпийских играх. Камила выиграла 13 баллов у Саши Трусовой в короткой программе.

Это была отличная идея федерации фигурного катания дать возможность выступить сильнейшим фигуристам страны вместо чемпионата Европы, который обычно проходит в эти сроки, и который отменили из-за пандемии.

Это отличная возможность сохранить себя в тонусе. И все спортсмены показали, что находятся в хорошей форме и готовы показать себя на чемпионате мира, который пройдет в конце марта.