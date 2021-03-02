Загитова на ТВ, Коляда-Нуреев и новый гений от Тутберидзе. Интервью с Ильей Авербухом

- Кондратюк в этом поразил всех неожиданным прорывом: взял бронзу чемпионата России и чуть не отобрался на чемпионат мира. - Марк в свое время катался у меня в «Щелкунчике». Уже тогда было видно, что парень талантливый, но потом он как-то потерялся, исчез из поля зрения. Я расспрашивал - говорили, что у него очень болят колени. Кондратюк мне запомнился, он и в десять лет был непохож на других. Мы играли по три спектакля в день, и между представлениями все дети носились туда-сюда или спали, а он все время сидел где-нибудь с книгой. Это приятно удивляло. И когда теперь я увидел, как этот «читающий мальчик» уже повзрослевшим выходит на лед и прыгает один четверной, другой, третий – настоящий боец! Такое редкое сочетание внутренней силы и интеллигентности. Надеюсь у них с Соколовской и дальше все будет хорошо.

- В ближайшее время кому-то еще программы ставить не собираетесь? - Пока рановато об этом говорить. Для нашего шоу в «Мегаспорте» я, конечно, ставлю несколько показательных номеров, а турниры… Вот поступило предложение от Светланы Соколовской поработать с Марком Кондратюком. Надеюсь, получится интересно. Кстати, он тоже будет выступать в нашем шоу 7 марта. Ну, и если Мишин захочет продолжить сотрудничество, я, конечно, буду только рад.

- И что он ответил? - Надо отдать Мишину должное. Он очень убедительно объяснил Коляде – мол, доверься Илье, я уверен, что эта музыка тебе необходима. Миша моментально успокоился, и дело пошло гораздо быстрее, костяк программы мы набросали буквально за пару дней. Конечно, это было еще не все, и я три раза приезжал в Петербург, чтобы доделать постановку. Сначала Мишин расставил элементы, потом, как он сам сказал, «елка прекрасная, пора вешать на нее игрушки» - и так далее. Довели все до ума. И когда Коляда в сентябре впервые выступил с программой на контрольных прокатах и поднял зал на ноги, это было абсолютное счастье. У меня телефон просто разрывался – все благодарили, что мы показали такого, нового Коляду.

- Хочу расспросить вас о произвольной программе Михаила Коляды, которую вы ставили в качестве хореографа, - на музыку из фильма о балетном танцовщике Рудольфе Нурееве. Как вообще родилась идея с такой резкой сменой образа? - Это большая удача, что получилась такая программа. Надеюсь, она станет мишиной визитной карточкой. Предложение поступило от его тренера Алексея Мишина. Естественно, я согласился – когда звонит Мишин, сказать, что тебе не интересно… Даже не знаю, кем для этого надо быть. Алексей Николаевич предложил несколько вариантов музыки, и композиция из «Белого ворона» мне сразу понравилась. В ней было важное зерно – важное именно для Коляды. Хотя он поначалу сомневался в правильности выбора, это чувствовалось. А когда спортсмен не до конца тебе доверяет, работать очень сложно. Ведь мы с Колядой до этого вообще не были знакомы. В общем, в какой-то момент я, видя сомнение в его глазах, просто взял и позвонил Мишину в Петербург. Включил громкую связь и говорю: Алексей Николаевич, давайте втроем еще раз подумаем и решим - делаем эту программу или меняем?

- Расскажите о ледовом шоу, которое вы устраиваете в «Мегаспорте» 7 марта. - Подобных мероприятий в Москве не было больше года. Мы здорово соскучились по зрителю, и я очень рад вновь встретится с ним. В нашем шоу выступят победители и призеры телепрограммы «Ледниковый период», а также звездные фигуристы разных лет. Свои номера покажут Алина Загитова и Евгения Медведева. Плюс члены сборной России, которым скоро кататься на чемпионате мира – Михаил Коляда, Александра Степанова и Иван Букин. В «Мегаспорте» многие будут выступать под песни наших известных исполнителей. В общем, это должен быть гала-концерт, настоящий бенефис фигурного катания!

- Недавно на «Кубке первого канала» Кондратюк сделал пять прыжков в четыре оборота. Как вам понравился этот новый коммерческий турнир.

- По-моему, он получился. Как говорится, не было бы счастья, да несчастье помогло. Чемпионат Европы отменили и появилась возможность организовать что-то новое. Думаю, у этого турнира есть будущее – может, не в феврале, а попозже, в самом конце сезона. Конечно, правила еще будут как-то меняться, но история вкусная. Она объединяет фигуристов по принципу «один за всех и все за одного». Я имею в виду не те две команды, которые соревновались в «Мегаспорте». Какая из них выиграла и с каким счетом – это все условно. Главное: было ощущение, что все мы – одна большая семья. Это здорово.

- Насколько этот турнир был показателен со спортивной точки зрения?

- Совершенно не показателен. Это другая атмосфера, другой настрой, участники ставили перед собой другие задачи. Делать по такому турниру какие-то прогнозы перед официальными соревнованиями, по-моему, нельзя.

- Но почему? Ведь там все стремились показать максимальную сложность, как на настоящем чемпионате. В чем же разница? Нет соревновательного стресса?

- Конечно. Шоу это шоу, а соревнования – это соревнования.

СТОИТ ЛИ ФИГУРИСТАМ КРУТИТЬ САЛЬТО?

- В каком направлении «Кубок Первого канала» может развиваться дальше?

- Здесь мы не являемся первооткрывателями. Подобные турниры проводились в Северной Америке, проводятся в Японии. В них важна коммерческая составляющая – должны быть солидные призовые. Думаю, когда закончится эпидемия и откроются границы, турнир вполне может стать международным. Скажем, Россия против сборной мира. Или несколько команд от разных континентов - Европы, Америки, Азии.

- Я не совсем это имел в виду. Такой турнир – некий аналог Матча звезд в баскетболе или хоккее, а там много всяких шоу-состязаний. Да, у нас тоже был конкурс прыжков, но в фигурном катании наверняка есть масса и других фокусов. Из тех, что профессиональные спортсмены легко делают на тренировках для развлечения - вроде бросков с центра площадки или ударов от ворот до ворот. Для простого зрителя это может быть очень привлекательно и эффектно.

- Не думаю, что это направление подходит для фигуристов – чтобы они крутили сальто и тому подобное. Такие турниры тоже существуют, на них разрешено использовать элементы, не разрешенные правилами ISU. Но там выступают только профессионалы, которым нельзя параллельно кататься в любительских соревнованиях.

- Кстати об ISU. Вас не удивляет, что во всех других видах спорта международные соревнования давно возродились, пусть и без зрителей – лыжники бегают, футболисты играют и т.д. – а у фигуристов целый год ничего организовать не получалось. Еле-еле спасли чемпионат мира, хотя и в нем стопроцентной уверенности до сих пор нет.

- Честно говоря, я сам не пойму, в чем тут проблема. Возьмите недавний чемпионат мира по хоккею среди молодежных команд. Большие, многочисленные сборные, турнир проходил в Канаде, где до сих пор закрыты все катки – даже участие их фигуристов в чемпионате мира остается под вопросом, потому что много сложностей с подготовкой. Тем не менее, хоккей канадцы провели.

«КОЛЕСНИКОВ МОЖЕТ СТАТЬ ОЛИПИЙСКИМ ЧЕМПИОНОМ»

- Вернемся к предстоящему шоу в «Мегаспорте». У вас оно первое после коронавирусной паузы?

- В Москве – да. Мы возвращаемся, начинаем гастрольный тур. И стартовое шоу, как я уже сказал, будет особенным, эксклюзивным. Мы надеялись провести его еще в декабре, но, как вы понимаете, это было невозможно.

- А почему сейчас стало возможно?

- Смягчили ограничения, связанные с коронавирусом.

- Получается, что 30 процентов зала и 50, которые можно заполнять теперь, – это принципиальная разница с точки зрения окупаемости?

- Конечно, число зрителей очень важно. Да и вся ситуация вокруг явно изменилась. Цифры по эпидемии с каждым днем уменьшаются, все больше людей вакцинируются, - видно, что произошел перелом. Поэтому я принял решение: в марте начинаем работать. Кстати, 7-го числа мы проводим не одно, а два шоу – днем и вечером. Чтобы все желающие могли попасть в «Мегаспорт». Естественно, в зале будут соблюдаться все правила безопасности.

- Целый год без выступлений – это немало. Вы не боялись, что отрасль ледовых шоу может заглохнуть?

- Ну, опасений, что зритель совсем не вернется, все-таки не было. Да, коронавирусный период стал серьезным испытанием для каждого. Но считать финансовые потери, когда на весах человеческие жизни, – это, согласитесь, не очень корректно. И тем приятнее теперь встретиться с нашими зрителями, снова увидеть глаза друг друга. Спасибо телевидению - оно позволяет поддерживать эту историю. И все же эмоции, которые публика и фигуристы испытывают в живом зале несравнимы с ТВ. Хотя последний сезон «Ледникового периода» прошел с большим успехом – об этом можно судить и по отзывам, и по высоким рейтингам.

- А чем этот сезон выделялся на фоне предыдущих? Все-таки шоу идет уже давно…

- Выросло общее качество выступлений. Непрофессионалы научились кататься на очень приличном уровне – я имею в виду всех участников в целом. Плюс, конечно, нельзя не выделить наших призеров. Оля Кузьмина прогрессировала какими-то семимильными шагами. Слава Чепурченко делал такие вещи, которые исполнит не каждый профессиональный фигурист, а Регина Тодоренко овладела искусством катания абсолютно с нуля. Кстати, все трое тоже будут выступать в «Мегаспорте». И там же можно увидеть лауреатов программы «Ледниковый период. Дети», уже добившихся немалых успехов на официальных юниорских турнирах - Елизавету Берестовскую, Николая Колесникова.

- Колесников, тренирующийся у Этери Тутберидзе, в 11 лет уже вовсю крутит четверные. Это действительно суперталант?

- Я работал с Колей весь тот проект, который он выиграл. Это фигурист, поцелованный богом. Дай бог, чтобы травмы или что-то другое не помешало ему дойти туда, куда он способен. Талант у мальчика действительно огромный, он может стать олимпийским чемпионом.

ОСТАНЕТСЯ ЛИ ЗАГИТОВА В «ЛЕДНИКОВОМ ПЕРИОДЕ»?

- Гвоздем последнего сезона «Ледникового периода» стал дебют в роли ведущей Алины Загитовой, вокруг которого было очень много споров. Расскажите, с какими трудностями ей пришлось столкнуться? Ведь для человека, пробующего себя в новом деле, это неизбежно.

- Прежде всего я горжусь тем, что Алина принимала участие в нашем проекте. И она большая умница: от программы к программе, от эпизода к эпизоду, Загитова все время делала работу над ошибками – и шла вперед. Может, кто-то думает, что взять микрофон и вести такое шоу способен каждый, но, уверяю вас, это не так. Конечно, Алине потребовалось какое-то время - чтобы почувствовать себя спокойно перед камерой, понять, как себя естественно вести, научиться работе с телесуфлером, со сценарием. Но ее все поддерживали – и главное, она сама стремилась научиться, ей было интересно. Кстати, они с Алексеем Ягудиным будут вести и предстоящее шоу в «Мегаспорте». Уже не в телестудии, а в большом зале – так что для Алины это еще один эксперимент. Вообще это с самого начала было одной из моих идей «Ледникового периода»: помогать фигуристам находить себя в жизни после большого спорта, когда карьера заканчивается или ставится на паузу. То, что Загитова пробует себя в другой профессии, - разве это не здорово?

- Она будет вести «Ледниковый период» в дальнейшем?

- Это решаю не я, а руководство Первого канала. Оно, насколько я знаю, осталось очень довольно тем, как Алина справилась в первый сезон. Слышал только позитивные отзывы.