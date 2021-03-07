Косторной дали срок, новая травма Кокорина, скандал в Минске в Кубке Гагарина

В свою очередь Косторная объяснила причины своего возвращения. «Шестое место в Финале Кубка России четко дает понять, что ты не то что-то сделал. Что у тебя все в жизни не так. И это надо менять. Надо извиняться, усмирять свою гордыню и просить прощения», - сказала фигуристка.

Заслуженный тренер России предоставила Алене испытательный срок в два месяца. «Она должна полностью войти в наш процесс, без дополнительных выходных, без условий, что кто-то мешается на льду – все равно это должны мы определять. И запрыгать тройной аксель», – заявила Тутберидзе в эфире Первого канала.

Чемпионка Европы-2020 Алена Косторная официально вернулась в группу Этери Тутберидзе. 17-летняя фигуристка летом со скандалом ушла от тренера в академию Евгения Плющенко, однако с тех пор не выиграла ни одного турнира. Она заняла второе место на этапе Кубка страны в Казани и на Гран-при России, пропустив несколько соревнований из-за коронавируса. В финале Кубка России спортсменка была только шестой, уступив путевку на чемпионат мира в Стокгольме Елизавете Туткамышевой. После такого провала Косторная решилась на уход от Плющенко, однако возвращение состоялось на определенных условиях со стороны Тутберидзе.

В РПЛ тремя матчами в субботу начался 21-й тур. В Москве ЦСКА уверенно переиграл «Ахмат» - 2:0 и сохранит за собой вторую строчку по итогам тура. Первый мяч за армейцев забил венесуэльский новичок Рондон, реализовавший в первом тайме пенальти, назначенный за игру рукой. После перерыва он ассистировал Влашичу, установившему окончательный результат. ЦСКА приблизился к «Зениту» на расстояние двух очков. Питерцы свой матч играют 8 марта в Казани против «Рубина».

Идущий третьим «Сочи» сыграл вничью в Ростове-на-Дону – 0:0, получив пять желтых, а в самой концовке и одну красную карточку. В итоге следующий матч с «Локомотивом» у южан будут пропускать лидеры Антон Заболотный и Нобоа, а также Бурмистров. Команду Владимира Федотова сегодня может опередить «Спартак», если победит в Краснодаре. От армейцев сочинцы теперь отстают на три очка.

Еще в одном субботнем матче «Ротор» и «Химки» не выявили победителя – 0:0.

Кокорин снова с мышечной травмой

Нападающий «Фиорентины» Александр Кокорин получил очередную мышечную травму, с которыми постоянно мучился в «Спартаке» осенью. Россиянин почувствовал боль еще во время встречи 25-го тура чемпионата Италии с «Ромой» (1:2). Обследование выявило у игрока повреждение прямой мышцы левого бедра. По этой причине Кокорин пропустит сегодняшний матч с «Пармой».

Вчера в серии А «Ювентус» победил «Лацио» - 3:1 благодаря дублю Мораты. Криштиану Роналду появился на поле на 69-й минуте, когда судьба матча была решена. Туринцы поберегли португальца для игры в Лиге чемпионов. «Юве» идет на третьем месте в Серии А с 52 очками. На одно больше у «Милана» и на семь – у «Интера».

«Бавария» спаслась благодаря хет-трику Левандовски, у Месси две передачи

В чемпионате Германии в центральном матче «Бавария» одержала волевую победу над дортмундской «Боруссией» - 4:2. К девятой минуте гости вели 2:0 после дубля Эрлинга Холанда. Однако еще в первом тайме Роберт Левандовски сравнял счет после голов на 26-й и 44-й минутах. После перерыва Леон Горетцки вывел мюнхенцев вперед, а в концовке Левандовски оформил хет-трик.

После 24-х туров «Бавария» набрала 55 очков. На два меньше у «Лейпцига», который вчера уверенно переиграл в гостях «Фрайбург» - 3:0. Дортмундцы только шестые – 39 очков.

«Барселона» продлила свою беспроигрышную серию в Примере до 16 матчей. Каталонцы в субботу победили на выезде «Осасуну» - 2:0. Голы у сине-гранатовых забили Альба и Мориба, оба с передач Лео Месси. «Барса» не проигрывает в чемпионате Испании с 5 декабря, одержав за это время 13 побед при трех ничьих. Команда Роналда Кумана идет на втором месте, на два очка отставая от «Атлетико». Однако у мадридцев две игры в запасе.

«Северсталь» была в трех секундах от сенсации, в Минске летели бутылки

В Кубке Гагарина в четырех парах прошли третьи матчи первого раунда. «Московское «Динамо» с большим трудом победило в Череповце «Северсталь» - 2:1 ОТ. Бело-голубые спаслись за 3 секунды до конца основного времени, когда Кагарлицкий перевел игру в овертайм. А там решающая шайба была забита на 80-й минуте Тарасовым. Счет в серии стал 2-1 в пользу команды Владимира Крикунова. Но вряд ли кто мог подумать, что «Северсталь» окажет столь упорное сопротивление одному из фаворитов Запада.

Скандалом завершился матч в Минске, где арбитры Оленин и Ромасько оставили в овертайме хозяев втроем после удалений Митчелла и Клинкхаммера на 78-й и 79-й минутах. Большинство «5 на 3» гости реализовали уже через 27 секунд (4:3 ОТ), после чего на лед под оглушительный свист прилично заполненных трибун полетели бутылки с водой. В дополнительное время все три удаления пришлись на «Динамо». Нарушения были, но в то же время арбитры не зафиксировали фол на игроке хозяев Принсе. В итоге СКА в итоге повел в серии 3-0.

После игры председатель федерации хоккея Белоруссии и наблюдательного совета «Динамо» Минск Дмитрий Басков на официальном сайте ФХБ заявил следующее: «Сегодня, как и во всех матчах этой серии, мы увидели несколько моментов, которые вызывают вопросы. Плей-офф — это не только накал эмоций на площадке, но и большая заряженность всех причастных к матчу вне арены. Так вышло, что сегодня, даже при безусловной поддержке трибун, чувствовалось, что и у соперника на льду снова присутствует дополнительный игрок. Эмоции наших болельщиков это очень ярко подтверждают. Ребята благодарны за ту поддержку, которую они получили и, надеюсь, получат в дальнейшем. Если раньше я говорил, что «Динамо» способно удивить, то сейчас говорю, что «Динамо», невзирая на статус противника, способно постоять за себя и за своих болельщиков, которые как никто достойны честной игры».

Сумел сократить отставание от «Авангарда» «Автомобилист», выигравший первый домашний матч после двух поражений в Балашихе. Шайба Белоусова, заброшенная за минуту 8 секунд до конца третьего периода, принесла екатеринбуржцам победу – 2:1. С тем же счетом «Магнитка» одолела на выезде «Барыс» и вышла вперед в этом противостоянии.

Российские лыжницы снова без медалей

На чемпионате мира в Оберстдорфе россиянки остались без наград в лыжной гонке на 30 км, завершавшей женскую часть программы. Лучшая из наших Татьяна Сорина финишировала на девятом месте, Яна Кирпиченко 12-я, Мария Истомина 20-я. Золото снова завоевала норвежка Тереза Йохауг – четвертое на этом ЧМ. Всего у Йохауг 14 побед на мировых первенствах, она догнала по числу золотых медалей российскую лыжницу Елену Вяльбе, которая сейчас возглавляет нашу лыжную федерацию. Рекорд принадлежит норвежке Марит Бьорген – 18 побед.

Сегодня ЧМ-2021 завершается марафоном на 50 км у мужчин (15.00 мск). Основными претендентами на победу считаются наш Александр Большунов и финн Иво Нисканен. Норвежцы также выставляют лучшие силы: Ханса Холунда, Симена Крюгера, Эмиля Иверсена, Пола Голберга и даже суперспринтера Йоханнеса Клэбо.