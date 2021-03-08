«Даже гениальному тренеру нужен талантливый ученик». Интервью с Алексеем Мишиным

– Алексей Николаевич, cколько времени cейчас проводите на работе? – Прихожу в десять утра, ухожу не раньше трех дня. Когда начинал тренировать, нам доставалось очень мало времени на льду: час – утром и час – вечером. Все мои лучшие спортсмены вышли из такого графика. Cейчас вообще тренируются целыми днями. Поэтому, я тоже потихоньку увеличиваю время катание. Выходит полтора час утром, час вечером, плюс разминки и упражнения на вращательных тренажерах.

Его юмор с годами только расцветает. Пока ты «зависаешь» после фразы маэстро в «десятку», Мишин заливисто хохочет. Пока раздумываешь: над твоим ли замешательством или всей ситуацией, он тебя из ступора назидательно выводит: «Ты только написать это не вздумай». А начали мы разговор о ежедневном для юбиляра.

Как вино высшего качества с годами cтановится лучше, так и Алексей Николаевич во многом готов дать фору молодым. Тренировки у Мишина – лишь видная обывателю часть бурного творческого процесса, достаточно с тренером провести полчаса и убедишься, что день его расписан по минутам. На юбилейное интервью он пригласил, конечно же, в знаковое для фигурного катания Петербурга место – дворец спорта «Юбилейный». Символично, да. Но могло разве быть по-другому?

Урманов и Плющенко, Ягудин и Туктамышева, только лишь для перечисления достижений его учеников понадобилось бы место для огромного текста.

Восьмое марта в этом году стало знаковым событием для петербургского спорта. В международный женский день 80-летний юбилей отмечает заслуженный тренер СССР и России, легендарная личность в мировом фигурном катании, Алексей Николаевич Мишин .

– Говорят, мужчине столько лет, насколько он себя чувствует. У вас сейчас какой период?

– Я не помню в деталях, как себя ощущал – в 30, 40 или 50. Сейчас ощущаю хорошо! В молодости, кстати, когда покуривал, чувствовал себя хуже, чем сейчас. Завязал на чемпионате СССР в Минске. Но это неважно.

– Когда вы поняли, что молодость прошла?

– Бестактный вопрос. (Улыбается) Молодость у меня не прошла. И старость не пришла. К счастью в моей жизни ничего к худшему не меняется. Конечно , тренерские победы раньше были поярче. Тогда мои ученики выигрывали чемпионаты мира Олимпийские Игры. Сейчас наши успехи поскромнее.

– Как вы вообще относитесь к своим юбилеям, круглым цифрам?

– Уже несколько десятилетий 8-го марта начинается празднование. Что это – женский день или мой День рождения? Все само собой наступает.

– А как с годами меняется ваше отношение к женщинам?

– В моей жизни пока ничего не произошло, чтобы я свое отношение к женщинам менял (улыбается). Про возраст скажу то же самое и про юбилеи. Прошел рубеж в 60 лет, 65, 70, 75, сейчас – 80. Все эти круглые даты я воспринимаю одинаково. Все тоже самое, как и раньше – интересная работа, есть все необходимое для жизни и семьи, любимый внук , замечательная внучка и жизнь расцвела новыми красками.

Две команды в двухкомнатной квартире

– Ваш день рождения приходится на международный женский праздник. Неловко из-за этого себя чувствовать приходилось?

– Нет! Никакого комплекса. У нас же это не просто праздник, а смешанный, мужской и женский сабантуй. Все вместе само собой наступает.

– Великий баскетбольный тренер Владимир Кондрашин рассказывал, что на свои дни рождения иногда уезжал в Прибалтику, подальше от поздравительной суеты. У вас таки мысли появлялись?

– Да, такое же ощущение бывает наверное у женихов на свадьбах: скорее бы все закончилось. Но в организацию наших празднований многие люди вовлечены. Федерация фигурного катания яркое мероприятие хочет провести, дворец спорта помогает, cпорткомитет. Руководству города курирующему спорт тоже большое спасибо. правительстве города, курирующее спорт... Поэтому, не то, что в Прибалтику – даже к себе на дачу выехать нереально!

– Участвовать в таких праздниках – дело хлопотное?

– Для меня не особо. Но в принципе надо выполнить большую работу. Все приготовить, организовать , составить списки участников, проверить, никого не забыть. На празднике будет выступать много звезд: Загитова, Плющенко, Косторная, Трусова, Туктамышева, Алиев, Коляда, Кацалапов-Синицина, Степанова-Букин. Весь цвет… Если б не коронавирус, можно было ждать приезда Фернандеса и Костнер – их тоже в свое время тренировал. Я приглашаю всех 6 марта в «Юбиленый» на выступления. Это не просто день рождения Мишина, а праздник петербургского и отечественного фигурного катания! Это целый срез в 50 или 60 лет.

– Почему ваши сыновья не стали фигуристами?

– В нашей небольшой двухмомнатной квартире оказалось слишком много фигурного катания. У Супруги – своя комнда и у меня своя команда. И старший сын штурмовал вершины фигурного катания. Для нас этого оказалось слишком много.

– Как вы ухаживали за своей супругой?

– Долго и сложно. Но…Обойдемся без подробностей.

В Америку из «железного занавеса»

– Вы говорите, что на заре вашей тренерской карьеры льда получали мало. Как делили катки «Юбилейного» с хоккейным СКА?

– Никаких трений с главными тренерами СКА – Николаем Пучковым и Валерием Шиловым - не возникало. У нас – свое время, у них – свое.

– У тренеров из других видов спорта для себя что-то почерпнули?

– Наверное, да. Мне повезло, что в начале карьеры у меня была командировка к фрау Мюллер, знаменитому тренеру из ГДР. А в 1972 году отправился в США, тоже к знаменитому коллеге - Карло Фасси.

– Поездка в Америку во времена «Железного Занавеса» – дело необычное.

– Да, редчайший случай в истории cоветского спорта! Я всех тренеров, у которых был в командировках, изучал. Москвин и Жук - в свое время были для меня идолами, но сейчас все равно не работаю, как они. Пришли новые времена. Целенаправленно работаю над увеличением оборотов в прыжках. И вообще упорно занимаюсь проблемой многооборотности прыжков.

– Как все-таки стала возможной ваша поездка в США в начале 70-х?

– Это было практически невозможно. Карло Фасси пригласил к себе потренироваться Сергея Четверухина, у которого в тот момент оказались испорчены человеческие отношения со Станиславом Жуком. Но одному же ему ехать нельзя. Наши пишут в Америку: «пошлем вам Четверухина с мистером Ивановым»! Фасси говорит: «Я не знаю Иванова»! «А Сидорова»? «Нет». « Петрова»? «Тоже нет, он вероятно, в каком-то другом месте работает». Когда предложили мою кандидатуру, американец отвечает: «О, Мишин, он свой в доску»! Так я и оказался в Америке с Сережей Четверухиным.

Букет с медальонами

– А в Москву вас пытались переманить?

– Да, мне предлагали должность заведующего кафедрой института физкультуры. Не поехал. Не потому что боялся не справиться – в тот момент был полон сил и энергии. Но у меня в Ленинграде было свое хозяйство спортивное. Кроме того, думал, что в Москве затеряюсь – там столько умных, полезных и нужных людей (смеется). Да и город наш любил.

– Почему в смутные 1990-е, вы в отличие от многих российских тренеров, не уехали за границу?

– Предложений поступало много! Мы с моей женой Татьяной были нарасхват, нас ждали везде: и в США, и в Италии, и в Швейцарии. Сару Хьюз, будущую олимпийскую чемпионку, приглашали тренировать. Да кого угодно. Причем, предложения реальные. Квартиры сразу предлагали, даже не думали, что откажусь, скандал был. Фасси ждал меня в Милане… Даже из ЮАР, из города Кейптаун, запрос поступил.

– Что там предлагали?

– Какой-то богатый человек говорит: «Приезжайте тренировать сына». Все будет, даже свой каток. Тогда эта страна находилась в изоляции из-за политики апартеида, и кто соглашался туда ехать работать – ему сразу при выходе из самолета вручали букеты цветов с золотыми медальонами.

– Сколько зарплату вам там предлагали?

– Несопоставимые суммы с российскими доходами в те времена! Наверное, за месяц, зарабатывал бы как здесь за год. А может и больше. Но дело не в этом. В Петербурге у меня было очень много работы. Очень востребованным оказался в это время. В учениках Урманов, Ягудин, потом Плющенко, Татауров, Новосельцев... Самый скромный по титулам, среди них, Новосельцев – чемпион Универсиады. У других тренеров было слабовато, а у нас с Татьяной – полно.

Рекорд на книгу Гиннесса

– В Москву вас пытались переманить?

– Да, мне предлагали должность заведующего кафедрой института физкультуры. Но не поехал.

Не потому что боялся, что не справлюсь – в тот момент был полон сил и энергии. Но у меня здесь было свое хозяйство спортивное. И потом думал, что там затеряюсь – там столько умных, полезных и нужных людей (смеется). Да, и город наш любил.

– Его трудно не любить.

– Мы с папой шли по набережной Невы, мимо решетки Летнего Сада и он говорит: «Ты, Леша, счастливый, что живешь в таком городе»! Сейчас я живу на Васильевском острове, и когда проезжаем с внуком по Вантовому мосту, мимо «Газпром Арены», и повторяю слова отца: «Леша, ты счастливый парень, что живешь в таком городе! Смотри, какая красота»! Я не жалею, что у не уехал в московский Центральный институт физкультуры. У нас в Питере я уже 35 лет в университете Лесгафта бессменный заведующий нашей кафедрой . Это, наверное, чистый рекорд для книги Гиннесса! А первый мой рекорд - многолетняя работа с Плющенко.

– Как успеваете совмещать тренерство с работой в Университете?

– Моя основная нагрузка – руководство аспирантами, магистрантами и студентами, которые приходят ко мне на практику. Так что связи с кафедрой не теряю.

– Вы говорили, что талантливый спортсмен и бездарный тренер всегда победят талантливого тренера с бездарным спортсменом. Хоть раз видели опровержение этой формулы?

– Я по-прежнему так считаю. Может, бывают не очень красивые, не очень стройные, не очень прыгучие фигуристы, но нужно, чтобы хоть какая-то грань таланта существовала. Посмотрите Туктамышеву. или Медведеву, Загитову, или Коляду, или Алиева, Трусову. Они все необыкновенно талантливые!

– Когда 10 лет назад Туктамышева была в «Олимпийских надеждах», вы верили, что она сможет добраться до вершины?

– В то время у меня занимались Катя Гербольдт и Ксюша Доронина. И я замучился с ними. Вечером настроишь лутц, утром – его уже нет. Утром настроишь флип – вечером нет. Напоминало сельскохозяйственные работы китайцев. Утром сажают картошку, вечером – выкапывают. Потому что кушать хочется (смеется). А Туктамышева хоть и не поразила меня обаянием, но вселила надежду что молодость и самобытность помогут в моих тренерских экспериментах. Я с теплым сердцем благодарю ее за талант и душевные качества.

Досье

Мишин Алексей Николаевич

Родился 8 марта 1941-го года в Севастополе.

Заниматься фигурным катанием начал в 15 лет. Выступал в паре с Тамарой Москвиной.

Заслуженный мастер спорта СССР (1969)

Достижения:

-Чемпион СССР (1969),

- серебряным призер чемпионата мира (1969)

-серебряный призер чемпионата Европы (1968)

С начала 1970-х – на тренерской работе

заслуженный тренер СССР

заслуженный тренер России

Заслуженный работник физической культуры России (2002)

Среди учеников Алексея Мишина - Алексей Урманов (олимпийский чемпион-1994, чемпион Европы), Алексей Ягудин (олимпийский чемпион-2002, четырехкратный чемпион мира, трехкратный чемпион Европы), Евгений Плющенко (олимпийский чемпион-2006, трехкратный чемпион мира, семикратный чемпион Европы), Елизавета Туктамышева (чемпионка мира, чемпионка Европы), Софья Самодурова (чемпионка Европы)

Член тренерского совета Федерации фигурного катания России, тренер сборной России по фигурному катанию.

Кандидат педагогических наук (1973), Профессор (1990), заведующий кафедрой конькобежного спорта и фигурного катания Санкт-Петербургской государственной академии физической культуры им. П.Ф. Лесгафта.

Автор учебника по фигурному катанию на коньках для ВУЗов и нескольких брошюр

Автор книги «О чем молчит лед»

Награды:

-Орденом Дружбы народов (1994)

-медали «За заслуги перед отечеством» II степени (2010) и «За заслуги перед отечеством» IV степени (2014)