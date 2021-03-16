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Тутберидзе побеждает, Плющенко опять недоволен судейством… Но сейчас он прав!
16 марта 17:28
автор: Лев Тигай

Тутберидзе побеждает, Плющенко опять недоволен судейством… Но сейчас он прав!

Через неделю в Стокгольме стартует чемпионат мира, пока же идут российские турниры. В Саранске завершилось первенство страны для самых юных фигуристов от 12 лет и младше.

Этот турнир по одиночному катанию, носящий имя легендарного тренера Станислава Жука, проходит в двух возрастных категориях. В старшей из них оба золота забрали воспитанники школы Этери Тутберидзе – Николай Колесников и Алиса Двоеглазова. Вундеркинд Колесников, которого Илья Авербух в недавнем интервью «Советскому спорту» назвал потенциальным олимпийским чемпионом, на сей раз упал с обеих четверных тулупов, покорявшихся ему в начале сезона (в 11 лет!), и проиграл произвольную программу, но запаса, созданного в предыдущих видах, хватило для общей победы. Кстати, этих видов было три, включая исполнение отдельных элементов, так что не пугайтесь огромных оценок. Привычная сумма за короткую с произвольной у Колесникова составила чуть меньше 220 баллов, что в его годы тоже весьма неплохо.

ТИТОВУ И ПРАВДА ЗАСУДИЛИ, НО НЕ ТАМ, ГДЕ ОНА ДУМАЕТ

Двоеглазова тоже упала с четверного тулупа и тоже обыграла соперниц, не владеющих суперпрыжками, но ей золото принесла именно произвольная программа, где была допущена грубая ошибка. Перед этим лидировала Софья Титова из школы Плющенко, считающаяся в этом возрасте «номером один». Однако итоговая сумма Двоеглазовой оказалась на 87 сотых выше.

Возник очередной «карманный скандальчик»: Титова, ее мама и Плющенко выступили в соцсетях с заявлениями, прозрачно намекающими на благосклонность судей к представителям «Хрустального». Прежде всего, речь шла о каскаде «лутц-ойлер-сальхов», за который Титовой не дали 10-процентную надбавку к «базе».

Этот прыжковый элемент фигуристка действительно исполнила «третьим с конца», но чуть-чуть раньше, чем положено, - за несколько секунд до начала второй половины программы. То есть, законный повод придраться и отнять у Титовой 1,07 балла здесь у арбитров был.

Зато со следующим каскадом «флип-тулуп», где зафиксировали недокрут на втором прыжке, вопросов лично у меня возникло гораздо больше. Боюсь, это явная выдумка. Вот сами посмотрите - через 2 минуты и 10 секунд после начала видео.

Ну, и где тут недокрут, скажите на милость? Между прочим, на нем Титова потеряла вчетверо больше, чем на предыдущей «ненадбавке». Выходит, «по чесноку» турнир должна была выигрывать именно она. Не всегда он неправ, этот «крикливая редиска» Плющенко – похоже, «судейское лобби Тутберидзе» все-таки существует.

Еще хочу отметить серебро в младшей возрастной категории 9-летней Елены Костылевой. В Саранске она соревновалась с фигуристками на год старше, числилась в протоколах, как представительница школы «Айс-Форум», но выходила на лед и ждала оценок под присмотром ассистента Тутберидзе Сергея Дудакова. То есть, Костылева теперь - тоже «Хрустальный», и даже не «теперь», а «опять»: она вернулась в эту школу после недолгого отсутствия.

Мемориал Жука. Саранск

Женщины. Сумма трех видов

1. Алиса Двоеглазова – 256,60

2. Софья Титова – 255,73

3. Елизавета Куликова – 254,32

Мужчины. Сумма трех видов

1. Николай Колесников – 285,10

2. Лев Лазарев – 277,55

3. Арсений Федотов – 276,75

СИНИЦЫНА ВОЗВРАЩАЕТСЯ С ЧЕТВЕРНЫМ, МОЗАЛЕВ ПРООПЕРИРОВАН

Тем временем в московском «Мегаспорте» прошел турнир памяти другого тренера Игоря Русакова – вроде небольшой (турнир, а не тренер), если бы не Ксения Синицына. 16-летняя ученица Светланы Пановой, в прошлом сезоне набиравшая 215 баллов и занявшая пятое место на чемпионате страны, пропустила почти весь нынешний сезон из-за тяжелой травмы, но теперь возвращается и хочет изменить в свою пользу вроде бы сложившийся расклад сил в стане российских одиночниц.

Впервые после перерыва Синицына появилась на льду еще в феврале, победив на именном турнире Елены Чайковской. Но тогда я, если честно, просто прозевал подозрительно-отдельный двойной тулуп в начале ее произвольной программы. Сообразил только теперь, по факту, когда в «Мегаспорте» Ксюша попыталась вместо «бабочки» прыгнуть четыре оборота. Пусть неудачно и с явным недокрутом – но ведь раньше на ультра-си она не претендовала вообще.

Какие еще новости? Сайт ФФККР сообщает, что Андрей Мозалев, всерьез претендовавший на участие в стокгольмском ЧМ, но не сумевший туда пробиться по итогам многочисленных российских отборов, решил перед олимпийским сезоном заняться своим здоровьем и лег под нож - перенес операцию на левом голеностопе. Ничего страшного, удалили кисту, скоро снова на лед.

Есть чемпионат мира, нет чемпионата мира – в российской «фигурке» жизнь все равно бьет ключом. Хотя с чемпионатом мира - все-таки лучше. Ждать уже недолго, до 24 марта.

источник: «Советский спорт»
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