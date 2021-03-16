Тутберидзе побеждает, Плющенко опять недоволен судейством… Но сейчас он прав!

Этот турнир по одиночному катанию, носящий имя легендарного тренера Станислава Жука, проходит в двух возрастных категориях. В старшей из них оба золота забрали воспитанники школы Этери Тутберидзе – Николай Колесников и Алиса Двоеглазова. Вундеркинд Колесников, которого Илья Авербух в недавнем интервью «Советскому спорту» назвал потенциальным олимпийским чемпионом, на сей раз упал с обеих четверных тулупов, покорявшихся ему в начале сезона (в 11 лет!), и проиграл произвольную программу, но запаса, созданного в предыдущих видах, хватило для общей победы. Кстати, этих видов было три, включая исполнение отдельных элементов, так что не пугайтесь огромных оценок. Привычная сумма за короткую с произвольной у Колесникова составила чуть меньше 220 баллов, что в его годы тоже весьма неплохо.

ТИТОВУ И ПРАВДА ЗАСУДИЛИ, НО НЕ ТАМ, ГДЕ ОНА ДУМАЕТ

Двоеглазова тоже упала с четверного тулупа и тоже обыграла соперниц, не владеющих суперпрыжками, но ей золото принесла именно произвольная программа, где была допущена грубая ошибка. Перед этим лидировала Софья Титова из школы Плющенко, считающаяся в этом возрасте «номером один». Однако итоговая сумма Двоеглазовой оказалась на 87 сотых выше.

Возник очередной «карманный скандальчик»: Титова, ее мама и Плющенко выступили в соцсетях с заявлениями, прозрачно намекающими на благосклонность судей к представителям «Хрустального». Прежде всего, речь шла о каскаде «лутц-ойлер-сальхов», за который Титовой не дали 10-процентную надбавку к «базе».

Этот прыжковый элемент фигуристка действительно исполнила «третьим с конца», но чуть-чуть раньше, чем положено, - за несколько секунд до начала второй половины программы. То есть, законный повод придраться и отнять у Титовой 1,07 балла здесь у арбитров был.

Зато со следующим каскадом «флип-тулуп», где зафиксировали недокрут на втором прыжке, вопросов лично у меня возникло гораздо больше. Боюсь, это явная выдумка. Вот сами посмотрите - через 2 минуты и 10 секунд после начала видео.