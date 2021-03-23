Попробуйте подловить букмекера на женской фигурке. Завтра стартует чемпионат мира

Главная для нас интрига таится, само собой, в выступлении женщин. Здесь не только противостояние России и остального мира, опыта Елизаветы Туктамышевой и молодости Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Не менее интересным будет и соперничество тренерских школ: знаменитого Алексея Мишина (Туктамышева), бесподобной Этери Тутберидзе (Щербакова) и яркого Евгения Плющенко (Трусова). На этом фронте борьба ожидается не менее интригующей, чем непосредственно на льду.

Фаворитом букмекеры видят действующую чемпионку России Анну Щербакову. К примеру, «Лига ставок» дает на ее победу коэффициент 1,8. Шансы на «золото» Трусовой оцениваются в два раза ниже - 3,5. Следом идут японка Рика Кихира (5,0), американка Бреди Теннелл (10,0), Елизавета Туктамышева и еще две японки - Сатоко Мияхара и Каори Сакамото (у всех - 15,0).

Расклад выглядит логичным: по соотношению стабильность/сложность Щербакова действительно явный лидер сезона. Если ставить на победителя, то на нее, но здесь коэффициент выглядит справедливым. Однако есть момент, где букмекеры, похоже, переоценили вероятность исхода. Ставку на то, что победитель короткой программы выиграет весь турнир, принимают из расчета 1,5 (»Лига ставок») и даже 1,55 (»Бетсити»). Но дело в том, что короткие программы выигрываются тройными акселями. Здесь сильны Туктамышева и Кихира. Обе заявили триксели в короткую программу и уж одна-то из них должна откатать чисто. А вот на турнирах побеждают те, кто силен в четверных. Здесь безоговорочное преимущество у Трусовой и Щербаковой. Так что есть смысл рискнуть, предварительно изучив букмекерские линии. Если увидите коэффициент близкий к двум, ставьте обязательно - вероятность сорвать банк очень высока. Но и коэффициент 1,5-1,55 видится привлекательным.

Главными фаворитами россияне будут и в танцах: Виктория Синицина и Никита Кацалапов немного опережают здесь американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (коэффициент 2 против 2,5).

Примерно такая же ситуация, только не в нашу пользу - в соревнованиях спортивных пар: действующие чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун - фавориты номер один, Евгения Тарасова и Владимир Морозов - фавориты номер два (3 против 3,5). Правда, если в танцах шансы двух других российских дуэтов невелики, то в парах они вполне могут побороться за золото (коэффициент на победу Бойковой/Козловского и Мишиной/Галлямова - 4).