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Попробуйте подловить букмекера на женской фигурке. Завтра стартует чемпионат мира
23 марта 12:16
автор: Олег Чикирис
автор фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Попробуйте подловить букмекера на женской фигурке. Завтра стартует чемпионат мира

В среду в Стокгольме начинается чемпионат мира по фигурному катанию. Расписание, трансляции, расклад сил перед стартом.

Главная для нас интрига таится, само собой, в выступлении женщин. Здесь не только противостояние России и остального мира, опыта Елизаветы Туктамышевой и молодости Александры Трусовой и Анны Щербаковой. Не менее интересным будет и соперничество тренерских школ: знаменитого Алексея Мишина (Туктамышева), бесподобной Этери Тутберидзе (Щербакова) и яркого Евгения Плющенко (Трусова). На этом фронте борьба ожидается не менее интригующей, чем непосредственно на льду.

Фаворитом букмекеры видят действующую чемпионку России Анну Щербакову. К примеру, «Лига ставок» дает на ее победу коэффициент 1,8. Шансы на «золото» Трусовой оцениваются в два раза ниже - 3,5. Следом идут японка Рика Кихира (5,0), американка Бреди Теннелл (10,0), Елизавета Туктамышева и еще две японки - Сатоко Мияхара и Каори Сакамото (у всех - 15,0).

Расклад выглядит логичным: по соотношению стабильность/сложность Щербакова действительно явный лидер сезона. Если ставить на победителя, то на нее, но здесь коэффициент выглядит справедливым. Однако есть момент, где букмекеры, похоже, переоценили вероятность исхода. Ставку на то, что победитель короткой программы выиграет весь турнир, принимают из расчета 1,5 (»Лига ставок») и даже 1,55 (»Бетсити»). Но дело в том, что короткие программы выигрываются тройными акселями. Здесь сильны Туктамышева и Кихира. Обе заявили триксели в короткую программу и уж одна-то из них должна откатать чисто. А вот на турнирах побеждают те, кто силен в четверных. Здесь безоговорочное преимущество у Трусовой и Щербаковой. Так что есть смысл рискнуть, предварительно изучив букмекерские линии. Если увидите коэффициент близкий к двум, ставьте обязательно - вероятность сорвать банк очень высока. Но и коэффициент 1,5-1,55 видится привлекательным.

Главными фаворитами россияне будут и в танцах: Виктория Синицина и Никита Кацалапов немного опережают здесь американцев Мэдисон Хаббелл и Захари Донохью (коэффициент 2 против 2,5).

Примерно такая же ситуация, только не в нашу пользу - в соревнованиях спортивных пар: действующие чемпионы мира Суй Вэньцзин и Хань Цун - фавориты номер один, Евгения Тарасова и Владимир Морозов - фавориты номер два (3 против 3,5). Правда, если в танцах шансы двух других российских дуэтов невелики, то в парах они вполне могут побороться за золото (коэффициент на победу Бойковой/Козловского и Мишиной/Галлямова - 4).

Единственным видом, где наш фигурист вряд ли поднимется на высшую ступень пьедестала почета, является мужское одиночное катание. Тут золото должны разыграть японец Юдзуру Ханю (1,5) и американец Нэйтан Чен (3). Михаил Коляда, по мнению букмекеров, главный претендент на бронзу. Будем болеть еще и за Евгения Семененко, ведь для увеличения квоты с двух до максимальных трех в этом виде на ЧМ-2022 и Играх в Пекине, россиянам надо выступить так, чтобы сумма их мест не превышала 13. Чего мы им и желаем.

Заявка сборной России:

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Женщины: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Анна Щербакова

Пары: Александра Бойкова/Дмитрий Козловский, Анастасия Мишина/Александр Галлямов, Евгения Тарасова/Владимир Морозов

Танцы: Тиффани Загорски/Джонатан Гурейро, Виктория Синицина/Никита Кацалапов, Александра Степанова/Иван Букин

Расписание турнира:

24 марта, среда

Женщины, короткая программа - 11.55 (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире канала с 16.05 до 18.00; Eurosport 1)

Пары, короткая программа - 20.25 (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире канала c 23.30 до 00.50; Eurosport 1)

25 марта, четверг

Мужчины, короткая программа - 13.25 (сайт Первого канала, в эфире канала в записи - с 23.55 до 00.55; Eurosport 1)

Пары, произвольная программа - 20.05 (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире канала c 22.30 до 23.55; Eurosport 1)

26 марта, пятница

Танцы, ритм-танец - 12.45 (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире канала с 16.05 до 18.00; Eurosport 2)

Женщины, произвольная программа - 19.55 (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире канала c 21.30 до 23.55; Eurosport 1)

27 марта, суббота

Мужчины, произвольная программа - 13.55 (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире канала c 15.00 до 16.55; Eurosport 1)
Танцы, произвольный танец - 19.00 (сайт Первого канала, прямая трансляция в эфире канала c 21.20 до 22.20; Eurosport 1)

источник: «Советский спорт»
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