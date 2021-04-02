Екатерина Боброва: На Играх в Пекине наши фигуристы могут повторить результат Турина – три золота

- Мы все жили за городом, два наших загородных дома расположены по соседству. В одном живут родители, сестра со своим мужем, а в соседнем - мы с мужем и с ребенком. Время проводили замечательно: смотрели фильмы, маме в огороде помогали, играли в волейбол.

- Год назад я интенсивно готовилась отметить свое 30-летие (день рождения у Бобровой – 28 марта. – Прим. ред.). Мне хотелось эту дату отметить со своими родителями, близкими, друзьями родителей. Они помогали меня растить, и всегда были моими самыми преданными болельщиками. Они ездили на все мои соревнования, начиная с юниорского чемпионата мира. Все было просто идеально, день рождения выпадал на субботу. Был забронирован ресторан, и тут все резко закрылось. Среди гостей были люди пожилого возраста, и мы решили не рисковать. Так я встретила пандемию. Но я всегда придерживаюсь правила: что ни делается – все к лучшему.

- Вы были у нас в гостях больше года назад, но за это время мир сильно изменился. Что происходило в вашей жизни, когда все закрылось? – начинаем разговор с Екатериной.

- Мама всегда сажает цветы: розы, тюльпаны, и обязательно - огурцы. Мы с сестрой и мой маленький сын большие любители огурцов. Это все в нашей семье знают. Еще посадили яблоню, грушу.

Знаете, у мамы есть волшебный погребок, где множество всяких заготовок, и большие запасы малинового варенья. Мы шутим, что благодаря маминому погребу можно без проблем пережить тяжелые времена.

- У всех разное мнение по поводу периода пандемии. Кто-то говорит, что это было самое счастливое время, а кому-то изоляция далась тяжело.

- Мы же жили в деревне, поэтому спокойно могли выйти с сыном погулять, совершенно не опасаясь за сохранение безопасной дистанции. Многие друзья провели это период в городских квартирах, гуляли с детьми на балконе. Это конечно, очень сложно.

Для нас же это время прошло прекрасно. Соседи, которых я знаю с детства, тоже приехали в деревню переждать пандемию. Мы общались, были посиделки у костра с песнями. Кажется, первый раз за свою жизнь я так долго отдыхала.

«С СОКОЛОВСКИМ НЕ БЫЛА ЗНАКОМА, НО ЗА ЕГО ТВОРЧЕСТВОМ СЛЕДИЛА»

- Когда вам поступило предложение участвовать в «Ледниковом периоде»?

- Как только Илья Авербух начал подбирать команду, он делился кандидатурами приглашенных звезд. Илья уже имел нас в виду. Для мня это был первый подобный опыт. До этого я 20 лет каталась с одним партнером, у нас были две программы на сезон, а тут надо каждую неделю готовить новый номер. Мне было очень интересно – как же это все можно сделать с партнером, которого нужно научить кататься за два месяца?

Представляю, как напряженно работали наши звезды шоу-бизнеса, понимаю, как им было сложно. Но зато все потом говорили, что получили колоссальное удовольствие от такой работы. Жду с нетерпением нового сезона «Ледникового периода».

- Казалось, что проект «Ледниковый период» пошел на спад, но сейчас он обрел новое дыхание.

- В России фигурное катание один из самых популярных видов спорта, на «Ледниковый период» эта популярность тоже проецируется. К тому же в нынешнем сезоне участвовали замечательные звезды шоу-бизнеса, за ними невозможно было не следить.

- Вы были знакомы раньше с Владом Соколовским?

- Нет, хотя следила за ним. Начала за Владом поглядывать с седьмой «Фабрики звезд», симпатизировала ему. Затем стала следить за его карьерой в дуэте «БиС». Многим понравилась их песня «Катя, возьми телефон». Думаю, у многих она стояла в качестве рингтона. И когда я увидела Влада в списках кандидатов на «Ледниковый период», намекнула Илье, что с Владом у нас может получиться хороший дуэт.

Я знала, что он классно танцует. У нас был непростой период – травмы, падения. Но я ни о чем не жалею, ничего бы не стала менять. Мне каждая наша программа, каждая подобранная к ней музыка дорога.

- Вы участвовали в подборе музыки?

- Да, конечно. Если я чувствую, что мне эта музыка нравится, и она ложится на идею программы, то смогу выдать хороший результат. Да и времени на эксперименты не было, нужно было сразу выбирать музыку, сразу приступать к постановке номера. Мы с Владом приносили Илье три варианта музыки, он выбирал, и мы приступали к работе. А номер «Гейша» и музыку к ней выбрал Илья. И это была одна из самых сложных наших постановок.

- Танцевать Соколовский умеет, это очевидно. А на коньках он умел кататься?

- Не умел, и встал на коньки позже всех, потому что формирование команды звезд затянулось. Времени было в обрез. Где-то через три недели я увидела, что Влад уже немного освоился, и мы стали репетировать элементы, которые нужно включать в программу.

На полу у нас отлично получались поддержки. Влад сильный парень, он чувствует тело партнерши. Я подумала: «Ну, мы теперь такие поддержки покажем, всё взорвем». Но во время репетиции на льду, мы не устояли на ногах, Влад получил серьезную травму и выбыл на две недели.

Мы до последнего не знали, будем ли участвовать в шоу. Потому что за десять дней найти мне нового партнера нереально. К счастью, всё обошлось, к тому же Владу очень понравилось, а он азартный парень. Если ему что-то нравится, если он хочет чего-то добиться, идет к цели, снося все стены.

- Соревновательный момент в шоу присутствует?

- У звезд и спортсменов немного разные эмоции в шоу. Я не могу отвечать за звезд, но я изначально воспринимала это как соревнование. Поэтому наши тренеры меня немного притормаживали. С нами работали Албена Денкова, Макс Ставиский, Елена Масленникова и, конечно, Илья Авербух.

Я хотела сразу репетировать какие-то сложные связки, поддержки. Они мой пыл охлаждали: «Сделайте семь беговых, проедьте по прямой, затем еще семь беговых».

- В парах, где профессионал мужчина, проще, чем там, где профессионал женщина. Это судьи как-то учитывали?

- По факту – нет. Конечно, если партнер профессионал, он может весь номер красиво таскать партнершу. Но есть такие яркие партнерши, как Лена Ильиных: все смотрят на нее, а партнер остается на втором плане. И для меня это тоже было очень интересно, такой элемент шоу, когда ты отвлекаешь публику и судей от минусов в нашей паре.

«МЫ ПОДДЕРЖИВАЛИ ОЛЮ БУЗОВУ»

- Какая была атмосфера в группе?

- Не знаю, как было в прошлых «Ледниковых периодах», но у нас была отличная компания. Мы все друг друга поддерживали, помогали, подсказывали. У нас с Региной и Ромой (Тодоренко и Костомаровым. – Прим. ред.) часто совпадали тренировки. Они хотели сделать сложную поддержку, и Регина не понимала, как это - висеть вниз головой. Я показала этот элемент вместе с Ромой. Здесь просто нужно один раз показать и все получится. Не Максу же Ставискому залезать на Рому, - смеется Екатерина.

- Никто из представителей шоу-бизнеса не вел себя надменно: мол, я звезда?

- Нет, абсолютно. Единственное, у многих в это же время проходили съемки, были спектакли. Помню, Ира Пегова за два дня поставила программу, потом ей нужно было уехать. И они уже в день съемок что-то еще доделывали. Вот на какие жертвы идут звезды шоу-бизнеса, чтобы быть в «Ледниковом периоде». Это дорогого стоит.

- Дмитрий Соловьев не жаловался на свою партнершу Ольгу Бузову?

- Ничего такого не было. Мы все Олю поддерживали, обожали ее. Но ей было сложно – многие зрители делали выводы о ней по ее экранному образу и не знали, как дела обстоят на самом деле. У нее было много съемок, времени на постановки их с Димой паре катастрофически не хватало. Из-за этого они тренировались в основном по ночам.

- Как проявил себя Дмитрий Сычев, известный в прошлом форвард сборной России?

- Я Диму знала до этого. Я уже тренировалась, смотрю - он выходит на лед на коньках. Моя первая реакция: «Ты что здесь делаешь?» Настолько его появление на катке было для меня неожиданным.

А как он катался! Я его партнерше Маше Петровой призналась, что не ожидала, что Дима так будет кататься. Баланс, артистизм, откуда это все у него? Мы шутили, что у Димы самая лучшая осанка. Даже я так не умею спину держать.

«СОРЕВНОВАНИЯ В ТАНЦАХ ВЫИГРЫВАЮТСЯ НА ТРЕНИРОВКАХ» Sovsport.Ru / Екатерина Боброва и Дмитрий Соловьев

- Перейдем к чемпионату мира. Начнем с самого близкого вам вида – танцев на льду.

- Очень рада за Вику Синицыну и Никиту Кацалапова, рада, что российская пара, спустя 12 лет, наконец, победила в танцах на чемпионате мира. И вдвойне рада, что эту победу ребята одержали под руководством наших с Димой Соловьевым тренеров – это Саша Жулин, Сергей Георгиевич Петухов, Дима Ионов, Петр Дурнев.

У ребят был очень сложный сезон – травма колена у Вики, они переболели коронавирусом. Из-за этого пропустили чемпионат России, поэтому отборочным стартом на чемпионат мира для них стал финал Кубка России, где ребята отлично выступили. Они вернули старую программу, что было совершенно оправданным шагом для уверенной победы на чемпионате мира. Ребята всё преодолели, сделали свою работу, но обязательно надо отметить, что это заслуга всей команды.

- Что скажете про выступление Александры Степановой и Ивана Букина?

- За Сашу с Ваней я тоже всегда очень сильно переживаю, мне эта пара импонирует. Можно сказать, что они могли бы занять место повыше. Но я прекрасно знаю внутреннюю кухню в танцах на льду и понимаю, как это было бы сложно сделать.

Изначально, все ставили вперед две американские пары, потому что они получили очень хорошие оценки на чемпионате США. Почему-то никто не говорил про канадскую пару, которая в итоге стала бронзовым призером. В такую североамериканскую компанию очень сложно ворваться, тем более, это действительно очень сильные пары.

Но все же, чемпионат стал неплохой ступенькой к олимпийскому сезону. Вика с Никитой будут входить в него чемпионами, Саша с Ваней будут доказывать, что они могут выступать лучше. И Джон с Тиффани (Гурейро и Загорски. – Прим. ред.) тоже показали хороший результат, с ним они пойдут в олимпийский сезон.

- Что было не так у Степановой и Букина?

- На мой взгляд, всё так. Если у ребят какие-то оценки вызывают вопросы, всегда можно подойти к судье, который, допустим, поставил им дорожку второго уровня, а не четвертого, как задумано. Мы так делали с Димой. Судья достает свои бумажки, и показывает, за что он снизил оценку.

Не все знают, но соревнования в танцах выигрываются на тренировках. Судья не может уследить за всеми элементами во время выступления, поэтому приходят на тренировки во время турнира. Прокатала пара пять раз произвольную, сделала пять раз дорожку. Три получилось хорошо, два – не очень. Тогда судья поставит себе в листочке знак вопроса и будет во время выступления следить за этим элементом. Если на тренировках все пять раз элемент был выполнен нормально, то во время выступления судья уже не будет за ним следить. Поэтому-то танцоры и говорят, что места в танцах на льду во многом распределяются уже во время тренировок.

- Синицыной и Кацалапову удалось переломить конъюнктуру последних лет, когда есть Пападакис/Сизерон и все остальные?

- В очной борьбе на чемпионате Европы наши ребята выиграли у французов, а сейчас они чемпионы мира. Какие здесь могут быть вопросы? Если соперники не смогли у вас выиграть, значит, в данный момент они были хуже готовы. Иногда можно услышать: «Вот, если б они не упали, тогда другая пара не выиграла бы». Но они упали, это значит, что на данный момент они не победители этих соревнований. Поэтому здесь и сейчас Вика с Никитой - лучшая пара мира. И точка.

- На Играх в Пекине они будут наравне с французами?

- Это танцы на льду, все будет зависеть от очень многих факторов. Многое также будет зависеть от постановок. В танцах это крайне важно. Ну, и мы не знаем, что будет через год. Фигурное катание очень травмоопасный вид спорта. Дай Бог, все будут здоровы и в своей лучшей форме.

«ТУКТАМЫШЕВА ДОКАЗАЛА, ЧТО НЕТ НИЧЕГО НЕВОЗМОЖНОГО» Елизавета Туктамышева

- Российские фигуристки впервые в истории заняли весь пьедестал почета.

- Мое мнение, что, в конечном счете, здесь не оказалось проигравших. Понятно, что Щербакова приехала побеждать, и она доказала, что она лучшая. Она – бесспорная чемпионка мира. Искренне поздравляю и Аню, и ее команду. Это было просто супер! Очень многие, а может и все, рады за Лизу Туктамышеву. Это серебро, которое дороже золота. Она именно выиграла эту медаль. Шесть лет она не участвовала ни в чемпионатах Европы, ни в чемпионатах мира, потому что не могла отобраться в сборную. А когда почти все списали ее со счетов – у нас же много юных девочек с четверными, куда ей! – Лиза доказала, что нет ничего невозможного. Это история о том, что если полностью отдаваться работе, результат обязательно придет.

Сашечка Трусова. После короткой программы она сказала, что если ей не давать максимум, то она может где-то споткнуться. Могу ее понять. И если она так сказала, то, возможно, они с командой пошли на упрощение программы. Не могу утверждать это наверняка, поскольку не знаю внутренней кухни, но такое может быть. Плюс ей было сложно за границей без мамы, без любимой собаки. Она к этому привыкла: в ее возрасте есть люди, вещи, которые ей помогают, это нормально. Конечно, она ехала не за бронзой. Но после 12-го места в короткой программе эта медаль сравни подвигу. В произвольной она заявила пять четверных! Даже у мужчин почти ни у кого нет такого набора. Саша показала практически свой максимум, выступила здорово.

- В следующем году получат право выступать во взрослых соревнованиях Камилла Валиева, Майя Хромых и другие. Отбор на Игры в Пекине будет очень жестким.

- Не буду делать никаких прогнозов, неблагодарное это дело. Просто искренне хочу пожелать всем девочкам обойтись без травм и здорово подготовиться к олимпийскому сезону. Пусть победит сильнейший, а судьи рассудят. Думаю, что сборная России потихонечку будет создаваться еще до чемпионата страны – на этапах, в финале Гран-при.

- Что можете сказать о тренере Евгении Плющенко?

- Пока мне сложно ответить на этот вопрос. Должно все-таки пройти какое-то время, чтобы делать выводы. Вообще, сложно вспомнить спортсменов, которых тренеры вели с самого начала до олимпийских медалей. Разве что Женя Плющенко и Лиза Туктамышева у Алексея Мишина. А многие другие спортсмены, в том числе и мы с Димой, меняли тренера. В любом случае, есть тренеры, которые ставят на коньки, которые занимаются на юниорском уровне, а есть тренеры высшей категории, которые доводят до чемпионства. Женя проделал весь этот путь и знает всю подноготную тренерской работы. Если он взялся за нее, значит, чувствует в себе силы. Буду рада, если у него получится. Чем больше у нас будет классных тренеров, тем лучше.

- Раз уж мы затронули тему переходов: не стоит ли ввести в фигурном катании контрактную систему?

- Если бы вы меня десять лет назад об этом спросили, я бы спросила: зачем? Но сейчас фигурное катание находится на пике популярности, плюс мы живем в век интернета, когда новости разлетаются мгновенно и зачастую превращаются в скандалы. В этой ситуации контракты помогли бы, потому что в них были бы закреплены правила переходов. Ты не можешь уйти раньше какого-то срока, или должен выплатить неустойку, или, если переходишь в сентябре-октябре, то готовые программы катать не имеешь права. В контрактах можно прописать все условия.

- А вообще бывают безболезненные для обеих сторон переходы?

- Красивый уход был у Миши Коляды. Мне кажется, что Валентина Чеботарева поддерживала его до конца, даже, когда он принял решение перейти к Алексею Мишину. Но, быть может, это было так спланировано и преподнесено, а внутри были какие-то проблемы. Не знаю. В любом случае, это пример правильного перехода, как это должно быть.

- Что скажете о результате Михаила на чемпионате мира?

- Конечно, ожидала от него другого результата. Видела его прокаты в этом сезоне и радовалась за него до слез. Очень за него переживаю, люблю и уважаю, как спортсмена. У него красивый «конек», замечательная хореография, судьи к нему благоволят. Поэтому, видя насколько он прибавил в стабильности в этом сезоне, надеялась на большее. Но… Соперники тоже не дремлют, а тренируются в поте лица. Честно говоря, впервые увидела на этом турнире японца, который в итоге стал вторым, обыграв самого Юдзуру Ханю (Юму Кагияму. – Прим. ред.). Обыграл за счет сложных элементов, чистоты программы. А возвращаясь к Коляде, хочу пожелать ему выйти на пик к Олимпиаде и показать там свой максимум, уверена, он достоин самых высоких мест. Хочется сказать, что он вполне может бороться с ребятами, которые заняли пьедестал, но после такого проката Чена… Не знаю, что можно сделать, чтобы его победить.

Нельзя не отметить и Евгения Семененко. Много было споров, стоит ли его посылать, ведь у нас есть действующий чемпион Европы Дима Алиев, другие сильные ребята. Но он обыграл их в финале Кубка России, а потом сдюжил и на чемпионате мира, чистоганом откатал обе программы. Уверена, что он должен был занимать место выше с таким контентом, но тут вопросы к судьям.

- Победа в парах вчерашних юниоров Анастасии Мишиной и Александра Галлямова вас удивила?

- Нет. Я замужем за парником, техническим специалистом по парному катанию (Андреем Депутатом. – Прим. ред.), поэтому пристально слежу за этим видом. Мишина с Галлямовым на протяжении всего сезона показывали идеальное катание, просто невероятное: чистые программы с интересными сложными элементами. Всё – на высшем уровне. При этом сильны были и две остальные наши пары. Обожаю программы Тарасовой и Морозова, короткую вообще хоть оставляй на следующий сезон. Но стабильность их иногда подводила. Думаю, и они, и их тренеры сделают выводы, и ребята будут бороться за самые высоки места на Олимпийских играх. Тут многое будет зависеть от того, кто как подготовится.

Бойкова с Козловским… По короткой программе они – чемпионы мира, но в произвольной чуть-чуть не срослось. Возможно, психологически давил последний стартовый номер. Не могу заглянуть к ним в душу. Пожелаю им, чтобы спортивную злость за чемпионат мира они перегнали в конструктивное русло, и подошли к Играм в Пекине во всеоружии. Вообще, жду не дождусь Олимпиаду, думаю, это будет феерическое зрелище. Велика вероятность, что, как в Турине, почти все золотые медали будут наши. Плюс сейчас есть командный турнир, где россияне являются абсолютными фаворитами.