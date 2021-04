«Это будет первый турнир со зрителями». Мишина и Галлямов – о командном ЧМ

«ЖУЛИН ПОДОБРАЛ УДАЧНУЮ МУЗЫКУ»

- Насколько крепко спали в ночь перед произвольной программой на чемпионате мира в Стокгольме?

А.Г. - (усмехается) Я больше нервничал, если честно, перед прокатом короткой программы: мне было очень важно начать этот чемпионат мира без ошибок. И очень здорово, что у нас с Настей это получилось. Да к тому же еще мы оказались в тройке лучших... И после короткой программы я уснул где-то часа в три ночи, даже ближе к четырем. Благо, на следующий день после утренней тренировки у нас был очень большой перерыв, порядка десяти часов. Поэтому я поспал днем, и потом мы уже бросились в бой.

А.М. – Я на соревнованиях вообще плохо сплю. Влияют и перелеты, и смена часового пояса. Например, если мы выступаем в Японии, США или Канаде. Но я к этому уже привыкла. Это никак не мешает.

- Выбор музыки к произвольной программе был по принципу: «Как вы яхту назовете – так она и поплывет» (фигуристы выступали под попурри из песен Queen Bohemian rhapsody и We are the champions, сначала без слов, а в Стокгольме уже со словами)?