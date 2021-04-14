«Это будет первый турнир со зрителями». Мишина и Галлямов – о командном ЧМ

- Выбор музыки к произвольной программе был по принципу: «Как вы яхту назовете – так она и поплывет» (фигуристы выступали под попурри из песен Queen Bohemian rhapsody и We are the champions, сначала без слов, а в Стокгольме уже со словами)?

А.М. – Я на соревнованиях вообще плохо сплю. Влияют и перелеты, и смена часового пояса. Например, если мы выступаем в Японии, США или Канаде. Но я к этому уже привыкла. Это никак не мешает.

А.Г. - (усмехается) Я больше нервничал, если честно, перед прокатом короткой программы: мне было очень важно начать этот чемпионат мира без ошибок. И очень здорово, что у нас с Настей это получилось. Да к тому же еще мы оказались в тройке лучших... И после короткой программы я уснул где-то часа в три ночи, даже ближе к четырем. Благо, на следующий день после утренней тренировки у нас был очень большой перерыв, порядка десяти часов. Поэтому я поспал днем, и потом мы уже бросились в бой.

(смеются) А.М. – Выбрали, потому что просто понравилась музыка. Первую часть нам предложил Александр Жулин. Как-то в один день все решилось... А слова добавили, потому что показалось, что с ними будет просто мощнее. И оригинал всегда лучше, чем какие-то другие версии.

А.Г. – Да, Александр Жулин подобрал нам очень удачную музыку. Он включил ее нам на льду, и мы попробовали сделать под нее первые наброски программы. Мы как раз начинали ее ставить. И он заметил, что музыка ложится к шагам, к программе. И мы решили оставить – как окончательный вариант.

- Вообще, как часто вас приходится уговаривать взять ту или иную музыку? Или вы с первого раза понимаете: «Да, это оно!»?

А.М. – Если взять нашу короткую программу нынешнего сезона, - когда мы ее в первый раз услышали, то переглянулись и подумали: «Нет! Как мы будем под это кататься?»

А.Г. – Мы сначала немножко не поняли эту музыку. Но Александр Гольдштейн нам ее дополнил, несколько раз ее перекомпоновал, переаранжировал. И музыка преобразилась! Она стала более заводной, праздничной, красочной, и поэтому мы, прослушав то, что в итоге получилось, поняли: это действительно то, что надо!

А.М. – Александр Степин (умерший минувшей зимой хореограф группы Тамары Москвиной – прим. ред.) рассказал нам историю, которую он хотел бы выразить в этой музыке – что бы он хотел показать. И, конечно, с историей нам уже намного интереснее было работать над программой.

«ЯПОНЦЫ ГОТОВЫ ЧАСАМИ ЖДАТЬ, ЧТОБЫ ПОПАСТЬ НА АРЕНУ»

- Впереди - командный чемпионат мира, куда вы поедете впервые. Чего вы ждете от этого турнира?

А.Г. – Праздничную атмосферу, прежде всего. Дружескую обстановку. Потому что эти соревнования – командные. И все сборные – они объединятся. Потому что нет там никакого отбора на другие старты. В определенном смысле, это будут завершающие сезон контрольные прокаты.

А.М. – К тому же, по сути, это будут первые в этом сезоне международные соревнования со зрителями. А еще – этот чемпионат походит в Японии. А японские зрители – всегда очень громкие и очень доброжелательные. Всегда всех поддерживают. Они безумно любят фигурное катание и готовы стоять в очереди три, а то и четыре часа, чтобы попасть на арену. И с ними всегда очень интересно общаться.

- Назовете самый памятный турнир в вашей карьере? Понятно, помимо недавнего чемпионата мира...

А.М. – Я думаю, у нас будут разные варианты... Для меня, наверное, это был юниорский чемпионат мира в Загребе. Он был непростой и какой-то очень теплый. Мы очень много общались с друзьями, - у нас была почти целая неделя, и мы вдоволь нагулялись по городу... Произвольную программу мы катали не последними. И, на самом деле, думали, что не выиграем. И вот это вот ожидание было очень волнительным. Конечно, здорово узнавать, что ты первый, когда уже ничего не ждешь.

А.Г. – Я, наверное, соглашусь с Настей. Это был очень запоминающийся старт, к которому мы шли почти весь сезон. И, когда мы заняли первое место, то очень обрадовались... Конечно, было здорово вдоволь пообщаться с друзьями из других стран. Даже, когда мы садились обедать или ужинать, мы собирались своей компанией за одним большим столом. И совсем скоро всем стало понятно: «Та-ак... За этим столом будет компания Галлямова». (смеется) Так что все усаживались за другие столики.

А после показательных выступлений, - у одного американского парника был с собой мяч, - мы все отправились на футбольное поле неподалеку от катка. Собрали две хорошие команды – и наигрались вдоволь. Часа два – пока не начало темнеть, и нужно было собираться на банкет. Мы играли с таким удовольствием! До сих пор вспоминаю с теплотой.

«В ФУТБОЛ НАИГРАЕМСЯ ЛЕТОМ»

- Лет 15 назад в Питере была традиция: фигуристы (почти все, кто обитал тогда в «Юбилейном») перед тренировками, в качестве разминки регулярно поигрывали в мини-футбол: Женя Плющенко, Леша Урманов, Костя Меньшов... Даже девочки к ним присоединялись. Есть ли сейчас такая традиция? И, Настя, играете ли вы в футбол тоже?

А.Г. - Сегодняшние фигуристы из нашей сборной, по большей части, как-то не про футбол. Да, после Феди с Максимом я продолжаю эту традицию, мне интересно. Но большинству интереснее поиграть за компьютером или на приставке. Я – за активный отдых. Да, у нас на катке большого зала нет. Но через дорогу, в 300 метрах, есть прекрасное мини-футбольное поле, где мы летом можем всей нашей группой прийти поиграть.

Впереди - командный чемпионат мира, и перед стартами играть нежелательно. Футбол, все-таки, несколько травмоопасный вид спорта. Да и свою энергию сейчас лучше держать при себе. Ну а, как закончится сезон и начнется отдых, - наиграюсь!

А.М. – А я в футбол не играю. У меня альтернатива: баскетбол. В Академии был зал побольше, и там висели баскетбольные кольца. Так что перед разминкой мы иногда играли. А сейчас зал небольшой, и кольца нету.

А.Г. – Футбольный мячик-то у нас есть: перед разминкой «почеканить». Но только – чтобы ноги размять. А потом уже – занимаемся нашей основной работой.

- Какие качества вы более всего цените друг в друге?

А.Г. (смеется) – Давай, ты первая!

А.М. – Самое важное для фигуриста-парника – это надежность. Когда ты в любой момент знаешь, что партнер тебя держит, не уронит, поймает. Что можно ему доверять. А второе ценное качество Саши – понимание. Поддержка. Если ты приходишь с плохим настроением, тебя не будут добивать, а поддержат. В крайнем случае - просто оставят в покое.

А.Г. – Мне в Насте нравится то, что, – если у меня что-то не получается, даже в прокате, - она меня обязательно поддержит по ходу программы. И Настя шикарно настроена на работу. Она очень целеустремленная.

А еще у нас есть такое общее качество: спортивный азарт. Когда, уже конец тренировки, и, вроде бы, не остается сил разучивать новый элемент (а он, ко всему, начинает получаться далеко не с первого раза), все равно есть дружное стремление добиться своего. И, когда мы, спустя пару попыток, все-таки выполняем его, то это такой кайф! Я помню это ощущение еще со времен одиночного катания. Когда делаешь сложный прыжок, несмотря ни на что... Точно так же сейчас обстоят дела с новыми поддержками и другими парными элементами.