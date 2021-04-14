За японским золотом – через черный ход. Стартует командный чемпионат мира

Тем не менее, советую вам отнестись к чемпионату в Осаке всерьез. Ведь это, считайте, последняя репетиция перед командным турниром Игр-2022 в Пекине, где наши тоже будут претендовать на золото, но борьба ожидается намного упорнее. Особенно хочется посмотреть, как справится с ответственностью повзрослевший Михаил Коляда, которому через 10 месяцев в Китае предстоит исправлять собственные ошибки Пхенчхана-2018. Если помните, тогда именно его провал лишил российскую команду шансов на олимпийский титул.

О том, почему наша сборная в Осаке должна обыгрывать всех, «Советский спорт» подробно рассказывал еще две недели назад, когда были опубликованы составы шести команд-участниц. Раз уж Россия, только что взявшая три золота из четырех возможных на личном ЧМ в Стокгольме, выставляет на командный настоящую Dream Team со всеми сильнейшими, она просто обречена быть здесь фаворитом №1.

Если все пройдет нормально, в субботу наших будут награждать золотыми медалями не под нейтрального, как мы уже начали привыкать, Чайковского, а под настоящий российский гимн и на фоне трехцветных флагов. Этот турнир является единственным официальным командным соревнованием ISU помимо Олимпиад, но де-юре называется не чемпионатом, а Кубком мира - World Team Trophy. И потому не подпадает под двухлетние санкции, наложенные WADA и CAS на российский спорт. Так что концовка сезона может получиться вдвойне впечатляющей.

Капитаном нашей сборной ФФККР назначила Елизавету Туктамышеву. Японцы на аналогичную должность выбрали не Юдзуру Ханю, а скромного парника Риючи Кихару, и капитаны остальных команд – тоже сплошь мужчины: США – Джэйсон Браун, Канада – Нам Нгуен, Франция – Кевин Аймоз, Италия – Маттео Гаризе. То есть, Туктамышева будет в Осаке единственной в своем роде «атаманшей».

Итальянцам придется выступать в неполном составе: Маттео Риццо на днях заразился коронавирусом, а потом от поездки в Японию отказался и их единственный запасной одиночник Габриэле Франгипани. Впрочем, шансов на медали у Италии все равно бы не было. Слишком велико преимущество России, Японии и США – пусть, американцы и выставили на турнир лишь третий танцевальный дуэт.

В Осаке фигуристы живут в режиме «пузыря». Как рассказала в интервью Первому каналу Анна Щербакова, выходить из гостиницы можно только на тренировку и только через черный ход, спустившись к нему по служебным лестницам.

УНО ЗАЯВИЛ КАСКАД «3А+4Т»

Опубликованы предварительные заявки участников. У Щербаковой пока записан лишь один четверной – флип. Туктамышева, как всегда, планирует три тройных акселя, а вот неудачница Стокгольма Рика Кихира заявила лишь один, в произвольной программе.

У мужчин по сложности лидируют Ханю и Нэйтан Чен – по шесть четверных. Коляда с Евгением Семененко запланировали по четыре, но по-разному: у Михаила – один в короткой и три в произвольной, у его юного напарника – по два там и сям. Наконец, у Семы Уно в начале произвольной стоит уникальный каскад «3А+4Т» с базовой стоимостью аж 17,5 балла! Любопытно: это японский «малыш» так прикалывается или взаправду собирается прыгать?

Совсем скоро узнаем. Уже состоялась жеребьевка коротких программ и вот ее результаты: Виктория Синицина и Никита Кацалапов в четверг выйдут на лед последними из танцоров, в 9.52 по московскому времени, Туктамышева и Щербакова – друг за другом, в 11.38 и 11.44 (после них катается только Кихира), а Семененко с Колядой – наоборот, в начале: первым в 12.33 и четвертым в 12.52 соответственно.

КОМАНДНЫЙ ЧМ-2021: СОСТАВЫ СБОРНЫХ И РАСПИСАНИЕ

Россия

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Япония

Женщины: Рика Кихира, Каори Сакамото

Мужчины: Юдзуру Ханю, Сема Уно

Пары: Рику Миура/Риючи Кихара

Танцы: Мисато Комацубара/Тим Колето

США

Женщины: Карен Чен, Брэйди Теннелл

Мужчины: Нэйтан Чен, Джэйсон Браун

Пары: Алекса Симека/Брэндон Фрэзер

Танцы: Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер

Франция

Женщины: Майя Маццара, Леа Серна

Мужчины: Кевин Аймоз, Адам Сьяо Им Фа

Пары: Клео Хамон/Денис Стрекалин

Танцы: Аделина Галявиева/Луи Таурон

Канада

Женщины: Гэбриэль Дэлмен, Элисон Шумейкер

Мужчины: Нам Нгуен, Роман Садовски

Пары: Лори-Энн Мэтт/Тьери Ферленд

Танцы: Кэролайн Сусис/Шейн Фиру

Италия

Женщины: Лара Гутманн, Гиневра Негрелло

Мужчины: Даниэль Грассль

Пары: Николь Делла Моника/Маттео Гаризе

Танцы: Шарлен Гиньяр/Марко Фабри

15 апреля, четверг

9.05-9.59 (мск). Танцы. Короткая программа

10.25-11.57. Женщины. Короткая программа

12.25-13.51. Мужчины. Короткая программа

16 апреля, пятница

9.20-10.14. Пары. Короткая программа

10.45-11.46. Танцы. Произвольная программа

12.10-13.53. Мужчины. Произвольная программа

17 апреля, суббота

9.15-10.18. Пары. Произвольная программа

10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа

18 апреля, воскресенье

8.00-11.00. Показательные выступления

Короткую и произвольную программы у мужчин, а также женскую произвольную программу в прямом эфире покажет Первый канал. Кроме того, весь чемпионат будет транслироваться на сайте этого канала.

Система начисления очков за места в короткой и произвольной программах

Сборная России на предыдущих командных ЧМ

До ЧМ-2015 очки начислялись командам только за места по сумме короткой и произвольной программ. Все чемпионаты проходили в Японии: в 2019 году - в Фукуоке, остальные - в Токио.