ЕВРО-2020ФутболХоккейБокс/ММАФормула 1Фигурное катаниеТеннисБаскетбол>x
Спорт и бизнесПодкастыLife & StyleССРАвто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
вчера сегодня завтра перейти в матч-центр
Италия - Серия А 19:00 Виктория Либер 0 Бриндизи 0
Италия - Серия А 19:30 Варезе 0 Умана Рейер 0
Германия - Вторая Бундеслига 19:30 Оснабрюк 0 Ян 0 П1 3.10 Х 3.20 П2 2.43
Германия - Бундеслига 20:00 Бамберг 0 Раста Фехта 0
Германия - Бундеслига 20:00 Хемниц 99 0 Крайльсхайм Ме 0
Италия - Серия А 20:00 Кремона 0 Фортитудо 0
Италия - Серия А 20:30 Брешия 0 Канту 0
Италия - Серия А 21:00 Доломити Энерг 0 Триест 0
Германия - Бундеслига 21:30 Гамбург Тауэрс 0 Ольденбург 0
Германия - Бундеслига 21:30 С.Оливер Баске 0 Фрапорт Скайла 0
Еврокубок 21:45 Виртус Болонья 0 УНИКС 0 П1 1.43 П2 2.85
Италия - Серия А 21:45 Динамо Сассари 0 Олимпия Милан 0
Лига чемпионов 22:00 Боруссия Д 0 Манчестер Сити 0 П1 5.00 Х 4.30 П2 1.69
Лига чемпионов 22:00 Ливерпуль 0 Реал Мадрид 0 П1 2.00 Х 4.00 П2 3.60
За японским золотом – через черный ход. Стартует командный чемпионат мира
14 апреля 18:00
автор: Лев Тигай
автор фото: Twitter ISU

За японским золотом – через черный ход. Стартует командный чемпионат мира

В четверг утром в Осаке начинается последний крупный турнир сезона: командный ЧМ. Основной фаворит - сборная России, ее конкуренты – Япония и США.

Если все пройдет нормально, в субботу наших будут награждать золотыми медалями не под нейтрального, как мы уже начали привыкать, Чайковского, а под настоящий российский гимн и на фоне трехцветных флагов. Этот турнир является единственным официальным командным соревнованием ISU помимо Олимпиад, но де-юре называется не чемпионатом, а Кубком мира - World Team Trophy. И потому не подпадает под двухлетние санкции, наложенные WADA и CAS на российский спорт. Так что концовка сезона может получиться вдвойне впечатляющей.

РЕПЕТИЦИЯ ПЕКИНА-2022

О том, почему наша сборная в Осаке должна обыгрывать всех, «Советский спорт» подробно рассказывал еще две недели назад, когда были опубликованы составы шести команд-участниц. Раз уж Россия, только что взявшая три золота из четырех возможных на личном ЧМ в Стокгольме, выставляет на командный настоящую Dream Team со всеми сильнейшими, она просто обречена быть здесь фаворитом №1.

Тем не менее, советую вам отнестись к чемпионату в Осаке всерьез. Ведь это, считайте, последняя репетиция перед командным турниром Игр-2022 в Пекине, где наши тоже будут претендовать на золото, но борьба ожидается намного упорнее. Особенно хочется посмотреть, как справится с ответственностью повзрослевший Михаил Коляда, которому через 10 месяцев в Китае предстоит исправлять собственные ошибки Пхенчхана-2018. Если помните, тогда именно его провал лишил российскую команду шансов на олимпийский титул.

АТАМАНША ЛИЗА

Капитаном нашей сборной ФФККР назначила Елизавету Туктамышеву. Японцы на аналогичную должность выбрали не Юдзуру Ханю, а скромного парника Риючи Кихару, и капитаны остальных команд – тоже сплошь мужчины: США – Джэйсон Браун, Канада – Нам Нгуен, Франция – Кевин Аймоз, Италия – Маттео Гаризе. То есть, Туктамышева будет в Осаке единственной в своем роде «атаманшей».

Итальянцам придется выступать в неполном составе: Маттео Риццо на днях заразился коронавирусом, а потом от поездки в Японию отказался и их единственный запасной одиночник Габриэле Франгипани. Впрочем, шансов на медали у Италии все равно бы не было. Слишком велико преимущество России, Японии и США – пусть, американцы и выставили на турнир лишь третий танцевальный дуэт.

В Осаке фигуристы живут в режиме «пузыря». Как рассказала в интервью Первому каналу Анна Щербакова, выходить из гостиницы можно только на тренировку и только через черный ход, спустившись к нему по служебным лестницам.

УНО ЗАЯВИЛ КАСКАД «3А+4Т»

Опубликованы предварительные заявки участников. У Щербаковой пока записан лишь один четверной – флип. Туктамышева, как всегда, планирует три тройных акселя, а вот неудачница Стокгольма Рика Кихира заявила лишь один, в произвольной программе.

У мужчин по сложности лидируют Ханю и Нэйтан Чен – по шесть четверных. Коляда с Евгением Семененко запланировали по четыре, но по-разному: у Михаила – один в короткой и три в произвольной, у его юного напарника – по два там и сям. Наконец, у Семы Уно в начале произвольной стоит уникальный каскад «3А+4Т» с базовой стоимостью аж 17,5 балла! Любопытно: это японский «малыш» так прикалывается или взаправду собирается прыгать?

Совсем скоро узнаем. Уже состоялась жеребьевка коротких программ и вот ее результаты: Виктория Синицина и Никита Кацалапов в четверг выйдут на лед последними из танцоров, в 9.52 по московскому времени, Туктамышева и Щербакова – друг за другом, в 11.38 и 11.44 (после них катается только Кихира), а Семененко с Колядой – наоборот, в начале: первым в 12.33 и четвертым в 12.52 соответственно.

КОМАНДНЫЙ ЧМ-2021: СОСТАВЫ СБОРНЫХ И РАСПИСАНИЕ

Россия

Женщины: Анна Щербакова, Елизавета Туктамышева

Мужчины: Михаил Коляда, Евгений Семененко

Пары: Анастасия Мишина/Александр Галлямов

Танцы: Виктория Синицина/Никита Кацалапов

Япония

Женщины: Рика Кихира, Каори Сакамото

Мужчины: Юдзуру Ханю, Сема Уно

Пары: Рику Миура/Риючи Кихара

Танцы: Мисато Комацубара/Тим Колето

США

Женщины: Карен Чен, Брэйди Теннелл

Мужчины: Нэйтан Чен, Джэйсон Браун

Пары: Алекса Симека/Брэндон Фрэзер

Танцы: Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер

Франция

Женщины: Майя Маццара, Леа Серна

Мужчины: Кевин Аймоз, Адам Сьяо Им Фа

Пары: Клео Хамон/Денис Стрекалин

Танцы: Аделина Галявиева/Луи Таурон

Канада

Женщины: Гэбриэль Дэлмен, Элисон Шумейкер

Мужчины: Нам Нгуен, Роман Садовски

Пары: Лори-Энн Мэтт/Тьери Ферленд

Танцы: Кэролайн Сусис/Шейн Фиру

Италия

Женщины: Лара Гутманн, Гиневра Негрелло

Мужчины: Даниэль Грассль

Пары: Николь Делла Моника/Маттео Гаризе

Танцы: Шарлен Гиньяр/Марко Фабри

15 апреля, четверг

9.05-9.59 (мск). Танцы. Короткая программа

10.25-11.57. Женщины. Короткая программа

12.25-13.51. Мужчины. Короткая программа

16 апреля, пятница

9.20-10.14. Пары. Короткая программа

10.45-11.46. Танцы. Произвольная программа

12.10-13.53. Мужчины. Произвольная программа

17 апреля, суббота

9.15-10.18. Пары. Произвольная программа

10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа

18 апреля, воскресенье

8.00-11.00. Показательные выступления

Короткую и произвольную программы у мужчин, а также женскую произвольную программу в прямом эфире покажет Первый канал. Кроме того, весь чемпионат будет транслироваться на сайте этого канала.

Система начисления очков за места в короткой и произвольной программах

Сборная России на предыдущих командных ЧМ

До ЧМ-2015 очки начислялись командам только за места по сумме короткой и произвольной программ. Все чемпионаты проходили в Японии: в 2019 году - в Фукуоке, остальные - в Токио.

источник: «Советский спорт»
Следим за главными новостями - в телеграм-канале «СовСпорта». Ещё больше эмоций - здесь.Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Сборная России сыграет с Польшей и Болгарией перед чемпионатом ЕвропыНа что обратить внимание при покупке аккумулятора для авто? – Разбираем основные тонкости"Ливерпуль" - "Реал Мадрид": известен фаворит, но не победитель«Умер, как великий артист — на сцене». Почему его не спасли?Брежнева поразила поклонников селфи в трусиках выше бедер«Куда родители смотрят?» Что учудила девушка Матиаса Норманна
Не рой другому яму. «Спартак» прокололся на том же, в чем обвинял «Локомотив»
«Спартак» с «Локомотивом» придумали новую игру. Чей начальник команды меньшее количество раз заходил в судейскую на стадионе в Черкизове – тот и победил.
Победить Париж и умереть. «Бавария» вылетела из Лиги чемпионов, обыграв «ПСЖ»
«Пари Сен-Жермен» в ответном четвертьфинальном матче Лиги чемпионов проиграл дома «Баварии» (0:1), но прошел в следующий раунд за счет более результативной победы на выезде в первой встрече (3:2).
Разборки в РФС принесли «Спартаку» ничью с «Локомотивом»
У арбитра Кирилла Левникова на КДК, посвященном скандальному матчу 25-го тура РПЛ "Локомотив" - "Спартак" (2:0), ошибок не нашли, "дело Станислава Сухины" перенесли на пятницу, а вратаря Гилерме наказали круче, чем тех, кто его оскорблял.
Рекордная комбинация с участием Головина и ЦСКА: экспресс из 18 событий принес игроку 4,5 миллиона
В один день в БК "Лига Ставок" были зафиксированы сверхкрупные выигрыши сразу по двум экспрессам, один из которых получился действительно уникальным.
Вместо хоккея с Капризовым – очередная волна коленопреклонения. Из-за чего отменили игру НХЛ
Матч регулярного чемпионата НХЛ между «Миннесотой» и «Сент-Луисом», который должен был состояться в ночь на вторник по московскому времени, перенесен из-за очередного убийства афроамериканца.
Пройти Надаля и не умереть. Что ждет Медведева, Рублева и других россиян в Монте-Карло
В княжестве Монако стартовал престижный теннисный турнир категории «Мастерс». В основной сетке – сразу четверо россиян. "Плеймейкер" оценил шансы каждого из них на победу.
Без Бензема и Месси: кто затмил звезд эль-класико. Сборная футбольной евронедели
"Плеймейкер" выбрал 11 лучших футболистов, наиболее ярко проявивших себя на минувшей неделе в Топ-5 европейских лиг.
Андрей Червиченко: Марко Николич — как очередная серия «Миссия невыполнима»
Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко поделился с "Плеймейкером" впечатлениями от центрального матча 25-го тура РПЛ, в котором красно-белые уступили "Локомотиву" 0:2.
Мужиков настоящих все меньше — что на поле, что на трибунах. Вывод из дерби «Локо» — «Спартак»
Отзвуки матча «Локомотив» - «Спартак» (2:0), видимо, будут доноситься до нас еще какое-то время.
«Федун, снимай команду, хватит это терпеть». Реакция соцсетей на конфликт фанатов «Спартака» и Гилерме
КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков "Спартака", которые во время матча 25-го тура РПЛ против "Локомотива" (0:2) скандировали нецензурные кричалки в адрес вратаря соперников Гилерме. Пресс-служба красно-белыс уверяет, что русский бразилец сам провоцировал трибуны, показывая неприличные жесты.
Реклама на sovsport.ru: adv@sovsport.ru

Югорский лыжный марафон. Большунов, Легков, Непряева, Сорина, Ступак, Устюгов и другие. 10.04.2021.

О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2021г. Все права защищены.
 яндекс.метрика