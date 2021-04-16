Коляда сделал Россию чемпионом мира. Теперь золото командного ЧМ нам обеспечено

Три года назад в Пхенчхане он дважды упал в короткой программе, лишив Россию всех шансов на золото олимпийского командного турнира. И с тех пор многие, включая меня, не раз пеняли Михаилу Коляде на его корейский «подвиг», но – до этого дня. Теперь стоп, хватит, баста. Оправдан и реабилитирован.
НОКАУТ ЗА СУТКИ ДО НАГРАЖДЕНИЯ
Завтра в 13.10 по московскому времени в Осаке начнется церемония награждения, и я без малейшего риска ошибиться гарантирую вам: золотые медали будут вручены восьми российским фигуристам. Это стало ясно ровно за сутки - тоже в начале второго, но сегодня, как только закончил кататься Коляда. Даже не дожидаясь его оценок - и так было понятно, что Михаил с Евгением Семененко сейчас возглавят промежуточный протокол, и что бы ни вытворяли на льду четыре оставшихся фигуриста, полидировать в командном зачете этого турнира никому кроме России больше не суждено.
Догнать нас американцы теоретически еще могли, но не более. В двух последних, субботних видах программы ЧМ бороться с Анастасией Мишиной, Александром Галлямовым, Елизаветой Туктамышевой и Анной Щербаковой сборной США попросту нечем. Нокаут.
Если судить формально, по числу зачетных очков, вклад девушек и дуэтов в эту победу (кстати, первую в истории для нашей страны) может показаться более весомым. На самом деле это не так. Уровень конкуренции, плотность результатов и цена ошибки в мужском катании существенно выше, в командных турнирах этот вид - ключевой. Поэтому именно неудача Коляды в Пхенчхане-2018 похоронила всю российскую команду, и, наоборот: именно его с Семененко баллы в Осаке-2021 оказались решающими, переломными, а значит и победными. До парней какие-то тревожные варианты оставались, теперь их нет совсем. Точка.
ПОЧТИ БЕЗУПРЕЧНО
Оба четверных тулупа в начале произвольной Коляда исполнил просто идеально. А потом здорово справился и с обоими трикселями. Лишь в самом конце программы Михаил – видимо, от усталости - допустил пару помарок: подпортил выезд с двойного акселя (этим дешевеньким прыжком они с тренером Алексеем Мишиным решили временно заменить тройной флип, за который на личном ЧМ судьи поставили фигуристу «неправильное ребро») и сдвоил финальный ритбергер. Неприятно, но ладно – это все-таки мелочи. Ничего похожего на «художества» времен Пхенчхана.
Личный рекорд в произвольной программе Коляда улучшил все равно, впервые преодолев на официальном международном турнире отметку 180 баллов. А вот европейские достижения перед ним сегодня устояли: 184,44 Дмитрия Алиева и 275,63 Кевина Аймоза. До суммы француза не хватило каких-то полутора баллов. Впрочем, никуда этот рекорд от Коляды не денется.
НЕПРОБИВАЕМЫЙ НОВИЧОК
Не забудем и о Семененко, вновь показавшем феноменальную надежность для 17-летнего новичка сборной. Что в Стокгольме, что теперь в Осаке Евгений не допустил ни одной серьезной ошибки! Плюс советую посмотреть на видео из трансляции Первого канала, как оперативно и умно Семененко перестроил свою произвольную: почувствовав неустойчивость на выезде с акселя, он сделал концовку из другого каскада – ойлер, на котором успел восстановить равновесие, и тройной сальхов. А отложенный тулуп потом благополучно прицепил на освободившееся место – к флипу. Просто умница.
Если бы судьи не так сильно «зарезали» компоненты у Семененко (на пять баллов меньше, чем в Стокгольме, дали, редиски!), сегодня он был бы четвертым – рядом с Колядой и сразу за «чемпионами всего на свете» Нэйтаном Ченом и Юдзуру Ханю. Кстати, по очкам в командный зачет за мужскую произвольную тандем учеников Мишина не уступил никому: с японцами наши «сыграли» вничью (попытка Семы Уно выполнить уникальный каскад «3А+4Т» закончилась падением), а американцев даже обыграли – 18:17!
Завтра вместе с чемпионатом в Осаке финиширует весь сезон. И завершать его будет сборная России: предпоследней, в 12.24 катается Туктамышева, потом в 12.32 – Щербакова и еще через полчаса – награждение. С золотом, флагом и гимном.
И по домам.
Командный чемпионат мира. Осака (Япония)
Мужчины. Короткая программа
1. Нэйтан Чен (США) – 203,24
2. Юдзуру Ханю (Япония) – 193,76
3. Михаил Коляда (Россия) – 180,72
4. Кевин Аймоз (Франция) – 169,13
5. Евгений Семененко (Россия) – 166,33
6. Сема Уно (Япония) – 164,96
7. Даниэль Грассль (Италия) – 161,56
8. Джэйсон Браун (США) – 160,33
9. Адам Сьяо Им Фа (Франция) – 152,64
10. Роман Садовски (Канада) – 134,80
11. Нам Нгуен (Канада) – 133,04
Танцы. Произвольная программа
1. Виктория Синицина/Никита Кацалапов (Россия) – 130,15
2. Шарлен Гиньяр/Марко Фабри (Италия) – 124,75
3. Кэтлин Хавайек/Жан-Люк Бэйкер (США) – 110,16
4. Аделина Галявиева/Луи Таурон (Франция) – 106,58
5. Мисато Комацубара/Тим Колето (Япония) – 100,82
6. Кэролайн Сусис/Шейн Фиру (Канада) – 97,86
Пары. Короткая программа
1. Анастасия Мишина/Александр Галлямов (Россия) – 73,77
2. Николь Делла Моника/Маттео Гаризе (Италия) – 66,09
3. Рику Миура/Рюичи Кихара (Япония) – 65,82
4. Алекса Симека/Брэндон Фрэзер (США) – 65,68
5. Клео Хамон/Денис Стрекалин (Франция) – 61,37
6. Лори-Энн Мэтт/Тьерри Ферлэнд (Канада) – 54,91
Положение команд
*Очки (места в короткой программе/места в произвольной программе).
** За сборную Италии выступает один фигурист вместо двух: Маттео Риццо заболел коронавирусом, снялся с турнира и ему не успели найти замену.
Расписание до конца чемпионата
17 апреля, суббота
9.15-10.18 (мск). Пары. Произвольная программа (Eurosport 1)
10.50-12.40. Женщины. Произвольная программа (Первый канал, Eurosport 1)