Коляда сделал Россию чемпионом мира. Теперь золото командного ЧМ нам обеспечено

Три года назад в Пхенчхане он дважды упал в короткой программе, лишив Россию всех шансов на золото олимпийского командного турнира. И с тех пор многие, включая меня, не раз пеняли Михаилу Коляде на его корейский «подвиг», но – до этого дня. Теперь стоп, хватит, баста. Оправдан и реабилитирован.

НОКАУТ ЗА СУТКИ ДО НАГРАЖДЕНИЯ

Завтра в 13.10 по московскому времени в Осаке начнется церемония награждения, и я без малейшего риска ошибиться гарантирую вам: золотые медали будут вручены восьми российским фигуристам. Это стало ясно ровно за сутки - тоже в начале второго, но сегодня, как только закончил кататься Коляда. Даже не дожидаясь его оценок - и так было понятно, что Михаил с Евгением Семененко сейчас возглавят промежуточный протокол, и что бы ни вытворяли на льду четыре оставшихся фигуриста, полидировать в командном зачете этого турнира никому кроме России больше не суждено.

Догнать нас американцы теоретически еще могли, но не более. В двух последних, субботних видах программы ЧМ бороться с Анастасией Мишиной, Александром Галлямовым, Елизаветой Туктамышевой и Анной Щербаковой сборной США попросту нечем. Нокаут.

Если судить формально, по числу зачетных очков, вклад девушек и дуэтов в эту победу (кстати, первую в истории для нашей страны) может показаться более весомым. На самом деле это не так. Уровень конкуренции, плотность результатов и цена ошибки в мужском катании существенно выше, в командных турнирах этот вид - ключевой. Поэтому именно неудача Коляды в Пхенчхане-2018 похоронила всю российскую команду, и, наоборот: именно его с Семененко баллы в Осаке-2021 оказались решающими, переломными, а значит и победными. До парней какие-то тревожные варианты оставались, теперь их нет совсем. Точка.

ПОЧТИ БЕЗУПРЕЧНО

Оба четверных тулупа в начале произвольной Коляда исполнил просто идеально. А потом здорово справился и с обоими трикселями. Лишь в самом конце программы Михаил – видимо, от усталости - допустил пару помарок: подпортил выезд с двойного акселя (этим дешевеньким прыжком они с тренером Алексеем Мишиным решили временно заменить тройной флип, за который на личном ЧМ судьи поставили фигуристу «неправильное ребро») и сдвоил финальный ритбергер. Неприятно, но ладно – это все-таки мелочи. Ничего похожего на «художества» времен Пхенчхана.