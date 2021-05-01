Трусова вслед за Косторной ушла от Плющенко. Она уже катается у Тутберидзе

Вот сообщение, опубликованное сегодня на официальном аккаунте Плющенко в инстаграме:

«Друзья, всех с праздником Весны и Труда! А тем временем у нас есть новости! Хочу поделиться с вами. Итак, с замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа кубка России, бронзу чемпионата России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой будут в будущем перед ней выполнены. Как сложится ее спортивная карьера в будущем, знает только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку. Наша команда не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремленной и трудоспособной спортсменкой! По условиям нашего соглашения мы не разглашаем причин нашего расставания, может быть когда-нибудь спустя годы, но точно не сейчас. Остаемся, безусловно, друзьями. Надеемся, в будущем увидеть ее не раз на наших шоу и в гостях. Как показывает практика, жизнь - это забег на длинную дистанцию, а это только ее начало. От нас Александра уезжает на белом коне с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из пяти четверных прыжков! Надеемся, в будущем ей не придется давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай. Куда она возвращается, она идет по многочисленным приглашениям и без испытательного срока, и в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира!

P.S. Уважаемую прессу просим не нарушать личное пространство обеих сторон, мы точно не даем комментариев. Для этого, собственно, и написан этот пост. Мы продолжаем работать дальше, без громких обещаний, на результат с нашими спортсменами и тренерами. Увидимся в следующем сезоне, уверен, что вам будет еще о чем поговорить.

Всегда ваш, Евгений Плющенко».

Фото: Федерация фигурного катания на коньках России

Во-первых, надо признать, что расставание получилось вполне достойным. Никаких предъяв, обид и копания в грязном белье. Помимо этого, в тексте, опубликованном на странице Евгения, ясно читаются два месседжа: