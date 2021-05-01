Трусова вслед за Косторной ушла от Плющенко. Она уже катается у Тутберидзе

Вот сообщение, опубликованное сегодня на официальном аккаунте Плющенко в инстаграме:
«Друзья, всех с праздником Весны и Труда! А тем временем у нас есть новости! Хочу поделиться с вами. Итак, с замечательной Сашей Трусовой мы прошли очень плодотворный сезон! Выиграли два этапа кубка России, бронзу чемпионата России и мира. Это был сложный сезон для всех нас! 1 мая наш контракт закончился, и по обоюдному желанию обеих сторон мы его продлевать не стали. Сашу отпускаем обратно и надеемся, что все обещания, которые ей даны «старой-новой» школой будут в будущем перед ней выполнены. Как сложится ее спортивная карьера в будущем, знает только Господь Бог, наши всезнающие хейтеры и уважаемые эксперты по списку. Наша команда не будет гадать, а просто пожелает ей только побед, так как она их заслуживает, будучи очень целеустремленной и трудоспособной спортсменкой! По условиям нашего соглашения мы не разглашаем причин нашего расставания, может быть когда-нибудь спустя годы, но точно не сейчас. Остаемся, безусловно, друзьями. Надеемся, в будущем увидеть ее не раз на наших шоу и в гостях. Как показывает практика, жизнь - это забег на длинную дистанцию, а это только ее начало. От нас Александра уезжает на белом коне с бронзовой медалью чемпионата мира на шее и с приличным счетом на банковской карте, а также с восстановленным после пандемии арсеналом из пяти четверных прыжков! Надеемся, в будущем ей не придется давать унизительные интервью с элементами раскаяния телевизионным каналам. Тут уж точно не тот случай. Куда она возвращается, она идет по многочисленным приглашениям и без испытательного срока, и в статусе одной из самых сильных девочек-одиночниц мира!
P.S. Уважаемую прессу просим не нарушать личное пространство обеих сторон, мы точно не даем комментариев. Для этого, собственно, и написан этот пост. Мы продолжаем работать дальше, без громких обещаний, на результат с нашими спортсменами и тренерами. Увидимся в следующем сезоне, уверен, что вам будет еще о чем поговорить.
Всегда ваш, Евгений Плющенко».
Фото: Федерация фигурного катания на коньках России
Во-первых, надо признать, что расставание получилось вполне достойным. Никаких предъяв, обид и копания в грязном белье. Помимо этого, в тексте, опубликованном на странице Евгения, ясно читаются два месседжа:
- Александра и ее семья хорошо заработали,
- он не советует ни им, ни кому бы то ни было еще возвращаться к теме в негативном ключе.
Тут необходимо вспомнить про сорвавшийся договор о сотрудничестве Трусовой с известным тренером Рафаэлем Арутюняном (самый звездный его ученик - американец Нэйтан Чен), о котором Евгений объявил в середине апреля. Если бы соглашение было подписано, все могло бы пойти по другому пути. О причинах срыва Арутюнян несколько сбивчиво рассказал на днях на ютуб-канале журналиста Василия Конова:
- Все должны понимать одно, что все российские спортсмены - это продукт каких-то людей, клубов, допустим, питерского какого-нибудь клуба или другого. Мало того, в них вкладывает деньги федерация. Только тренеры, которые на Западе, не очень это понимают. Девочка какая-нибудь пришла известная и говорит: «Я хочу у тебя тренироваться». Он говорит: «Давай» - и она туда приходит. А как «давай»? А все остальные люди, которые там вокруг бегали и все делали, они как же? Понимаете суть?
Фото: Федерация фигурного катания на коньках России
Толковать слова Арутюняна можно следующим образом: недостаточно желания фигуристки и ее семьи, нужно общее решение клуба и федерации, как это было в случае с Евгенией Медведевой. Поняв, что с этой стороны могут быть проблемы, тренер отказался от сотрудничества.
Трусова стала второй звездной фигуристкой, которая ушла от Плющенко и вернулась к Тутберидзе после Алены Косторной. Ее можно понять: следующий сезон - олимпийский, а результаты этого - третье место на России, третье на мире - не внушают оптимизма. Александра с ее многочисленными четверными, к сожалению, не прибавила в стабильности, становясь «вечно третьей». А в будущем сезоне сохранить и этот ярлык будет непросто, ведь на взрослый уровень поднимаются разом еще три ученицы Тутберидзе: Камила Валиева, Майя Хромых и Дарья Усачева.
В общем, выбор Трусовой можно признать правильным. А вот выбор Плющенко и его команды, которые решили сразу ворваться в топ фигурных школ, взяв готовых звезд, себя не оправдал. Тем не менее, ставить крест на академии в целом и на тренере Плющенко в частности, не стоит. Видимо, Евгению стоит выбрать для академии другую стратегию развития, которая, не исключено, еще принесет результат.