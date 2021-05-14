Медведева и Загитова – вне сборной, Косторная – в резерве

Что касается одиночников, то здесь списки полные, даже с запасными. В танцах на льду и парах представлены только лидеры. Судя по всему, в федерации хотят посмотреть, кто из молодых проявит себя в следующем сезоне, как в этом выстрелили, например, Мишина и Галлямов, сходу ставшие чемпионами мира. Но уже сейчас с высокой долей вероятности можно сказать, что, если не случится форс-мажора, на Игры в Пекин поедут именно эти дуэты фигуристов.

Тут необходимо напомнить, что во всех видах у России должно быть максимальное представительство на Белой Олимпиаде – по три участника. У женщин, пар и танцоров это уже известно наверняка. У мужчин квота тоже завоевана, но ее еще надо подтвердить на официальном олимпийском отборочном турнире Nebelhorn Trophy в Оберстдорфе. Представитель России там должен занять место в шестерке сильнейших ,что на бумаге выглядит формальностью.

Кстати, по информации члена исполкома ФФККР Николая Долгополова, финальная подготовка фигуристов к Играм в Пекине может пройти в Красноярске. Погодные условия, временной пояс там схожи с теми, что будут в столице Олимпиады. До Пекина можно добраться всего за пару часов на самолете. Вся необходимая инфраструктура – в наличии, причем новая, построенная к Зимней Универсиаде 2019 года.

Ну и самое интересное – женское одиночное катание. Собственно никакого сюрприза в отсутствии олимпийской чемпионки Алины Загитовой и двукратной чемпионки мира Евгении Медведевой в списках федерации на следующий сезон нет. Загитова не выступает с 2019 года, Медведева в сентябре прошлого года приняла участие в контрольных прокатах, после чего по различным причинам (болезнь, травмы) пропустила весь сезон.

По идее, если фигуристки приняли решение завершить карьеру, это должно быть объявлено в ближайшие дни. По крайней мере, так принято – подобные заявления делают по окончании сезона. Скорее всего, так и произойдет. Если, конечно, пример Елизаветы Туктамышевой, которая в этом сезоне выиграла серебро чемпионата мира и которая старше их обеих, не убедит Евгению и Алину, что с юными соперницами можно бороться и завершать карьеру рано.