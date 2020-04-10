Девушка дня. Анна Погорилая - лучшая блондинка фигурного катания

Анна Погорилая родилась 10 апреля 1998 года в столице России – Москве. Родители Ани не были спортсменами, хотя мать в дни своей молодости все свободное время проводила на катке. Также известно, что старший брат фигуристки профессионально занимается единоборствами.

Первая известность к ней пришла после юниорского чемпионате мира в Милане, где она завоевала почетную бронзу, разделив пьедестал со своими подругами по команде Еленой Радионовой и Юлией Липницкой.

Погорила - бронзовый призёр чемпионата мира 2016 года, серебряный (2017) и двукратный бронзовый призёр чемпионатов Европы 2015 и 2016 годов, бронзовый призёр финала Гран-при сезона 2016-2017.

После этого сезона Погорила прекратила выступления. 14 июля 2018 года вышла замуж за бывшего фигуриста Андрея Невского



