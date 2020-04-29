Девушка дня. Российская фигуристка Виктория Синицина

Виктория Синицина выступает в танцах на льду с Никитой Кацалаповым. Они становились чемпионами Европы в 2020 году, серебряными призерами чемпионата мира 2019 года, дважды выигрывали чемпионат России.

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina) 31 Янв 2020 в 6:08 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina) 3 Сен 2019 в 10:40 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina) 8 Мар 2019 в 12:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina) 8 Мар 2019 в 12:07 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina) 14 Окт 2018 в 10:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina) 1 Мар 2019 в 11:13 PST

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina) 12 Сен 2018 в 3:56 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina) 13 Апр 2020 в 10:08 PDT

Посмотреть эту публикацию в Instagram Публикация от Victoria Sinitsina (@victoria_sinitsina) 2 Июн 2019 в 11:41 PDT