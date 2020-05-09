Девушка дня. Александра Трусова

Российская фигуристка Александра Трусова после своего первого взрослого сезона сменила тренера. Двукратная чемпионка мира среди юниоров покинула школу «Самбо-70», где занималась у Этери Тутберидзе и перешла к двукратному олимпийскому чемпиону Евгению Плющенко.
В минувшем сезоне 15-летняя Трусова выиграла два этапа Гран-при, но на турнирах, где также выступали другие ученицы Тутберидзе – Алена Косторная и Анна Щербакова – неизменно занимала третье место. Так было в финале Гран-при, а также на чемпионатах России и Европы.
Ранее ее тренерами были Ольга Шевцова и Александр Волков.
ФОТО: https://www.instagram.com/avtrusova/
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