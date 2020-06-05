Девушка дня. Юлия Липницкая

Юлии Липницкой хватило нескольких месяцев, чтобы войти в историю. В начале 2014 года она стала чемпионкой Европы, попала на домашнюю Олимпиаду в Сочи, где два проката в командном турнире сделали ее самой популярным спортсменом страны, чему не помешала даже неудача в личном турнире. Через месяц было еще серебро чемпионата мира. И все это в 15 лет. Сегодня олимпийской чемпионке 22. Юлия уже давно не выступает, но она по-прежнему популярна в России и Японии, проводит по всему миру тренировки в собственной школе и остается главной звездой новогодних шоу.