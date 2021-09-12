Трусова планирует показать пять четверных прыжков на соревнованиях

Бронзовый призер ЧМ-2021 по фигурному катанию Александра Трусова заявила, что хочет исполнить пять четверных прыжков на соревнованиях.

«Часто на прокатах делаю лучше, чем на соревнованиях. Буду стараться сделать лучше на турнирах. Конечно, как и все, я устаю, старалась это не показывать и кататься дальше. Короткую программу «Фрида» хотелось сделать красивой. Но там, к сожалению, нет четверных», - цитируют «РИА Новости» спортсменку.

Напомним, что 17-летняя фигуристка завершила контрольные прокаты сборной России в Челябинске. Трусова стала первой спортсменкой в истории, исполнившей пять четверных прыжков в программе под композицию из фильма «Круэлла».