Российская фигуристка Акатьева стала первой на юниорском Гран-при

Российская фигуристка Софья Акатьева заняла первое место на юниорском этапе Гран-при в Красноярске.

Акатьева по сумме двух программ набрала 233,08 балла. На втором месте расположилась россиянка Анастасия Зинина (206,20). Третьей стала еще одна российская фигуристка Софья Самоделкина (202,39).

Отметим, что Елизавета Куликова стала четвертой (196,83), а Елизавета Берестовская - пятой (196,07).

Акатьевой 14 лет, она учится в школе самбо-70 у тренера Этери Тутберидзе. В прошлом сезоне она дважды становилась победительницей этапов Кубка России среди юниорок, а также выиграла чемпионат России среди юниорок и финал Кубка России.