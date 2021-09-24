Елена Радионова: Для Туктамышевой и Трусовой старт на Кубке России был больше проверочным

Бронзовый призер ЧМ-2015 по фигурному катанию Елена Радионова прокомментировала результаты первого этапа Кубка России в Сызрани.

«Многие еще обкатываются, многие пока набирают форму. Это такой проверочный этап для спортсменов в психологическом плане - это одна ступенька для того, чтобы проверить программы, костюмы и так далее. Конечно, для некоторых ребят это был отбор на чемпионат России, но для Лизы и Саши Трусовой - этот старт был больше проверочным», - цитирует «Спорт-Экспресс» победительницу Универсиады.

Напомним, что по итогам короткой программы лидировала Александра Трусова. Фигуристка не стала выступать в произвольной. Позже в СМИ сообщалось, что 17-летняя спортсменка изначально планировала соревноваться в одной программе с целью отработки тройного акселя.

Добавим, что первое место результатом в 220,07 балла одержала Елизавета Туктамышева. Серебряным призером стала Вероника Яметова из Екатеринбурга, на третьей позиции - Станислава Молчанова из Сочи.