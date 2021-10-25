Трусова выиграла этап Гран-при в США

Александра Трусова одержала победу на первом этапе серии Гран-при – Skate America.

Российская фигуристка получила от судей 154,68 балла в произвольной программе и 232,37 балла по сумме двух программ. Второй стала еще одна россиянка Дарья Усачева, набравшая 217,31 балла. Третье место заняла представительница Южной Кореи Ю Ен (216,97).

Еще одна российская фигуристка Ксения Синицына, занимавшая третье место после короткой программы, набрала в сумме 205,76 балла и заняла пятую строчку.

Напомним, что в воскресенье российские фигуристы Евгения Тарасова и Владимир Морозов заняли первое место в соревновании спортивных пар.